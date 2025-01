Chollos, rebajas y descuentos; BestCash refuerza su posición de referente en liquidaciones de Amazon

En el competitivo mercado de las liquidaciones, BestCash ha emergido como un actor clave en España, posicionándose como uno de los pocos liquidadores oficiales de liquidaciones Amazon en Europa. Con un modelo de negocio enfocado en ofrecer oportunidades únicas a consumidores y mayoristas, la empresa combina la experiencia en tiendas físicas ubicadas en Madrid, en San Sebastián de los Reyes y Las Rozas, con una sólida presencia online.

Gracias a su política de precios, que incluye descuentos de hasta el 85% y promociones adicionales como cupones de descuento para los suscriptores de su tienda digital, BestCash marca tendencia en el acceso a productos de calidad a precios altamente competitivos. Este enfoque no solo beneficia al comprador final, sino también a empresas y revendedores que buscan abastecerse con condiciones ventajosas.

A continuación, un representante de la tienda española comparte más detalles sobre su propuesta comercial y los planes para potenciar su venta online y mayorista.

¿Qué implica ser un liquidador oficial de Amazon y cómo se beneficia el cliente?

Ser un liquidador oficial de Amazon significa tener acceso directo a productos que, por diversas razones, Amazon decide liquidar: devoluciones, excedentes de inventario o cambios en el catálogo. Esta condición permite ofrecer productos de alta calidad a precios que difícilmente se encuentran en otro lugar. Al no pasar por intermediarios, se garantiza un menor coste y un servicio más personalizado. En consecuencia, los compradores obtienen un ahorro significativo y un trato profesional.

Actualmente cuentan con tiendas físicas en Madrid y una tienda online. ¿Cómo describiría la experiencia de compra online en BestCash, especialmente en términos de descuentos y chollos disponibles?

La experiencia de compra en BestCash combina lo mejor de las tiendas online y las físicas. La plataforma digital ofrece precios altamente competitivos y una amplia selección de productos con descuentos de hasta el 85%. Para quienes valoran examinar los productos antes de adquirirlos, las tiendas físicas permiten comprobar la calidad de los mismos y contar con un servicio postventa accesible. Esto proporciona una garantía adicional para los compradores.

Su modelo de negocio también incluye la venta al por mayor. ¿Qué tipo de descuentos pueden negociar los mayoristas, y qué ventajas ofrece esta modalidad frente a la competencia?

Los mayoristas que trabajan con BestCash se benefician de precios competitivos debido a la eliminación de intermediarios. Esta estructura no solo reduce los costes finales, sino que también permite una comunicación directa y eficiente con el proveedor. Además, se ofrece un servicio personalizado que se adapta a las necesidades específicas de cada cliente, fortaleciendo la confianza y optimizando la relación comercial.

Con descuentos de hasta el 85% sobre el precio de venta al público, ¿qué categorías de productos tienen mayor demanda entre sus clientes?

Las categorías de productos con mayor demanda incluyen artículos para el hogar, deporte, ropa, calzado y tecnología. Estas áreas combinan necesidades cotidianas con oportunidades de ahorro, lo que las convierte en opciones preferidas entre los compradores.

Además de los descuentos de hasta el 85%, ¿qué papel juegan las promociones adicionales, como el cupón de suscripción online, en atraer clientes?

Las promociones adicionales desempeñan un papel crucial en la atracción y fidelización de clientes. El cupón de suscripción online, por ejemplo, otorga ventajas exclusivas como acceso anticipado a ofertas y chollos de unidades limitadas. Esta estrategia crea una sensación de exclusividad que motiva a los compradores a mantenerse informados y activos.

¿Qué impacto ha tenido la expansión de su operativa a Portugal y cómo planean seguir creciendo en el mercado europeo?

La expansión hacia Portugal ha representado un avance significativo para consolidar la posición de BestCash como un referente de Amazon en la península ibérica. Esta ampliación facilita una mayor proximidad con el público y asegura el mismo nivel de calidad y servicio que en España. Los planes a futuro incluyen extender la presencia hacia otros países europeos, promoviendo una filosofía basada en precios bajos y servicio excepcional.

La transparencia y la autenticidad son pilares fundamentales de BestCash. ¿Cómo garantizan estas cualidades en los productos que comercializan?

La transparencia y autenticidad se garantizan al ofrecer precios competitivos junto con un servicio postventa eficiente. Si un producto presenta algún defecto, se gestiona el cambio de manera rápida y efectiva. Este enfoque asegura la confianza del consumidor y refuerza el compromiso con la calidad.

De cara al futuro, ¿cómo planean potenciar la venta online y mayorista para continuar marcando tendencia en el mercado de liquidaciones de Amazon en España?

Las estrategias futuras incluyen inversiones en redes sociales y posicionamiento en motores de búsqueda para alcanzar nuevos segmentos de mercado. Adicionalmente, se está creando un equipo comercial dedicado a la captación de mayoristas. Estos esfuerzos buscan consolidar el liderazgo en el mercado de liquidaciones mediante una combinación de precio, calidad y servicio.

BestCash, pionero en liquidaciones de Amazon, continúa consolidándose como un referente en España y Europa, ofreciendo una propuesta que combina descuentos destacados, innovación y transparencia. Con un enfoque claro en la expansión de su tienda online y en el fortalecimiento de la venta al por mayor, la empresa sigue marcando tendencia en el mercado de liquidaciones, asegurando que tanto consumidores como mayoristas encuentren siempre chollos y rebajas que respondan a sus necesidades.