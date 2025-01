El primer corte de acero del nuevo Seven Seas Prestige™ de Regent Seven Seas Cruises®

Regent Seven Seas Cruises®, la principal línea de cruceros de ultralujo del mundo ha empezado la construcción de su nuevo buque Seven Seas Prestige™, el barco que trasciende el lujo, con la ceremonia de corte de acero llevada a cabo en el astillero Fincantieri-Marghera en Venecia, Italia.

"El Seven Seas Prestige representa una nueva era para Regent Seven Seas Cruises, ya que una vez más elevamos los estándares en vacaciones de ultralujo con todo incluido", dijo Andrea DeMarco, presidenta de Regent Seven Seas Cruises. "Estamos encantados de continuar nuestra relación con Fincantieri, un nombre histórico en la construcción naval. Este talentoso equipo entregará un barco que trasciende el lujo, irradiando elegancia y refinamiento en todos los sentidos, de proa a popa".

"Estamos orgullosos de asociarnos con Regent Seven Seas Cruises en lo que será un barco revolucionario para la industria de cruceros de ultralujo", dijo Luigi Matarazzo, gerente general de la División de Buques Mercantes de Fincantieri. "Con nuestra larga historia de construcción de buques de primera clase y la herencia de Regent en ofrecer experiencias de viaje de lujo inigualables, estamos emocionados de comenzar a trabajar en el Seven Seas Prestige".

Junto con Andrea DeMarco, presidenta de Regent Seven Seas Cruises, la ceremonia contó con la asistencia de Harry Sommer, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd; Patrik Dahlgren, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Buques de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd; Francesco Semeraro, vicepresidente sénior de Operaciones Hoteleras de Regent Seven Seas Cruises; y Alberico Trivellone, vicepresidente sénior de Nuevas Construcciones y Remodelaciones de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Luigi Matarazzo, gerente general de la División de Buques Mercantes de Fincantieri, y Marco Lunardi, director del astillero de Marghera, estuvieron presentes como representantes de Fincantieri.

Construido por el legendario constructor naval Fincantieri, el Seven Seas Prestige contará con una de las proporciones espacio-huésped más altas en la industria de cruceros, con un tonelaje bruto de 77,000 y capacidad para hasta solo 850 huéspedes. Con más Espacio Inigualable en el Mar® que nunca, el barco introducirá nuevas innovaciones que se anunciarán próximamente, como la reinvención de la suntuosa Regent Suite, nuevas categorías de suites, nuevas experiencias gastronómicas y mucho más. Estas nuevas características enfatizarán La Experiencia de Lujo Más Inclusiva® por la que Regent es reconocida.

Programado para ser entregado en 2026, el barco será el primero de dos barcos de la Clase Prestige, la primera nueva clase de barcos de Regent en 10 años, siguiendo a los exitosos barcos de la Clase Explorer lanzados en 2016, 2020 y 2023, también construidos por Fincantieri.

Navegando a más de 550 destinos en todo el mundo, la línea de cruceros ofrece una amplia gama de lujos para que los huéspedes disfruten de un viaje mimado con excursiones en tierra ilimitadas incluidas, gastronomía gourmet en restaurantes de especialidades y vinos y licores de alta calidad, licor en la suite y minibar reabastecido diariamente, entretenimiento, acceso a instalaciones de spa, WiFi ilimitado, servicio de lavandería, propinas y una noche de hotel previa al crucero en suites de nivel concierge y superiores, todo como parte de la tarifa de crucero con todo incluido. Los huéspedes también pueden optar por la Tarifa de Lujo Todo Incluido Ultimate para incluir los vuelos, con la posibilidad de elegir su clase de preferencia, incluyendo primera clase, clase ejecutiva, clase económica premium y económica, traslados entre el aeropuerto y el barco, y el exclusivo servicio de chófer privado de Blacklane para personalizar sus viajes.

Además, Regent Seven Seas Cruises® ha lanzado la promoción "Upgrade Your Horizon", disponible hasta el 28 de febrero de 2025, que ofrece mejoras gratuitas de suite de hasta 2 categorías, depósitos reducidos al 50% y ahorros de hasta un 20% en viajes seleccionados. La oferta abarca más de 350 cruceros a destinos exóticos como Alaska, el Caribe, el Mediterráneo y más, con salidas de 2025 y 2026. Los huéspedes pueden disfrutar de suites más espaciosas y beneficios exclusivos, como noches de hotel previas al crucero o servicio de mayordomo en categorías superiores, haciendo de esta promoción una oportunidad ideal para experimentar el lujo incomparable de Regent Seven Seas Cruises®.