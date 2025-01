Catenon aclara qué quieren los empleados para estar contentos en sus empresas

La relación entre empresas y empleados está experimentando un cambio de paradigma sin precedentes, especialmente en sectores tan dinámicos como el de consumo. Mientras que antes el sueldo era el factor dominante en la retención de talento, hoy los trabajadores buscan algo más: beneficios que les permitan alcanzar un verdadero equilibrio entre su vida laboral y personal, mejorar su salud integral y, sobre todo, sentirse valorados por sus empleadores según Catenon Esta transformación responde a una fuerza laboral cada vez más diversa, que incluye desde jóvenes profesionales que priorizan la flexibilidad horaria hasta empleados senior que valoran beneficios como planes de pensiones o seguros de salud personalizados. Las empresas que entienden y actúan sobre estas prioridades no solo se posicionan como referentes del sector, sino que también logran atraer y retener a los mejores talentos en un mercado altamente competitivo.

De cara al 2025, los departamentos de recursos humanos de las principales compañías del sector consumo están redefiniendo sus estrategias. El enfoque pasa por ofrecer soluciones innovadoras que vayan más allá del salario tradicional, apostando por un bienestar integral que abarque tanto la salud física como la mental, el desarrollo profesional y la conciliación.

Los 10 beneficios más valorados por los empleados en el sector consumo para 2025:

1. La salud mental como prioridad empresarial: Cada vez más empresas apuestan por programas enfocados en la salud emocional de sus empleados, incluyendo acceso a psicólogos, talleres de gestión del estrés y políticas de desconexión digital. En un entorno laboral que exige altos niveles de productividad, estas iniciativas no solo mejoran la satisfacción de los equipos, sino que también contribuyen a reducir el absentismo y aumentar el compromiso.

2. Conciliación laboral y familiar, más allá de las palabras: Los empleados demandan medidas concretas que les permitan equilibrar su vida profesional y personal. Cheques guardería, permisos parentales extendidos y días adicionales de descanso son beneficios que ganan relevancia en el sector. Estas medidas no solo impactan positivamente en la moral de los trabajadores, sino que también potencian la reputación de las empresas como empleadores responsables.

3. Transparencia en la remuneración: Los trabajadores valoran cada vez más la claridad en las políticas salariales. Las empresas que publican escalas salariales y promueven la igualdad en las retribuciones no solo ganan la confianza de sus empleados, sino que también fortalecen su compromiso y reducen las tensiones internas.

4. Actividades de teambuilding: el poder de la cohesión: Las dinámicas grupales, desde actividades deportivas hasta talleres de habilidades blandas, están siendo incorporadas como parte de los planes de beneficios. Estas iniciativas fomentan el sentido de pertenencia y la colaboración, elementos clave para mejorar el rendimiento de los equipos en un entorno tan competitivo como el sector consumo.

5. Teletrabajo y flexibilidad horaria como base de la productividad: Aunque muchas empresas han retomado la presencialidad, los empleados valoran poder elegir cómo y dónde trabajan. Horarios flexibles y modelos híbridos son ahora una prioridad en la agenda de recursos humanos, ya que permiten a los empleados organizar su tiempo de manera más eficiente, potenciando su productividad, siempre que el puesto de trabajo lo permita.

6. Formación y desarrollo profesional: En un mercado laboral en constante cambio, los planes de formación se han convertido en un beneficio esencial. Las empresas que invierten en cursos, certificaciones y talleres no solo fortalecen las habilidades de sus equipos, sino que también aumentan su lealtad al proporcionarles herramientas para crecer profesionalmente.

7. Días libres adicionales y vacaciones mejoradas: Los empleados consideran que el tiempo de descanso es esencial para mantener un buen equilibrio entre vida laboral y personal. Empresas innovadoras han comenzado a ofrecer días libres adicionales para asuntos personales, el día del cumpleaños, jornadas intensivas en verano y semanas laborales de cuatro días como incentivos para mejorar el bienestar de sus equipos.

8. Seguros de salud personalizados: La cobertura médica sigue siendo uno de los beneficios más valorados. Las empresas están optando por planes personalizados que se ajusten a las necesidades específicas de cada empleado, desde consultas médicas hasta programas de bienestar físico. Esto no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también refuerza su sentido de seguridad y cuidado.

9. Beneficios financieros y retribución flexible: La posibilidad de personalizar la forma en que se reciben los beneficios económicos es otro punto clave. Los planes de retribución flexible permiten a los empleados destinar parte de su salario a servicios como transporte, guardería o ahorro, maximizando su capacidad adquisitiva y adaptando los beneficios a sus necesidades reales.

10. Desconexión digital efectiva: Las políticas que garantizan la desconexión fuera del horario laboral son cada vez más demandadas. Limitar el uso de correos y mensajes corporativos a partir de la hora de cierre de la jornada laboral, fines de semana y vacaciones ayuda a prevenir el burnout y favorece un ambiente laboral saludable.

Las empresas priorizan beneficios integrales frente a cambios en la jornada laboral

Las tendencias apuntan a que estas medidas no solo serán clave para retener talento, sino también para posicionar a las empresas como empleadores de referencia en el mercado laboral. Según Laura Urue, directora del área de consumo de Catenon, "los empleados ya no buscan solo un buen salario; quieren trabajar en empresas que valoren su tiempo, su salud y su desarrollo. En un entorno donde se están cambiando las reglas del juego y las expectativas laborales han evolucionado, las empresas que lideren la implementación de estos beneficios serán las que mejor se adapten a las necesidades del mercado. Esto no solo les permitirá atraer talento cualificado, sino también consolidarse como líderes en su sector. Con este enfoque, el futuro del trabajo en el sector consumo no solo se presenta más flexible, inclusivo y saludable, sino también como un espacio donde empleados y empresas puedan crecer juntos hacia un modelo más equilibrado y sostenible".