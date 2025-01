Huelva en Fitur, la provincia que lo tiene todo

Playas de Huelva

Playas doradas e interminables; gente cordial, con ese gracejo andaluz que permite la cercanía, la amabilidad y la tertulia espontánea; una sierra con una exuberante naturaleza y una acreditada ganadería y feraz huerta que enaltece una sabrosa gastronomía.

Y no se puede olvidar su patrimonio cultural, que invita a descubrir su rica historia y tradiciones: la Semana Santa, los Carnavales, las Romerías, como aquellas que recuerdan el legado inglés, la época 1900 de Juan Ramón Jiménez y la Feria del Descubrimiento de América.

Ana Delgado Morgado

Para conocer más detalles, de esta singular provincia andaluza, charlamos con Ana Delgado Morgado, licenciada en Derecho, diputada de Turismo de Huelva, Presidenta de la Agencia Destino Huelva y Teniente Alcalde de Urbanismo, Calidad Ambiental, Catastro, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Lepe.

Ana, ¿qué propuestas turísticas, de naturaleza, culturales, y gastronómicas se desarrollarán en Huelva este año? Huelva es un destino tranquilo para desconectar y disfrutar de la diversidad natural, cultural y gastronómica que ofrece la provincia, en cualquier época del año; las propuestas que se van a desarrollar invitarán al turista a escapar del ruido y la masificación con nuevas rutas de senderismo y corredores verdes por el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como la red de miradores astronómicos.

Gruta de Las Maravillas

¿Puede considerarse también la cuenca minera del Río Tinto como un aliciente turístico? Por supuesto. La Cuenca Minera en Río Tinto ofrece experiencias únicas que la han convertido en el primer destino Industrial de España, que junto al recorrido en ferrocarril minero y la visita a la Corta Atalaya, una de las cortas mineras a cielo abierto más grandes de Europa, se complementan este año con Marte en La Tierra, donde se podrá conocer las analogías entre Río Tinto y el planeta Rojo halladas por la NASA o Ritinto Experience, una visita turística al corazón de una mina en plena producción.

¿Cicloturismo y enoturismo constituyen invitaciones para conocer Huelva? Claro que sí. El cicloturismo se ha convertido en una práctica habitual por los diferentes paisajes que recorren la provincia de Huelva, desde la Sierra hasta la Costa pasando por campiña o marismas, convirtiéndose nuestro espacio natural en una gran pista para su disfrute, por lo que se realizarán diferentes acciones encaminadas a su promoción nacional e internacional. También, la Ruta del Vino del Condado de Huelva incorpora catas en sus bodegas, visitas a los miradores de sus viñedos y al Centro de Interpretación del Vino.

- ¿Cómo se podría calificar 2024 en cuanto al número de turistas que visitaron Huelva y qué se espera del presente? El mercado nacional se mantiene en tramos positivos de crecimiento. Si miramos al mercado Internacional es muy satisfactorio comprobar que el destino va equilibrando la balanza respecto mercado situándose durante este año en un 26,45 % del total de viajeros y un 36,85% del total de las pernoctaciones. Sin olvidar la parte importante de contribución del mercado portugués que ya supone un 9,51 % del total de turistas que acuden a nuestra provincia y un 14,99% del total de las pernoctaciones que se producen en la misma. Hay que destacar así mismo el magnífico comportamiento del segmento golf que a la espera de los datos definitivos, estos apuntan a un crecimiento de los datos de demanda respecto del año pasado de un 3,5%.

- Hablemos de economía: ¿Qué supone para la provincia de Huelva el turismo? El turismo en la provincia de Huelva juega un papel fundamental en su economía. Con su rica historia, hermosos paisajes y playas, Huelva atrae a muchos visitantes, lo que genera ingresos significativos para la región. Este sector no solo crea empleo en áreas como la hostelería, el comercio y los servicios, sino que también impulsa el desarrollo de infraestructuras y la promoción cultural. La relevancia del sector turístico en Andalucía, en 2022 generó más de 155.000 millones de euros, ha representado el 11,6% del PIB regional. Huelva recibió en el segundo trimestre de 2024 a casi un millón de turistas, consolidándose como un destino clave en la región.

- ¿Cómo ha evolucionado la hostelería onubense el pasado año? Exceptuando los momentos como Semana Santa, festividades locales o Navidad, el sector hostelero en zonas turísticas está directamente relacionado con el comportamiento de la demanda turística. Se está observando que no se renuncia a viajar, pero se modera el gasto fuera de los establecimientos. Aun así, podemos avanzar, a la espera del cierre definitivo de los datos, que el sector ha experimentado un crecimiento en su facturación de aproximadamente un 3,12%, si bien hay que recordar que la facturación no implica una mayor rentabilidad. Esta se ha visto mermada por la evolución de los costes especialmente los de los productos por lo que podemos hablar de una situación muy similar a los datos obtenidos en 2023.

- ¿De qué zona española son los turistas más asiduos y de qué países proceden los más numerosos? Huelva recibe principalmente visitas de las provincias cercanas como Sevilla y Cádiz y de nuestros vecinos de Extremadura, pero tenemos consolidado el turista procedente del País Vasco, así como Madrid, Cantabria y Galicia.

En lo que se refiere al turista internacional, el principal es el mercado portugués, seguido de Francia, Reino Unido, Polonia, y de manera residual, Bélgica, Países Bajos, República Checa e Italia.

Muelle de las Carabelas

- ¿Qué novedades y características tendrá este año el pabellón de Huelva en Fitur? El stand de Huelva ofrecerá una Agenda de presentaciones a profesionales durante los 3 primeros días de un total de 53 propuestas que ofrecerán las empresas y municipios onubenses. Como novedad, desde la Agencia destino Huelva, hemos querido ordenar estas presentaciones que conforman las novedades en la oferta turística de Huelva en los diferentes segmentos turísticos como son, Sol y Playa, Naturaleza, Gastronomía, Deporte y Cultura y Patrimonio, que englobará, Turismo Religioso, Rutas Patrimoniales, Fiestas y Tradiciones.

Por otro lado, la gastronomía estará muy presente durante estos días ofreciendo una degustación de productos locales, donde no faltará el jamón de Jabugo, el vino del Condado, las caballas de nuestra costa o los frutos rojos.

Además tendrán showcooking en directo de varias propuestas de restaurantes, Escuelas de Hostelería o DO Vino del Condado que mostrarán nuestras experiencias más culinarias.

- ¿Qué personalidades onubenses estarán presentes? Nuestra Campeona Olímpica y campeona del Mundo de Bádminton, Carolina Marín, visitará el Stand de Huelva para recoger el Premio de Embajadora Turística de la Provincia. También nos acompañará el cocinero Daniel Del Toro y el exjugador de baloncesto, Fernando Romay, que aunque no es onubense presentará junto a la Agencia Destino Huelva el Proyecto 65y*.

Huelva en Fitur: Pabellón 5 - 5B08.