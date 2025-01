Marc Flynn: “Barcelona 24h es un musical de comedia romántica en el que se ríe constantemente”

Marc Flynn nació en Mataró, capital del Maresme, junto al Mediterráneo. A los cuatro años acudió a una representación de “Els Pastorets” y a la salida ya dijo a la familia que quería ser actor. Un avanzado que persiguió su sueño infantil sin cambiar de rumbo, y al que sus padres nunca le reprimieron su deseo, él, con seguridad, ha podido cantar: “Mamá quiero ser artista” sin problemas.

Hasta el 23 de febrero dirige el musical, “Barcelona 24h” en el Teatre Gaudí de Barcelona, una obra en la que se refleja la vida de cuatro jóvenes que viven los problemas de la gente joven pero cantando con mucho humor y amor. Este musical tenía que estrenarse en la Sala Barts pero apareció la Covid y se quedaron sin teatro, por suerte el Teatre Gaudí tenía un mes libre y pudieron estrenar en él, aunque tuvieron que marcharse por entrar otra compañía que ya tenía compromiso en el Gaudí.

Se fueron al Teatro Lara de Madrid donde este musical se convirtió en “Madrid 24 h”, al mismo tiempo les llamaron de Valencia donde todavía no han podido acudir, pero sí lo representaron en Buenos Aires con el nombre de “Open 24h”. Es un musical que tiene larga vida, sólo hay que cuidar la adaptación, el éxito, me asegura Flynn, está asegurado, en estos cincos años de idas y venidas, siempre ha gustado.

Los más jóvenes, tienen un espectáculo que habla de ellos, para ellos y como ellos, y los no tan jóvenes, celebran este éxito. Vamos a ir a aplaudirles. Otra vez. Marc Flynn, director de Barcelona 24h

¿Usted se llama Marc Flynn o este es el nombre que usa para trabajar? Mi padre es inglés y este es mi verdadero nombre, nací en Mataró

¿Dónde estudió? En Inglaterra y también en Barcelona, debuté en el musical, “Un cau de mil secrets”, dirigido por Roger Julià i Joan Vives, también he trabajado con Manu Guix, he sido protagonista del musical “Per sobre de totes les coses”, dirigida por Daniel Anglés, el musical “El despertar de la primavera”, dirigida por Gustavo Llull y Gustavo Gabor, en fin, he trabajado mucho en el teatro. Hasta llegar ahora al Teatre Gaudí para dirigir el musical “Barcelona 24h”. Marc Flynn y Didac Flores, creadores de la productora Suerte en mi vida

¿Es la primera vez que dirige? Este musical lo hicimos hace cinco años y me estrenaba como director, luego dirigí “Tuelf points” con Didac Flores, con Dídac tenemos la productora “Suerte en mi vida” con la que realizamos espectáculos. En el estreno de “Barcelona 24h” debuté como director, este musical teníamos que haberlo estrenado en la “Sala Barts” de Barcelona antes de la pandemia, explotó la Covid y no pudimos ir a esa sala, en el teatro Gaudí tenían unas fechas libres y lo estrenamos en este teatro, con el Teatre Gaudí tengo una relación muy estrecha, he hecho muchas cosas en él, lo primero que interpreté aquí fue el musical, “Per sobre de totes les coses”, dirigido por Dani Anglés, conocía al director del teatro y siempre ha habido un vínculo en el que cuando quería montar alguna cosa siempre me abrían las puertas, cuando llegó la pandemia y nos quedamos sin teatro llamé al director del este teatro, nos acogió, y durante un mes que tenía libre interpretamos “Barcelona 24h”, fue muy bien pero estaban comprometidos con otra compañía y nos tuvimos que ir, pero volvimos por Navidad y estuvimos, en el Gaudí hasta el mes de mayo, y repetimos éxito.

Debe ser una de las pocas obras que funcionó durante la pandemia, usted sabe que en aquellos meses el teatro sufrió muchísimo Seguimos las restricciones que se pidieron en esos momentos, pero todos los días llenamos, todo el mundo estaba contento por el éxito.



Y ahora vuelven al mismo teatro con el mismo musical, “Barcelona 24h”, pero con este musical ya han estado en Madrid. Cuando acabamos en Barcelona nos llamaron del teatro Lara de Madrid para ver si queríamos interpretar la obra allí, hicimos la versión española del musical, se tituló “Madrid 24 h”. La función está muy centrada en la ciudad donde se representa, es como la película “Barcelona, nit d’estiu”, “Barcelona, nit d’hivern” o “Cites”, en este musical la localización tiene un encanto especial, hemos tenido propuestas para representarlo en Valencia, incluso en Praga. Este espectáculo ha viajado a Buenos Aires, allí en lugar de llamarse “Buenos Aires 24 h”, se llamó “Open 24h”, es un musical que se puede adaptar a cualquier parte del mundo pero la persona que escribe el musical tiene que conocer la ciudad, en “Barcelona 24H”, sale el Carmel, la Barceloneta, o el Paralelo, el Paralelo, en Madrid, es la Gran Vía.

¿Este espectáculo siempre funciona? Gusta mucho, siempre es un éxito, quizá nos agradaría dar el salto a un teatro más grande, en Barcelona eso es bastante complicado, pero, para nosotros, trabajar en el Teatre Gaudí es muy especial, es un espacio en el que todo lo que allí sucede se vuelve mágico, esta historia se puede llevar a cualquier tipo de teatro. El espectáculo, lo merece.

¿Es la historia de cuatro personas jóvenes? Si, son cuatro jóvenes de Barcelona, una aspirante a fotógrafa, que estudia arquitectura, reflejamos el hecho que a veces a las personas nos gusta hacer una cosa pero estamos metidas en otra, la gente joven se encuentra con que al decir a la familia lo que quieren hacer les suelen sugerir que antes estudien para tener un trabajo seguro y luego que hagan lo que quieran. Esta chica estudia arquitectura pero le encanta la fotografía, hay otro chico que es el soñador de la obra, en la vida quiere ser Hugh Grant, aquí hay la esencia de un soñador que tiene todo en la mano y la otra chica no, porque tiene todo el freno familiar para poder hacer lo que más le agrada, éstos dos se encuentran y en su relación se produce un chispazo, ¡click!

Después hay la pija del Barrio de Sarrià, se quiere independizar de vivir con sus padres y el problema más duro que tiene que superar es buscar un piso en Barcelona, teniendo muy difícil poder conseguir uno en su barrio y lo buscar por “debajo de la Diagonal”, eso para ella puede suponer un problema, en Madrid, era dentro de Lavapiés, y después está Mario que es un chico que sólo vive para trabajar, conoce a la Julia y también tienen como un click!

Julia aspira a ser una gran abogada o una persona con un cargo muy importante y ganar mucho dinero, es un musical que nos lo presentaron hace tiempo y dijimos esto es muy bueno, no es nada pretencioso, es una comedia romántica en la que ríes constantemente, es la vida de lo que nos pasa a los jóvenes, encontrar piso en Barcelona, en las grandes ciudades, es muy complicado, yo vivo en Mataró y ahora allí también es imposible tener un piso para ti, en la obra se reflejan muchas cosas que nos están pasando a los jóvenes en un tono de comedia, está muy bien.

¿La música es en directo? Si, totalmente, hay un pianista que está toda la obra acompañando a los actores. Los actores protagonistas de la obra

¿Los actores van cambiando o siempre son los mismos? Lo bueno de esta obra es que los actores siempre han sido los mismos desde que estrenaron, Jaume Casals, Anna Piqué, Àlex Sanz y Mireia Òrrit.

Y Casals Pulido y Elisabeth Molet, ¿qué hacen? Estos actores hacían swing, pero ahora ya no están.

Y cuándo falla algún actor, ¿qué pasa? No falla nadie, es como “Mar i cel”, siempre están todos allí.

¿Y si alguien se pone enfermo? Bueno, pues se cancelará la función.

¿Cierto? Nosotros trabajamos jueves, viernes, sábado y domingo, son cuatro días, yo he hecho ocho funciones a la semana y he trabajado muchas semanas, es decir, esta es una temporada corta, estamos hasta el 23 de febrero y podemos trabajar así muy bien. A mi me gusta que la gente consuma teatro, “Barcelona 24h”, es un musical fresco, joven, de creación, en catalán, hay pocos espectáculos así que lleguen a la gente joven.

¿Su público es joven? Es una obra para todos los públicos y hablamos de los jóvenes, la gente de más edad, es la que va más al teatro, a veces pienso que el teatro no va a evolucionar si la gente joven no acude a ver estas obras, “Barcelona 24h” hay personas que hace cinco años ya la vino a ver y se quedó con las ganas de repetir, eso es bueno para el mundo del espectáculo, hay gente que no la vio en su momento pero que ahora lo hará, es cierto que a veces hay gente joven a la que pagar 20 euros por una entrada les es complicado, pero seguro que van a venir a ver la obra porque habla de la vida de la gente joven con un lenguaje que es el suyo y lo comparten. Actores protagonistas del musical junto al director, Marc Flynn

Hace años que los musicales llenan las propuestas en los teatros, ¿cree que esto es bueno? Es buenísimo, hay muchas compañías muy jóvenes, con ganas de explosionar todo lo que saben en el mundo de los musicales, el legado de Dagoll Dagom, este año con la clausura de “Mare i Cel”, supongo que en verano, ha hecho mucho por el teatro catalán, es importante que compañías jóvenes, y no tanto, sigan adelante con este tipo de teatro, tengo 35 años y llevo diez trabajando en musicales y espero que el legado de Dagoll Dagom siga estando en la escena a través de esta gente que ha llegado con mucho talento y muchas ganas, se ha estudiado mucho, se sabe mucho, el teatro musical es muy duro, somos atletas de élite, por ejemplo, yo he estudiado fuera, en Londres, he visto mucho teatro y tenemos ganas de poner sobre el escenario lo que hemos aprendido y trabajado en el teatro musical catalán y español.

¿Usted es un director que deja que los actores le hagan sugerencias? También soy actor y es muy importante que entre los actores y el director haya una conexión muy estrecha, que el actor se sienta a gusto trabajando su papel, si hay algo que a una actriz o actor no le va bien, no le obligaré a hacerlo, es importante que el actor se sienta libre y que la obra es suya.

En estos cinco años que han pasado desde el estreno de la obra, ¿ha cambiado mucho? Totalmente, la vida evoluciona muy rápidamente, con esto de las redes sociales hemos tenido que cambiar cosas, los actores, se conocen la obra extensamente, han hecho más de cien funciones, pero es maravilloso como todos los días se van adaptando a los cambios de la vida, es bonito ver esto.