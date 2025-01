Así debes cuidar y proteger tus extensiones de pestañas

Las extensiones de pestañas, ya sean clásicas o de volumen, son una de las mejores maneras de realzar tu mirada evitando el uso diario de la máscara, agregando también y al momento más longitud, grosor y definición a nuestros ojos. El problema lo tenemos muchas veces a la hora de su cuidado, no sabemos qué hacer o qué productos utilizar.



No se trata únicamente de conservar el resultado, cuidar y proteger tus extensiones de pestañas es igualmente importante para mantenerlas limpias y sanas: “Si aprendemos a cuidarlas, su duración también será mayor, reduciendo la necesidad de rellenos frecuentes. Además de evitar la tensión en el adhesivo, debemos limpiarlas bien para prevenir la acumulación de residuos que provoquen infecciones o irritaciones en la zona” – nos explica Ana Aguilar, esteticista del salón Twenty NLB Retiro (Avenida Menéndez Pelayo, 53).

Bárbara Torres, distribuidora oficial de la firma holandesa Pe Cosmetics en España, destaca varios puntos a seguir al pie de la letra: “Una vez las tengas puestas, debes mantenerlas secas al menos las primeras 48h y así permitimos que el adhesivo se fije de manera correcta. Por supuesto, no ducharse, ir a nadar o lavarnos la cara con agua durante estas horas, la humedad podría debilitar el pegamento y causar caída prematura. Pasados los dos días, ya se pueden limpiar las extensiones pero con cuidado, retirando con mucha precaución los residuos de maquillaje, aceite o células muertas de la piel”.

Para la limpieza de las pestañas, desde Twenty NLB Retiro aconsejan usar un limpiador de extensiones que no lleve aceite y sea suave: “Aléjate de los limpiadores faciales que usamos de forma regular porque contienen ingredientes dañinos para el adhesivo. Y las pestañas, lávalas cada 2-3 días cepillándolas suavemente con un cepillo spoolie”. Ana Aguilar invita también a revisar las etiquetas de los maquillajes o contornos de ojos y a evitar las máscaras de pestañas o los delineadores a prueba de agua, ya que son difíciles de quitar y dañarían tanto las extensiones como las pestañas naturales.

Otros tips y datos a tener en cuenta (por Pe Cosmetics):

- Las pestañas deben cepillarse a diario o las extensiones se enredarán y perderán la forma con el tiempo. Puedes usar una brocha para pestañas limpia y seca con la que peinarlas cada mañana, así lucirán siempre ordenadas y bien alineadas.

- Duerme de espaldas, evitando así que tus extensiones se aplasten, a ser posible con una almohada de seda en vez de algodón.

- El calor excesivo de los secadores de pelo o el vapor pueden debilitar el adhesivo.

- No te frotes ni tires de las extensiones, no sólo las puedes echar a perder, también las pestañas originales.



- Cuidándolas bien, las extensiones de pestañas suelen durar entre 3-4 semanas antes de necesitar un relleno, aunque no intentes quitártelas tú, acude a un centro especializado ya que podrías dañar la pestaña natural, allí aflojarán el adhesivo con un limpiador a base de gel con el fin de deslizar las extensiones.