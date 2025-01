Altos directivos de Leroy-Merlin Francia conocen la Economía Social madrileña de la mano de FECOMA para aprender de ella

De la mano de FECOMA, en primer lugar visitaron HISPALED, un proyecto empresarial radicado en Vicálvaro, con una historia vinculada con el compromiso por la inserción sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad y después conocieron proyectos mostrados por las distintas familias cooperativas de la Economía Social de la Comunidad de Madrid, llevándose una gran cantidad de ideas con posible aplicación en Francia La Cámara de Comercio Franco-Española y FECOMA han organizado esta semana un encuentro entre altos directivos de la empresa Leroy-Merlin provenientes del país vecino, y una amplia representación de la Economía Social madrileña.

Leroy Merlin es una multinacional francesa especializada en bricolaje, construcción, decoración y jardinería perteneciente al Grupo Adeo e instalada en 13 países. Desde su llegada a España en 1989 ha crecido a un ritmo medio de más de 2 establecimientos por año y actualmente cuenta con 120 puntos de venta y más de 18.000 trabajadores.

Según explicaba ayer Jean Colombier, agente de la Cámara de Comercio que coordina la visita a España del grupo de directivos, Leroy Merlin Francia renueva los objetivos de su plan estratégico cada diez años. "Uno de los actuales es el de 'La empresa en la ciudad', con el que se plantean cómo integrarse mejor en su entorno, dando especial relevancia a aspectos como la inclusión o el medioambiente", explicaba Colombier. Así, a lo largo de esta semana, están visitando Madrid para conocer entidades públicas, privadas y también cooperativas para descubrir nuevas ideas que puedan implantar en sus centros de trabajo en Francia a su regreso.

"La Cámara de Comercio Franco-Española nos contactó para que les mostráramos a una comitiva de directivos franceses de Leroy Merlin contenido y experiencias de la Economía Social de Madrid. Fundamentalmente, querían conocer el funcionamiento de empresas orientadas hacia la problemática social. Y, como lo tenemos en nuestro ADN, creo que la variedad de las experiencias que les han trasladado desde pequeñas empresas de inserción, a una gran empresa cooperativa, como es GSD, pasando por empresas medioambientales o de grandes desarrollos tecnológicos, les ha aportado no solo una amplia visión de la Economía Social madrileña, sino también muchas ideas que importar en Francia", señala Vidal García, director general de FECOMA.

De la mano de FECOMA, en primer lugar los directivos franceses visitaron HISPALED, un proyecto empresarial radicado en Vicálvaro, con una historia vinculada con el compromiso por la inserción sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. HISPALED es el primer fabricante e instalador de soluciones LED de España y la primera empresa industrial en la Comunidad de Madrid con la calificación de empresa de inserción, al amparo de la Ley 44/2007. "Los directivos de Leroy Merlin me han transmitido su entusiasmo con este proyecto empresarial, y fundamentalmente por el hecho de que personas que un día estuvieron al margen de la sociedad, hayan podido formarse, e integrarse de nuevo en el mundo laboral", valoraba Colombier.

A continuación, en una de las salas del Colegio GSD Las Artes, que ejerció el papel de anfitrión, los visitantes conocieron proyectos de diversa índole, de la mano de portavoces de la Economía Social madrileña.

Después de la visita a las instalaciones del centro educativo, que abría sus puertas este mismo curso, José Luis Miranda, presidente Gredos San Diego, les explicó la idea revolucionaria en la empresa española que tuvieron 18 emprendedores hace 40 años. "Apostaron por darle continuidad a la labor educativa de un colegio, ante la jubilación de su propietario, permitiendo que fueran dueños de ella todos aquellos que se incorporaran como nuevos socios", dijo. En la actualidad, la cooperativa GSD la integran 1.220 cooperativistas, con un voto por persona en la Asamblea; es la undécima empresa de España en Economía Social, y la octava, si tomamos en cuenta únicamente datos de contratación y facturación, con más de 101 millones de euros anuales. GSD cuenta con 10 colegios en la Comunidad de Madrid y dos fuera de España, y con un propósito claro, orientado hacia la diversificación empresarial, "para no depender únicamente del sector de la educación".

Juan José Gil, secretario general de la Unión de Cooperativas de Transporte de Madrid, mostró cómo el cooperativismo en transporte "es otra forma de operar en el sector". Según explicaron a la delegación francesa los portavoces de Transcoop Madrid, "potenciamos el emprendimiento individual, integrándolo en estructuras de comercialización, en este caso las cooperativas de transporte, para apoyar a los autónomos en todos aquellos aspectos que no pueden conseguir de forma individual. Gracias a la fórmula de las cooperativas conseguimos una mayor eficiencia de su actividad". Transcoop Madrid cuenta en la actualidad con 1.000 emprendedores que operan a nivel local y nacional, pero también con buena parte de sus tránsitos en Europa. "El 40% de nuestros viajes tienen origen o destino en la UE", explicó ayer Gil. Por último, los portavoces cooperativismo madrileño del transporte, les mostraron el carácter innovador de este movimiento, dando a conocer varios proyectos basados, fundamentalmente, en el geoposicionamiento de los vehículos, incluido uno que se sirve de la IA, con el que pretenden que pasen el menor tiempo posible vacíos, interconectando posición y necesidades de cargas. Gil definió además otro de los grandes objetivos de la entidad para 2025: avanzar en la electrificación del sector del transporte, ahora incipiente, iniciando rutas a nivel nacional con este tipo de vehículos.

Pablo Ascasibar, socio de Agresta, sociedad cooperativa que en 2025 cumple 25 años dedicada a la gestión y mejora de los bosques, transmitió a los franceses la actividad que realiza, vinculada a la responsabilidad empresarial, a la sostenibilidad y a la mejora de los bosques, y también cómo una empresa de este tipo restaura espacios naturales. Ascasibar explicó también que su actividad también genera espacio para que otras empresas, como Leroy Merlin, sumen esfuerzos en causas como la recuperación de la naturaleza después de la irrupción de incendios forestales, como parte de sus planes de RSC, o cuáles son las fórmulas para compensar la huella de carbono de las empresas a través de productos forestales.

Por último, Luis Conde y Luis García, de la cooperativa Sísifo, que también es una empresa de inserción laboral de la Comunidad de Madrid creada por personas que se encontraban en situación de exclusión social, que son quienes la promueven, explicaron a la comitiva francesa sus proyectos de reciclaje textil, sastrería y actividad de reforma de interiores llevados a cabo con colectivos vulnerables, como migrantes o personas que cumplen condenas en centros penitenciarios.