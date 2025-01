Emilio San José y ´Ardid´; Un relato que triunfa en los Premios Círculo Rojo 2024.

CÍRCULO ROJO.- El escritor madrileño Emilio San José ha consolidado su lugar en la narrativa contemporánea con "Ardid", una colección de relatos que le ha valido el Premio Círculo Rojo 2024 en la categoría de relatos. Esta obra, marcada por su profundidad psicológica y un estilo narrativo cautivador, explora las complejidades de la percepción, la verdad y las decisiones que definen la existencia humana.

Con una sólida trayectoria en el ámbito de la comunicación audiovisual, Emilio San José ha sabido trasladar su aguda mirada al arte de contar historias. En "Ardid", cada relato ofrece un recorrido por dilemas morales y emocionales, invitando al lector a reflexionar y desafiar sus propias percepciones. "Escribir es para mí un acto de resistencia y revelación", ha señalado el autor al describir su proceso creativo.

"Ardid" destaca no solo por su estilo directo y envolvente, sino también por su capacidad para entrelazar misterio y simbolismo con una narrativa innovadora. Los relatos, basados en recuerdos, leyendas y noticias impactantes, dibujan personajes complejos enfrentados a situaciones límite, lo que convierte a la obra en una experiencia literaria singular.

El galardón recibido en los Premios Círculo Rojo resalta la relevancia de esta obra en el panorama literario actual, reafirmando la habilidad de Emilio San José para conectar con un público amplio y diverso. La colaboración con Editorial Círculo Rojo ha sido clave en el éxito de "Ardid", consolidando la relación entre el autor y la editorial. "Trabajar con una editorial que comprende mi visión ha sido fundamental para dar vida a este libro", expresó el autor.

La obra, cuyo título evoca la idea de "artimaña" y simboliza las estrategias humanas frente a la ambición, la utopía o la ficción, invita a sus lectores a un viaje introspectivo. Emilio San José, con "Ardid", ha creado un legado literario que no solo emociona, sino que también deja una huella imborrable en la memoria de quienes se sumergen en sus páginas. Una obra imprescindible para los amantes de la literatura que buscan inspiración y reflexión.

SINOPSIS

Una serie de relatos de ficción contemporánea que invita al lector a meditar sobre lo leído y a forjar su propia opinión. EMILIO SAN JOSÉ ARDID Historias que cabalgan a caballo entre el suspense, la intriga o la ficción. Leyendas que circulan por pueblos alejados de las urbes y que ocultan una envidiable forma de vida. Tramas que conviven con la más impactante problemática de nuestra actualidad y que se esconden al amparo de una relevante invención. Intriga, emociones, reflexiones. Relatos que unen pasado, presente y futuro, envueltos en ambientes bucólicos, lúgubres, placenteros o tenebrosos. Todo es posible en esta narrativa

AUTOR

Nacido en Madrid, siempre con la inquietud de plasmar en papel aquellas historias que rondaban su cabeza fuesen reales o inventadas. Historias que amenizaban las noches en la montaña con sus amigos. Tras las dudas que asaltan a los primeros relatos escritos, presenta su primera narrativa en un concurso de MICRORRELATOS, haciendo frente al reto exigido en las bases del certamen de no superar 250 palabras. Esto le sirve de aliciente para dar forma a aquello que anhelaba reflejar y publicar en su primera obra, RELATOS BREVES, publicada en junio de 2022. Una novela que relata vivencias e historias labradas durante muchos años envueltas en sueños, temores y misterio. Dos meses después, en agosto de 2022, se publicó su siguiente libro con dos historias: CONMOCIÓN SIDERAL Y SOMBRAS DEL PANTANO, dos relatos que navegan entre la novela negra y la de investigación, con dos temas muy distintos: el primero, referente a la ufología desde un prisma diferente; y el segundo , íntegramente policiaco, donde se invita al lector a encontrar al culpable.