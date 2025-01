​Parabenos en el champú. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de verdad?

Todos hemos oído hablar de los parabenos en el champú, pero, ¿sabemos realmente si son buenos o no? Antes de nada, es importante saber que estos son unos compuestos químicos que se utilizan como conservantes en productos cosméticos y de cuidado personal, como champús, cremas y lociones. Su función principal es la de prevenir el crecimiento de bacterias y hongos, lo que ayuda a prolongar la vida útil del producto, tal y como explican desde Hospital Capilar, la mayor corporación del sector capilar.



Además, existen diferentes tipos: los más comunes son el metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno y butilparabeno. Cada uno de ellos tiene propiedades similares, pero pueden variar en su eficacia y en la forma en que se absorben, tal y como afirma la Dra. María del Carmen Soto, de Hospital Capilar.

¿Son realmente buenos para el cabello?

La realidad es que, durante los últimos años, los parabenos han sido objeto de controversia. “Esto se debe a las preocupaciones sobre su seguridad. Algunos estudios han sugerido que pueden imitar el estrógeno en el cuerpo, lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible relación con problemas de salud, como el cáncer. Sin embargo, la evidencia científica no es concluyente y las autoridades de salud han declarado que son seguros en las concentraciones permitidas”, explica la Dra. Soto.

De hecho, tal y como continúa la experta capilar, en líneas generales los parabenos no tienen efectos negativos directos en el cabello. Sin embargo, sí es cierto que algunas personas pueden experimentar irritación o reacciones alérgicas, especialmente si tienen piel sensible, lo que puede llevar a problemas como picazón o enrojecimiento en el cuero cabelludo.

“Tampoco hay una evidencia científica sólida que demuestre que los champús con parabenos agraven la caída del cabello, la irritación del cuero cabelludo o la caspa. Sin embargo, si una persona es sensible a los parabenos, podría experimentar irritación. Igualmente, tampoco hay pruebas concluyentes que indiquen que los parabenos afecten a la calidad del cabello a largo plazo, ya que esta depende más de factores como la genética, la dieta y el cuidado general del cabello”, expone la doctora de Hospital Capilar.

¿Es mejor un champú con o sin parabenos?

Realmente esta no es una pregunta que se pueda responder a la ligera. Por ejemplo, los champús sin parabenos pueden ser una opción más adecuada para personas con piel sensible o alergias. Sin embargo, no necesariamente son mejores en términos de eficacia para todos. La elección depende de las necesidades individuales de cada persona.

En palabras de la doctora María del Carmen Soto, es importante destacar que las autoridades de salud, como la FDA y la UE, han establecido límites seguros para el uso de parabenos en productos cosméticos y, en las concentraciones permitidas, se consideran seguros para el uso humano.

Por su parte, la FDA no establece un límite específico para los parabenos en productos cosméticos, pero los considera seguros en concentraciones bajas. Por otro lado, la Unión Europea ha restringido el uso de ciertos parabenos, permitiendo hasta un 0,8% de metilparabeno y etilparabeno en productos y un máximo de 0,14% para butilparabeno y propilparabeno.

De igual forma, “al elegir un champú con parabenos o uno sin ellos es importante considerar la sensibilidad de tu piel y cuero cabelludo, ya que algunas personas pueden ser alérgicas a los parabenos. Hay que tener en cuenta que los champús sin parabenos a menudo contienen conservantes alternativos. Sí que es cierto que usar champús libres de parabenos es un gran paso hacia un cuidado capilar más saludable, pero no es el único factor a considerar”, sostiene la doctora de Hospital Capilar.

En resumen, para tener un cuidado del cabello completo, es fundamental combinar champús libres de parabenos con otros hábitos saludables, como mantener una dieta equilibrada rica en nutrientes, hidratarse adecuadamente y evitar el uso excesivo de herramientas de calor. Por otro lado, también es importante realizar cortes regulares y proteger el cabello de factores ambientales para así poder maximizar los beneficios de un champú sin parabenos y mantener tu cabello en óptimas condiciones.