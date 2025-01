31 comercios tradicionales de Madrid acogen las degustaciones abiertas y gratuitas de embutidos DOP e IGP

El Programa Europeo “A Slice of Quality - Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe” arranca sus Tasting Days capitalinos.

Una oportunidad para conocer sensorialmente la Mortadella Bologna IGP, los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, el Zampone y el Cotechino Modena IGP.

Alta charcutería tradicional con sello de origen protegido de la Unión Europea al alcance de la mano.

La iniciativa europea “A Slice of Quality - Choose PDO and PGI Deli meats from Europe” concede una importancia prioritaria a los embajadores ante los consumidores. El canal de ventas tradicional es una referencia a la hora de generar prescripción positiva ante la ciudadanía. Fruto de esta filosofía, orquesta acciones como las jornadas de degustación gratuitas.

La Mortadella Bologna IGP, los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, el Zampone y el Cotechino Modena IGP son los cuatro protagonistas principales de los Tasting Days que se celebran en la Comunidad de Madrid. Desde el 23 de enero hasta el 16 de febrero, un total de 31 establecimientos comerciales del ámbito minorista van a ser parte activa de su organización.

Una invitación abierta a quien quiera participar Fruto de esta colaboración, nace la oportunidad para el Gran Público de realizar un viaje degustativo hasta la excelencia que encarnan los embutidos de Alta Charcutería con Sellos de Origen de la Unión Europea. La Mortadella Bologna IGP, los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, el Zampone y el Cotechino Modena IGP son la representación ante los consumidores de los valores que encierran los dos distintivos fundamentales del Programa.

La Denominación de Origen Protegida, DOP, y la Indicación Geográfica Protegida, IGP, son herramientas al alcance la ciudadanía que quiere llevar a cabo un consumo consciente. Reúnen en un solo elemento de la Cesta de la Compra tradición, excelencia nutricional y organoléptica, además del apoyo a las zonas productoras que se encuentran en nuestro continente.

Los Consorcios Reguladores de la Mortadella Bologna IGP, los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, y del Zampone y el Cotechino Modena IGP han aunado sus esfuerzos y han puesto en marcha un Programa cofinanciado por la Comisión Europea. “A Slice of Quality - Choose PDO and PGI Deli meats from Europe” nace para implementar en dos países del mercado interior UE, como son Bélgica y España, una amplia agenda de actividades con el objetivo común de fomentar el conocimiento de los sellos DOP e IGP asociados a cuatro embajadores de la Alta Charcutería de origen europeo.

Más información en: asliceofquality.eu