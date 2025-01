Cómo APP HELP ayuda a ahorrar a los particulares, autónomos y empresas

En estos momentos tan difíciles, a nadie se le escapa que a la gente y a los negocios les hace falta una ayuda. Hoy en día, con la digitalización y las estrategias de marketing, APP HELP emerge como una solución tecnológica diseñada para ofrecer cupones de ahorro a particulares y empresas. Esta plataforma no solo facilita el acceso a descuentos y beneficios tangibles, sino que también incentiva las ventas, fomenta la fidelización, y hace publicidad a los negocios adheridos. Aspectos clave para cualquier negocio que busque mantenerse competitivo en el mercado actual.

Con un sistema basado en puntos y cupones, APP HELP permite a los usuarios conseguir y canjear cupones en los negocios adheridos desde el móvil, mientras que los negocios adheridos obtienen visibilidad y herramientas para atraer y retener clientes. Esta estrategia, que combina accesibilidad y colaboración, refuerza tanto el consumo local, la economía nacional y la sostenibilidad comercial.

Para comprender en profundidad como esta herramienta impacta tanto en consumidores como en empresas, el CEO de APP HELP comparte su visión y explica los detalles clave que definen a la plataforma.

¿Cómo surgió la idea de crear APP HELP y cuáles fueron los principales retos iniciales?

Pues inicialmente era para una tienda propia, pero nos dimos cuenta de que a la gente le interesa una única app con la que pueda conseguir cupones y canjearlos en todos los negocios donde se gaste su dinero y estén donde estén. Peluquerías, restaurantes, hoteles, tiendas, supermercados, dentistas, etc.

Por eso, hemos creamos esta app con mucho esfuerzo. No ha sido fácil, pero con ganas, ilusión, talento, y perseverancia lo hemos conseguido.

Ahora, cuando le explicamos a la gente como funciona todos dicen que es muy buena idea.

¿Qué ventajas ofrece APP HELP a los usuarios particulares en comparación con otras aplicaciones similares?

Es fácil de registrarse, no hace falta descargar la app porque se puede acceder desde la web www.apphelp.es. Y lo mejor es que es un sistema de fidelización abierto a cualquier negocio de cualquier sector y esté donde esté, aunque el negocio ya tenga su propio sistema de fidelización, vale para particulares, comercios, profesionales y empresas.

¿Cómo funciona el sistema de puntos y cupones de ahorro para los consumidores?

Los usuarios se registran en la web app y cuando se registran reciben su código y su contraseña. Con ese código y su contraseña inician sesión y ya pueden acceder a su menú pudiendo acceder al listado de negocios, consultar sus puntos y cupones, y traspasar cupones a los negocios.

¿Qué sectores pueden beneficiarse al adherirse a la plataforma?

En principio vale para casi todos los sectores: comercio, alimentación, hostelería, peluquería y estética, dental, ópticas, médico, transporte, construcción, agrario y asesoramiento, entre otros.

¿De qué manera APP HELP incentiva las ventas y fomenta la fidelización en los negocios adheridos?

Los usuarios prefieren comprar en los negocios adheridos y consumen más, pues cuanto más consumen más cupones consiguen.

¿Cómo gestiona APP HELP la publicidad para los comercios que forman parte de su red?

Aparecen en el listado de negocios y de proveedores en la web y en la app, por sectores y familias. Hacemos publicidad en radio, en redes sociales, artículos en prensa digital, vídeos promocionales de los negocios de cada sector en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin y pegatinas de la APP HELP en los negocios adheridos.

¿Qué pasos deben seguir los negocios interesados en unirse a APP HELP?

Deben entrar a la web www.apphelp.es, acceder a la APP HELP y registrarse en registro de negocios.

¿Cuáles son los planes de futuro para APP HELP en términos de expansión y desarrollo?

Pues, después de mucho tiempo ya tenemos todo listo para empezar a ofrecer a la gente y a los negocios de toda España y en principio es solo para España. Nuestra ilusión y nuestro propósito es potenciar la economía nacional, ayudar a los particulares, a los negocios de la calle, a los autónomos y a las empresas de toda España, contando con nuestro esfuerzo y con la colaboración de toda la gente y de todos los negocios adheridos.

APP HELP se posiciona como una herramienta imprescindible en el entorno comercial actual, ofreciendo un sistema de cupones de ahorro que combina simplicidad y efectividad para consumidores y negocios. Al incentivar las ventas y fomentar la fidelización, esta plataforma no solo impulsa el consumo responsable, sino que también fortalece las relaciones entre empresas y clientes, asegurando un crecimiento sostenible.

Con una propuesta centrada en la colaboración, APP HELP sigue marcando la diferencia en el mercado y abriendo nuevas posibilidades para todos los implicados.