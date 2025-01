Philadelphia Convention and Visitors Bureau: San Valentín en Filadelfia, la ciudad del amor por excelencia

Relajarse en un spa, visitar museos o disfrutar de la Orquesta de Philadelphia, La magia de Filadelfia en febrero con algunas de sus maravillosas experiencias Para aquellos que buscan ideas originales, Filadelfia es el destino perfecto para celebrar San Valentín: en febrero, de hecho, la 'Ciudad del Amor Fraterno' se convierte en la auténtica 'ciudad del amor'. Fácilmente accesible gracias a los vuelos directos desde España, en Filadelfia se puede disfrutar de un aperitivo panorámico con vistas impresionantes pasear por el encantador Love Park, sin olvidar los tesoros artísticos que guarda la ciudad. Un destino que promete enamorar no sólo a las parejas, ¡sino también a los amantes de los viajes y la cultura!

Una estancia romántica, con spa, en el Four Seasons

Ubicado en el corazón de la ciudad y a poca distancia a pie del Love Park, el Four Seasons Hotel Philadelphia en el Comcast Center es la mejor opción para una escapada romántica con vistas de toda la ciudad. Para las parejas, el hotel ofrece un paquete especial que incluye una estancia en uno de los cinco tipos de habitaciones con una vista espectacular del centro, hasta el río Delaware, y todas las comodidades adicionales, como servicio de habitaciones desde el desayuno; la oportunidad de recorrer la ciudad con un itinerario personalizado creado especialmente por el personal del hotel; una mesa reservada para dos en uno de los reconocidos restaurantes del hotel, donde se puede admirar la espectacular vista del atardecer sobre la ciudad; y para terminar la velada de la mejor manera, un masaje en pareja en el famoso spa del hotel, acompañado de una botella de champán y un ramo de las famosas rosas rojas de Jeff Leatham. Inmediatamente después del masaje, el tratamiento también incluye la posibilidad de darse un chapuzón en la magnífica piscina infinita en el piso 57, nadando con el espectacular telón de fondo de las luces nocturnas de la ciudad.

En las notas del amor

Se dice que la música clásica es uno de los pilares del romance, y ¿qué mejor oportunidad que asistir a una presentación de la renombrada Orquesta de Filadelfia. La orquesta, una de las excelencias mundiales en música clásica, tiene programadas numerosas actuaciones en el Marian Anderson Hall del Kimmel Center, y para el Día de San Valentín ofrecerá un concierto especial bajo la dirección de la maestra canadiense Naomi Woo, con grandes clásicos de Mozart, Mendelssohn y John Williams.

Cara a cara con el arte, entre los tesoros de la Barnes Foundation

Para los amantes del arte, la Barnes Foundation ofrece descubrir su extraordinaria colección con un tour privado: la visita permite explorar la colección de obras de artistas impresionistas y postimpresionistas europeos en un ambiente íntimo y privado, guiados por expertos que revelarán fascinantes historias y detalles ocultos de las obras. Perfecto para quienes buscan una experiencia romántica y cultural, o simplemente para quienes desean un momento especial, esta oportunidad combina de forma única arte, historia y encanto.

Un recuerdo dulce

El chocolate es uno de los símbolos más reconocidos del Día de San Valentín, y para apreciar plenamente su dulzura, una parada imprescindible durante la escapada romántica a Filadelfia es Shane Confectionery, una de las tiendas de dulces más antiguas del país. Al cruzar la puerta principal de la tienda, comienza un viaje a través del tiempo y el sabor con sus creaciones artesanales de chocolate y confitería. Ubicada en el corazón histórico de Filadelfia, en Market Street en Old City, esta confitería es el lugar perfecto para celebrar el amor con un toque de dulzura y tradición. Para el Día de San Valentín, Shane Confectionery ofrece una colección especial de chocolates temáticos, con corazones rellenos, trufas cubiertas y creaciones inspiradas en recetas históricas del siglo XIX. Cada pieza está hecha a mano utilizando ingredientes de alta calidad y técnicas transmitidas a través de generaciones.

Entre sabores franceses y arte urbano

¿Y qué mejor que comenzar el día con buen pie? Parc, un célebre bistró francés en el corazón de Rittenhouse Square, ofrece un menú lleno de delicias, como croissants recién horneados, esponjosas tortillas y aromáticos cafés; el lugar perfecto para comenzar el día de la mejor manera, gracias a su ambiente acogedor y los detalles cuidadosamente pensados del café. Después, el día continúa con un fascinante recorrido del Philadelphia Mural Arts Program, una experiencia que permite descubrir por las calles de la ciudad algunos de los murales más icónicos e impresionantes del mundo. Con más de 4,500 obras repartidas por Filadelfia, este programa celebra la creatividad y la comunidad a través del arte público. Con la ayuda de guías expertos, el recorrido permite sumergirse en los colores, historias y mensajes que dan vida a las paredes de la ciudad.