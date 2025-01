Karmina presenta los nuevos lanzamientos de Planeta deAgostini en Barcelona

El pasado jueves 21, la Agencia Karmina celebró un evento espectacular en la 30ª planta de uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona, la Torre Glòries, para presentar dos nuevos lanzamientos de Planeta deAgostini, dos maquetas de 1 metro de alto de los personajes Iron Spider de Marvel y Darth Vader de Star Wars. La cita reunió a más de 40 influencers internacionales del mundo digital, quienes tuvieron la oportunidad de ver en primicia los ejemplares al completo en persona y ser parte de una experiencia única llena de sorpresas y momentos inolvidables.

El evento, nombrado bajo el claim creativo Build your legend, comenzó con un magnífico atardecer y una atmósfera vibrante generada por un DJ que marcó el ritmo de todo el evento, mientras los asistentes disfrutaban de cocktails personalizados inspirados en los universos de Marvel y Star Wars. Los invitados pudieron sumergirse en un ambiente interactivo, con actividades innovadoras como un mural construido por ellos mismos, un fotomatón que, a través de Inteligencia Artificial, generaba una imagen de los personajes de ambos mundos con el rostro de los invitados o un reto de cruzar una estructura que atravesaba la parte superior de la cúpula.

Uno de los momentos más esperados de la velada fue el descubrimiento de las maquetas, que se encontraban dentro de unas vitrinas de metacrilato cubiertas con una tela negra. Fue a través de una exhibición del equipo de Ludosport, que ofreció una demostración en vivo de combate de sables láser, llevando a los asistentes a una aventura inmersiva en el universo de Star Wars. La emoción no se limitó al espectáculo, ya que los influencers pudieron explorar las maquetas completas de los nuevos productos, observando de cerca cada detalle y recibiendo información exclusiva sobre su lanzamiento.

Este evento exclusivo permitió a los asistentes no solo interactuar con los productos, sino también compartir su experiencia en tiempo real con su audiencia, amplificando el impacto de esta presentación ante miles de seguidores en redes sociales.

"Nuestro principal objetivo fue crear un espacio donde la magia de Marvel y Star Wars pudiera cobrarse vida y los asistentes se sintieran parte de esta experiencia única." Afirman Claudia González y Laura Felip, account managers del proyecto.

Montse Martínez, la diseñadora gráfica del proyecto y creadora de toda la estética visual indica "Para mí, el mayor reto era conseguir crear una gráfica que representara los dos mundos tan distintos de Marvel y Star Wars, sin mezclar personajes ni tipologías, por un tema de licencias. Creo firmemente que conseguimos encontrar un visual que denotaba perfectamente lo que queríamos expresar".

Con un ambiente lleno de energía y creatividad, el evento concluyó con la promesa de que estos nuevos productos de Marvel y Star Wars serán un éxito rotundo, tanto para los coleccionistas como para los fanáticos más apasionados de ambos universos.

