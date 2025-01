Herbalife apuesta por una buena alimentación para superar el Blue Monday

Cada tercer lunes del mes de enero se celebra el Blue Monday, el día más triste del año. Según una supuesta fórmula matemática, es el día en el que se dan las peores condiciones generales de todo el año y acumulamos más tristeza, pesimismo e incertidumbre por varios motivos. Expertos nutricionistas de Herbalife apuestan por una buena alimentación energética, ejercicio y descanso para afrontar el Blue Monday con altas dosis de optimismo El Blue Monday, conocido como el "día más deprimente del año", ocurre cada tercer lunes de enero. Este concepto se basa en factores como el clima frío, las deudas navideñas y la sensación de que los propósitos de año nuevo aún no se han cumplido, lo que genera una caída en el ánimo de muchas personas. Sin embargo, una forma efectiva de combatir este sentimiento es a través de una buena alimentación. Los alimentos energéticos no solo ayudan a afrontar este día, sino que también contribuyen a mejorar el bienestar a lo largo de todo el año. Los expertos nutricionistas de Herbalife afirman que, con las elecciones alimenticias correctas, es posible mantener un estado de vitalidad y optimismo, superando con éxito el Blue Monday.

Todos los alimentos aportan energía al organismo, pero en cantidades diferentes, medidas en calorías, que indican cuánta energía proporciona cada macronutriente: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entre estos, los hidratos de carbono se destacan por ofrecer una fuente de energía más rápida en comparación con las proteínas y las grasas, que también cumplen funciones energéticas, pero de manera más gradual.

A la hora de evaluar el aporte energético de un alimento, no solo es importante considerar los tipos de carbohidratos y su función, sino también el índice glucémico. Este indicador mide la rapidez con la que un alimento eleva los niveles de azúcar en la sangre, lo que resulta clave para identificar los alimentos energéticos más beneficiosos para la salud. Diversos estudios han señalado que una dieta basada en alimentos con un índice glucémico alto, ricos en azúcares y pobres en fibra, suele asociarse con sensación de fatiga. En cambio, los alimentos con un índice glucémico bajo, como frutas, verduras, legumbres, frutos secos y lácteos, son excelentes opciones.

Alimentos aliados del "buen rollo"

En el contexto de este "lunes deprimente", cuando el ánimo puede sentirse más bajo de lo habitual, es fundamental recurrir a alimentos que proporcionen energía sostenida y favorezcan una sensación de bienestar. Las frutas, como plátanos, aguacates, manzanas, fresas, naranjas, arándanos, uvas y moras, son una opción ideal, ya que su contenido en azúcares naturales y vitaminas, como la vitamina C, ayuda a combatir la fatiga y fortalecer el sistema inmunológico.

Por su parte, los granos enteros, como la avena, maíz, quinoa y arroz integral, son perfectos para incluir en el desayuno, un momento clave del día. Estos alimentos, ricos en carbohidratos complejos, liberan energía de forma gradual, evitando los picos y caídas bruscas de glucosa en sangre que pueden influir en el estado de ánimo.

Los frutos secos, como almendras y nueces, destacan por su alto contenido en grasas saludables, proteínas y magnesio, un mineral esencial para combatir el estrés y mejorar la función cerebral, lo que los convierte en un snack ideal para mantener el rendimiento durante el día. Barritas energéticas, mantequilla de cacahuete con fruta, yogur o galletas integrales de avena, constituyen opciones de digestión rápida perfectas para combatir cualquier bajón energético.

Verduras, como la batata, remolacha y las espinacas, son ricas en fibra, antioxidantes y hierro, esenciales para combatir la sensación de cansancio. La batata, además, contiene carbohidratos complejos y vitamina A, que contribuyen a un aporte energético sostenido.

Por su parte, las legumbres, como las lentejas, los garbanzos y las alubias, son una fuente excelente de energía. Su combinación de carbohidratos complejos, proteínas y fibra proporciona una liberación sostenida de energía, evitando los altibajos de glucosa en sangre que pueden afectar el estado de ánimo. Además, son ricas en hierro, un mineral esencial para combatir la fatiga, que hará sentirnos más vitales.

Finalmente, no hay que olvidarse del chocolate, ese delicioso aliado que incrementa los niveles de serotonina, llamada también hormona de la felicidad, además de contener flavonoides que ayuda a mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Disfrutar de una porción moderada de chocolate negro proporciona un impulso emocional y energético ayudando a superar la melancolía que caracteriza el Blue Monday.

Además, una hidratación adecuada también desempeña un papel crucial en la lucha contra la fatiga. La deshidratación, aunque leve, puede reducir la energía y afectar negativamente la concentración. Por ello, es importante beber agua de manera regular a lo largo del día, además de incluir infusiones naturales o agua saborizada casera para variar el sabor. Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres necesitan aproximadamente 2,7 litros de líquidos al día y los hombres 3,7 litros, pero estas necesidades pueden variar según la actividad física y el clima.

Energía, ejercicio y descanso para un día lleno de optimismo

Además de una dieta rica en alimentos energéticos, el ejercicio regular y el descanso adecuado son pilares fundamentales para afrontar el Blue Monday con energía y optimismo. La actividad física, incluso en forma de rutinas ligeras como caminar, bailar o hacer estiramientos, libera endorfinas, conocidas como las "hormonas de la felicidad", que mejoran el estado de ánimo y combaten la sensación de decaimiento característica de este día. Para quienes prefieren actividades al aire libre, un paseo al aire libre no solo estimula el cuerpo, sino también la mente, ayudando a reducir el estrés y reconectar con el entorno.

El descanso adecuado también es crucial, ya que la falta de sueño afecta directamente los niveles de energía y la capacidad para afrontar los retos diarios. Dormir entre 7 y 9 horas por noche permite al organismo recuperarse y al cerebro procesar emociones, esenciales para mantener el equilibrio emocional en días como el Blue Monday. Establecer una rutina de sueño regular, evitando la exposición a pantallas antes de acostarse y creando un ambiente tranquilo en la habitación, puede ser de gran ayuda para lograr un descanso reparador.

En días de ánimo bajo, combinar el ejercicio con el descanso y una buena alimentación no solo mejora la vitalidad, sino que también fomenta una actitud positiva y resiliente frente a las dificultades. Estas prácticas forman un trío perfecto para superar el Blue Monday y mantener un bienestar constante a lo largo del año.