Estrategias para humanizar la interacción en un mundo en plena transformación digital

HR Xperience en Estados Unidos, España y Latinoamérica.

Tres innovadoras iniciativas para transformar el ámbito de los Recursos Humanos.

Miami, Enero de 2025 – María Gilabert Hernando, psicóloga, coach y conferenciante internacional referente en liderazgo, comunicación y Recursos Humanos, anuncia el lanzamiento de HRX, una comunidad que revoluciona los Recursos Humanos con el objetivo de posicionar su rol como estratégico y humanizar las empresas en plena transformación tecnológica.

HRX busca ofrecer espacios, herramientas y soluciones innovadoras para potenciar el desarrollo de los profesionales de RR.HH., acompañándolos en su adaptación a modelos líquidos, ágiles, híbridos y globales, promoviendo la cohesión y la inteligencia colectiva. Su misión es optimizar el talento humano, creando un entorno colaborativo para compartir conocimientos, experiencias, retos, oportunidades, soluciones y buenas prácticas.

HRX ofrece tres iniciativas clave:

HR Skool:

Una plataforma digital exclusiva para profesionales de RR.HH. que combina una red social para compartir retos, conocimientos, vacantes y normativas en tiempo real, junto con formación asincrónica y sesiones en vivo lideradas por diferentes expertos. Aquí, los miembros cocrean soluciones y comparten retos y buenas prácticas sobre temas como IA aplicada a RR.HH., People Analytics, liderazgo, transformación digital, bienestar, atracción y desarrollo de talento, etc.

Programa Mentoring HRX:

Un programa donde profesionales con más de 10 años de experiencia guían a los más novatos, fomentando el aprendizaje mutuo. La primera edición, con más de 60 profesionales de España y EE. UU., fue un éxito rotundo y ya cuenta con una lista de espera para 2025.

HR Books:

Una editorial que permite a los profesionales de RR.HH. coescribir libros sobre temáticas del sector, contribuyendo al desarrollo del conocimiento colectivo. En marzo de 2025, se lanzarán los primeros cuatro libros coescritos, con una lista de espera de más de 400 profesionales interesados en participar y escribir o coescribir su libro aportanod su conocimiento y experiencia al sector y, al fin y al cabo, a la humanidad. A través de estas iniciativas, HRX busca evolucionar el sector, ofreciendo aprendizaje continuo y creando un puente entre los profesionales de RR.HH. y las nuevas oportunidades del mercado, agilizando la transición del talento y oportunidades y el crecimiento de las empresas, pero no a cualquier precio, sino empresas humanizadas. Fundada por María Gilabert en Miami, HRX está dirigida a aquellos que buscan transformar los Recursos Humanos mediante un enfoque colaborativo y humano.

El cambio empieza en uno mismo.

"Si queremos que RR.HH. sea un rol estratégico en las empresas y humanizar empresas, debemos ser un ejemplo del cambio. Los cambios que queremos implementar en las empresas, debemos vivirlos, y eso implica actuar en línea a valores como la pasión, la innovación, agilidad, adaptación continua, colaboración y cohesión", comenta Gilabert.

Para más información sobre HRX visitar: skool.com/hr-needs/about

Sobre María Gilabert Hernando:

María Gilabert es una experta en Recursos Humanos con experiencia en empresas como Deloitte e Inditex. A través de HRX y sus iniciativas (otras empresas como BeValue, Be a Top Speaker o HR Needs), busca ofrecer soluciones para la transformación y humanización de las empresas.