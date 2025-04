TCL presenta sus novedades en electrodomésticos para un hogar más inteligente

Aire fresco, enfriamiento preciso y soluciones de lavandería de bajo consumo para los hogares españoles en 2025

Madrid, abril 2025 - A medida que la primavera señala un momento de renovación, TCL, marca líder en electrónica de consumo, presenta sus productos de aire acondicionado, frigoríficos y lavadoras, diseñados para hacer que los hogares españoles sean cada vez más saludables e inteligentes.

Las series de aire acondicionado: respira mejor con FreshIN 3.0 y BreezeIN 2.0 Con el cambio de estación llega la necesidad de mejorar la calidad del aire en el interior, y el acondicionador de aire FreshIN 3.0 de TCL sigue liderando la gestión de la calidad del aire en el hogar. El FreshIN 3.0 cuenta con filtros Quadrupuri, un sistema de filtración de cuatro capas que filtra eficazmente las partículas y refresca el aire interior con aire limpio y fresco y reduce los alérgenos y las bacterias, lo que le permite disfrutar de aire fresco incluso cuando las condiciones del aire exterior son malas.

Además, la FreshIN 3.0 cuenta con la tecnología de ahorro energético T-AI, certificada por SGS, una autoridad de confianza a nivel mundial, que garantiza un ahorro energético verificado de hasta el 37%. La tecnología T-AI aprovecha el algoritmo Smart Big Data Model para ajustar de forma inteligente la actividad del compresor y controlar automáticamente la temperatura y la humedad, basándose en las condiciones interiores en tiempo real, garantizando que el aire acondicionado funcione de forma eficiente sin comprometer el confort.

Esta avanzada tecnología ayuda al FreshIN 3.0 a conseguir una clasificación energética A+++, lo que lo convierte en una opción sostenible para los hogares que buscan minimizar tanto su impacto medioambiental como optimizar los costes de electricidad con la ayuda de la función de monitorización de la electricidad.

La aplicación TCL HOME APP proporciona a los usuarios un gráfico en tiempo real de su consumo de electricidad, lo que les permite realizar un seguimiento de las tendencias de uso, controlar los costes mensuales y optimizar el rendimiento de su aire acondicionado para una mayor eficiencia energética. Con la tecnología de ahorro de energía basada en IA, FreshIN 3.0 ajusta de forma inteligente la potencia de refrigeración y calefacción para mantener el confort y reducir el consumo innecesario de energía.

Ya sea ajustando el flujo de aire para las cambiantes temperaturas primaverales o garantizando el mínimo derroche de energía mientras se está fuera, FreshIN 3.0 hace que la gestión inteligente de la energía sea fácil e intuitiva, ayudando a los hogares a mantenerse cómodos mientras mantienen los costes bajo control. Con su elegante diseño y su funcionamiento inteligente, FreshIN 3.0 no es solo un potente climatizador, sino también una solución inteligente para mantener un entorno doméstico saludable. FreshIN 3.0 funciona con niveles de ruido tan bajos como 16 decibelios, por lo que el aire fresco entra en la habitación de forma suave y delicada. Este funcionamiento ultrasilencioso ayuda a crear un espacio de dormitorio sereno, perfecto para un sueño profundo ininterrumpido, especialmente importante para las personas con sueño ligero, los bebés y cualquier persona que valore una noche tranquila.

Con su módulo de control de voz offline integrado, FreshIN 3.0 responde a más de 1.000 órdenes de voz, sin necesidad de Wi-Fi. Ya sea para ajustar la temperatura, cambiar de modo o encender y apagar la unidad, puedes hacerlo todo con las manos libres. Esta fluida interacción por voz añade comodidad al día a día, especialmente al cocinar, trabajar o relajarse en el sofá.

Como complemento, TCL presenta BreezeIN 2.0, un producto de aire de bajo consumo diseñado para llevar el frescor de la naturaleza a su hogar.

El modo Brisa suave simula una brisa natural, creando un ambiente relajante al dispersar el aire suave y ampliamente a través de microorificios. Esta característica única mantiene el nivel adecuado de humedad, manteniendo los espacios cómodamente frescos y evitando la sequedad. Al igual que la serie FreshIN, el BreezeIN 2.0 también cuenta con la tecnología de ahorro de energía T-AI, que ayuda a los hogares a disfrutar de una brisa fresca durante todo el día con una mayor eficiencia energética.

El control sin esfuerzo es el corazón de BreezeIN 2.0. A través de la app TCL HOME, Google Assistant™ o Alexa™, los usuarios pueden gestionar los ajustes de refrigeración desde cualquier lugar, optimizando el confort con sencillos comandos de voz o ajustes de la app. Incluso en caso de apagón, el sistema reanuda automáticamente el funcionamiento con los últimos ajustes utilizados, lo que garantiza una climatización perfecta sin necesidad de reinicios manuales. Diseñado para integrarse con la domótica inteligente, el aire acondicionado puede encenderse o apagarse en respuesta a ventanas o puertas abiertas e incluso conectarse a sistemas de alarma contra incendios para apagados de emergencia. Su compatibilidad con los sistemas de gestión de edificios (BMS) lo convierte en una opción ideal tanto para entornos residenciales como comerciales, ya que proporciona una mayor flexibilidad de control y supervisión.

BreezeIN 2.0 está diseñado para una instalación sin esfuerzo y una fiabilidad a largo plazo, garantizando una experiencia sin estrés desde el momento de la instalación hasta el uso diario. Con un diseño aerodinámico que admite un hueco de ≥120 mm y compatibilidad con soportes estándar, la instalación es sencilla y segura. El nivel de burbuja integrado y las instrucciones claramente marcadas permiten un posicionamiento preciso, mientras que el marco reforzado de diseño pi mejora la durabilidad para garantizar una estabilidad duradera.

El mantenimiento también es cómodo: se puede acceder a los componentes clave, como la placa de circuito impreso, y sustituirlos en tres pasos sencillos, lo que reduce el tiempo de inactividad y mantiene el rendimiento óptimo de la unidad. Gracias al diseño de hebilla completa de TCL, mantener el aire acondicionado limpio no supone ningún esfuerzo, ya que los usuarios pueden extraer y limpiar los componentes internos, incluido el ventilador de flujo cruzado, en solo cinco pasos sencillos. Esto garantiza un flujo de aire óptimo, una mejor higiene y un rendimiento duradero, para que los consumidores puedan disfrutar de un aire más limpio y fresco con el mínimo esfuerzo. Juntos, FreshIN 3.0 y BreezeIN 2.0 ofrecen soluciones para cada entorno doméstico y convierten el aire fresco y limpio en un estándar del ecosistema doméstico inteligente de TCL.

Frigoríficos inteligentes y elegantes para conservar la frescura de los alimentos La serie Mega Space Fridge y la serie Free Built-In Fridge de TCL están facilitando la vida, integrándose a la perfección en cualquier cocina, combinando estilo, funcionalidad inteligente, refrigeración eficiente y diseños elegantes que ahorran espacio.

El Mega Space Fridge maximiza el espacio sin aumentar su tamaño. Por su parte, el Free Built-In Fridge tiene un diseño un 50% más delgado**, lo que lo convierte en ideal para cocinas modernas.

El TCL Mega Space Fridge ofrece una organización más inteligente y eficiencia energética para hogares ocupados. Gracias a la tecnología VIP, que permite una aislación un 50% más delgada**, el Mega Space Fridge ofrece hasta un 19%* más de espacio útil, lo que lo hace perfecto para familias que necesitan más capacidad sin aumentar el volumen.

En comparación con productos del mismo tamaño, los datos obtenidos del laboratorio de TCL indican que es un 19.37% más grande que los modelos antiguos de TCL.

El 50% se refiere a la reducción del grosor en comparación con los refrigeradores anteriores de TCL. Datos del laboratorio de TCL.

El compartimento Variable Zone se adapta a las necesidades de los consumidores, cambiando entre modo refrigerador y modo enfriador (de -1°C a 4°C) para mantener la carne más fresca, las bebidas frías o los alimentos a la temperatura perfecta. El XL Bottle Balcony es ideal para botellas grandes, perfecto para recibir visitas o abastecerte para la semana.

Con una refrigeración uniforme en cada estante, los alimentos se mantienen frescos por más tiempo, reduciendo el desperdicio y haciendo la preparación de las comidas más sencilla. Más espacio, mejor frescura y mayor eficiencia—TCL hace que la refrigeración sea más fácil.

Por su parte, el refrigerador TCL Free Built-In transforma la organización de la cocina con su diseño elegante y que ahorra espacio, junto con capacidades de almacenamiento avanzadas. Con tecnología de espuma microcelular de cuarta generación y materiales de aislamiento al vacío, este refrigerador ofrece una mayor capacidad de almacenamiento en comparación con los modelos convencionales, siendo perfecto para familias y amantes de la cocina.

Para asegurar que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo, el sistema T-Fresh del refrigerador logra una esterilización del 99.99% en solo 48 horas, mientras que el sistema Pure Air en el congelador neutraliza los olores e inhibe el crecimiento bacteriano. Estas innovaciones mantienen los alimentos frescos por más tiempo y reducen el desperdicio, ofreciendo beneficios tanto prácticos como ambientales.

El refrigerador también cuenta con soluciones de almacenamiento flexibles, permitiendo a los usuarios personalizar el espacio entre los compartimentos del refrigerador y el congelador. Con control preciso de temperatura, se adapta a las necesidades específicas de diferentes alimentos, convirtiéndolo en un compañero versátil para la cocina.

*En comparación con productos del mismo tamaño, los datos obtenidos del laboratorio de TCL indican que es un 19.37% más grande que los modelos antiguos de TCL.

**El 50% se refiere a la reducción del grosor en comparación con los refrigeradores anteriores de TCL. Datos del laboratorio de TCL.

**El sistema T-Fresh del TCL Free Built-In Refrigerator logra una tasa de esterilización del 99.99%, según un informe de BV. Las bacterias analizadas incluyen Staphylococcus aureus y Escherichia coli.

Lavados más inteligentes, menos esfuerzo: Soluciones de lavado eficientes energéticamente El lavado debería adaptarse al día, no interrumpirlo. Ya sea que estés equilibrando el trabajo, la familia o simplemente tratando de dedicar menos tiempo a las tareas domésticas, la nueva serie de lavadoras F3 de TCL hace que cada carga sea más rápida, inteligente y eficiente en energía, para que puedas lavar menos y vivir más.

Diseñada para la comodidad diaria, la lavadora de carga frontal cuenta con un motor Brushless Digital Inverter (BLDC), que reduce el consumo de energía en un 20% en comparación con los modelos clasificados A más eficientes* mientras opera de manera silenciosa y tiene una vida útil más larga. La función "Speed Up" te permite acelerar el proceso de lavado, facilitando la tarea de lavar sin perder tiempo y sin un desperdicio excesivo de agua.

*20% de ahorro de energía en comparación con el valor umbral para la clase A bajo la normativa (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023.

Para aquellos que priorizan la higiene, la función Steam Wash de TCL garantiza tranquilidad para la ropa de bebé, el equipo de gimnasio y las prendas esenciales del día a día. Además, la función Drum Clean utiliza esterilización a alta temperatura para eliminar los residuos de detergente y las bacterias, manteniendo la máquina fresca y la ropa higiénica.

TCL Electronics está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, como televisores, teléfonos móviles, dispositivos de audio, electrodomésticos y productos inteligentes para el hogar. Combinando un diseño cuidado y una tecnología innovadora para inspirar grandeza, nuestra gama ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las mayores marcas de electrónica de consumo del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra vanguardista fábrica de pantallas ayudan a TCL a ofrecer innovación para todos. Para más información, visite: https://www.tcl.com

