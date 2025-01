Repara tu Deuda Abogados cancela 85.000 € en Bizkaia (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad

Su sobreendeudamiento se encuentra en la solicitud de préstamos para ayudar a su madre enferma y trasladarla desde su país Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre en Bizkaia (País Vasco) una deuda que ascendía a 85.000 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó por la solicitud de préstamos destinados a ayudar a su madre enferma y trasladarla desde su país de origen. También había solicitado préstamos para otros familiares y para amigos cercanos con diversas necesidades”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Bilbao (Bizkaia) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda liberado de los importes pendientes.

Repara tu Deuda Abogados inició su tarea como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor en España. En todo este tiempo, ha conseguido superar la cifra de 310 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

Muchas personas llaman a diario al despacho para realizar consultas sobre las posibles salidas a sus angustias financieras y vitales. Cuando lo hacen, desde Repara tu Deuda Abogados les realizan un asesoramiento gratuito para que puedan saber si son potenciales beneficiarios de este mecanismo de segunda oportunidad.

El despacho de abogados ofrece diferentes formas de pago a sus clientes para que ellos mismos puedan elegir cuál es el que mejor se adapta a sus circunstancias. Con objeto de facilitar también el proceso, no se solicitan provisiones de fondos para realizar los trámites legales necesarios.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas que se encuentran en una difícil situación laboral o de salud propia o ajena, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados, etc.

Por último, el despacho está especializado también en la defensa de los intereses de los consumidores. Esto hace que ofrezca a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados por ellos con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.