Akua.cloud revoluciona la digitalización de pymes con su programa de partners para asesorías

En un entorno empresarial cada vez más digitalizado y con crecientes exigencias normativas, Akua.cloud, la innovadora plataforma de gestión empresarial todo-en-uno, ha lanzado un ambicioso programa de partners diseñado específicamente para asesorías y consultorías. Este programa ofrece una oportunidad única para que estos profesionales no solo simplifiquen su trabajo diario, sino también generen ingresos adicionales mientras ayudan a sus clientes a adaptarse a las nuevas normativas.

Transformación digital al alcance de todos El programa de partners de Akua responde a una necesidad creciente en el mercado: la digitalización de pymes y autónomos para cumplir con requisitos legales como la facturación electrónica (Ley Crea y Crece 18/2022) y el fichaje de personal (Real Decreto-Ley 8/2019). Akua.cloud no solo cubre estas obligaciones, sino que ofrece una solución integral que incluye:

Factura electrónica.

Fichaje de personal.

CRM avanzado para gestión de clientes.

Automatización contable mediante inteligencia artificial.

Gestión de redes sociales y páginas web.

Control de proyectos y recursos humanos.

Esta plataforma, diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, permite a las asesorías trabajar directamente desde un Panel de Asesor, que centraliza todas las funciones necesarias para gestionar a sus clientes de manera eficiente, incluidas las notificaciones de Dehú.

Un modelo ganador para asesorías El programa de partners de Akua está diseñado para que las asesorías se beneficien directamente al facilitar la digitalización de sus clientes. Las ventajas son claras:

Ingresos adicionales por cada cliente gestionado:

Al colaborar con Akua, las asesorías obtienen una retribución proporcional por cada cliente que introduzcan al software, incrementando así sus ingresos de forma recurrente.

Beneficios continuos a largo plazo:

Después de la implementación, las asesorías seguirán obteniendo una compensación mensual vinculada a los servicios contratados por sus clientes.

Optimización del tiempo y mejora operativa:

Los partners de Akua obtienen acceso exclusivo y completamente gratuito al innovador Panel de Asesor, una herramienta diseñada para simplificar y optimizar las gestiones diarias de las asesorías. Este panel avanzado incluye funcionalidades clave como recordatorios automáticos para impuestos, conexión directa con DEHÚ, acceso centralizado a la información de los clientes y automatizaciones integrales, especialmente en el ámbito contable.

Valor añadido para los clientes sin costes adicionales:

Los clientes referidos reciben todo lo necesario para implementar y utilizar Akua de manera efectiva, de forma gratuita, incluido un PC, convirtiendo la digitalización en un proceso ágil y accesible.

“Nuestra visión es construir juntos” Desde Akua.cloud, destacan que el programa de partners no solo busca digitalizar pymes, sino también ofrecer a las asesorías una herramienta que transforme su día a día:

“Queremos que las asesorías sean las grandes protagonistas de esta revolución digital. Les estamos dando una solución que no solo mejora su relación con los clientes y los moderniza, sino que también genera un impacto directo en su rentabilidad”.

Un impacto nacional Con este programa, Akua apunta a digitalizar miles de pymes y autónomos en España en el marco del Kit Digital 2025. Este enfoque no solo responde a las demandas del mercado, sino que también crea un ecosistema de colaboración entre Akua y los profesionales que más conocen las necesidades de las pequeñas empresas.

Cómo unirse al programa Las asesorías interesadas en formar parte del programa de partners pueden obtener más información en akua.cloud/partnerskit o solicitar una demo personalizada. Akua se encarga de todos los trámites del Kit Digital, desde la solicitud, la realización de todo el proceso, el seguimiento y la justificación, hasta la instalación del software y el soporte continuo para el cliente final, garantizando un proceso ágil y sin complicaciones.