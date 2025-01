Los Feroz reúnen este fin de semana en Pontevedra a las estrellas del cine y las series del año

La cosecha de películas y series ha sido excelente este año y para celebrarlo los Feroz han organizado una fiesta espectacular en el Pazo da Cultura de Pontevedra este sábado 25 de enero. Las grandes estrellas de la temporada desfilarán por la alfombra roja dispuesta en una carpa gigante, que se podrá seguir en directo por YouTube a partir de las 18:30. La gala, presentada por La Dani, se retransmitirá en directo a las 22:00 por La 2 de RTVE y contará con los comentarios de Bob Pop. Todos los nominados e invitados acuden a la ceremonia con ánimo de compartir los logros de los últimos doce meses.



Por parte de ‘Casa en flames’ y ‘Querer’, los títulos que lideran las nominaciones de la duodécima edición de los Premios (con 8 y 7 respectivamente), han confirmado asistencia Dani de la Orden, Emma Vilarasau, Macarena García, María Rodríguez Soto, Enric Auquer y el guionista Eduard Sola para representar a la comedia que puede verse en Netflix; y Alauda Ruiz de Azúa, Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón como parte de la serie de Movistar Plus+.

Pedro Almodóvar y Alberto Iglesias defenderán las 6 candidaturas de ‘La habitación de al lado’; y harán lo propio con sus seis nominaciones tanto Paula Ortiz, Najwa Nimri, Aixa Villagrán, Clara Roquet y María Zamora de ‘La virgen roja’; como Pilar Palomero, Patricia López Arnaiz, Julián López y Marina Guerola de ‘Los destellos’.

De las series con más candidaturas, contaremos en la gala con Carmen Machi, Manolo Solo, Clara Sans, Andrea Bayardo, Diego San José, Elena Trapé y Fran Araujo —‘Celeste’—; Candela Peña, Tristán Ulloa, María León y Javier Gutiérrez —‘El caso Asunta’—; Roberto Gutiérrez, Pol López, Tamara Casellas, Alberto y Jorge Sánchez-Cabezudo y Manuel Jabois —‘Nos vemos en otra vida’—; Iria del Río, Francesco Carril, Rodrigo Sorogoyen y Domingo Corral —‘Los años nuevos’—; y Nora Navas y Omar Ayuso junto a Javier Giner —‘Yo, adicto’—.

De otras series y películas nominadas también viajarán a Pontevedra Eduard Fernández (candidato por ‘Marco’ y protagonista de ‘El 47’); Anna Castillo y Rodrigo Cortés (‘Escape’); Arantxa Echevarría (‘La infiltrada’); Laura Weissmahr, Mar Coll y Zeltia Montes (‘Salve María’); Urko Olazábal (‘Soy Nevenka’); Mónica López (‘Rapa’); Pepe Lorente y Javier Macipe (‘La estrella azul’); Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi (‘Cristóbal Balenciaga’); Jorge Ponce (‘Medina, el estafador de famosos’); Óscar de la Fuente y Fernando Velázquez (‘La casa’); Carlos Marques-Marcet y María Arnal (‘Polvo serán’); Julia de Castro y Gisèle Royo (‘On the Go’).

Otros invitados que también quieren festejar los Feroz (por orden alfabético): Silvia Abril, Marcel Barrena, Valeria Castro, Raúl Cimas, Borja Cobeaga, Andrea Compton, Daniel Guzmán, Inés Hernand, Paco León, Nerea Pérez de las Heras, Arón Piper, Yolanda Ramos, Bárbara Santacruz, Carla Simón, Emma Suárez, Luis Tosar, María Vázquez, Nacho Vigalondo … entre muchos otros creadores y artistas. Sin olvidar a nuestro Premio Feroz Audi de Honor, el veterano cineasta Jaime Chávarri.

Todos ellos serán recibidos por María Guerra, presidenta de la AICE, y por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Además, acudirán a la ceremonia Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social (esta vez en su Galicia natal), y el ministro de Cultura Ernest Urtasun.

Los protagonistas de las series y películas de la temporada y otros muchos invitados disfrutarán de una gala presentada por La Dani, con un guion ácido, divertido e irreverente escrito por Diego Soto y Javier Durán.

La ceremonia se emitirá en directo a las 22:00 tanto por La 2 como por RTVE Play. Y la alfombra roja previa se podrá seguir desde el canal de YouTube oficial de los Premios Feroz a partir de las 18:30, en un programa presentado por David Martos y Mariona Borrull.

La gala de los #Feroz2025 se celebrará el próximo sábado 25 de enero en Pontevedra. En total se entregarán 21 estatuillas: once de cine, siete de series, los dos Premios Feroz Arrebato y el Premio Feroz Audi de Honor que este año recibirá el cineasta Jaime Chávarri.