El alquiler turístico de lujo alcanza nuevos estándares de excelencia con Amarante

Para 2023, el Instituto Nacional de Estadística (INE) vaticinaba que el sector turístico sería el catalizador de la recuperación económica en España. Al finalizar el año, la predicción parecía haberse cumplido, presentando cifras de reservas y publicación de anuncios muy superiores a las del 2022. Según el INE, en el primer trimestre del año pasado la demanda y ocupación de vivienda turística alcanzó un 51.4 %, aumentando aproximadamente un 2.6 % con respecto al 2022. Para portales de alquiler turístico de lujo como Amarante Luxury Villas & Apartments, esta situación ha incentivado el uso de inmuebles con vocación turística, fortaleciendo las finanzas de los propietarios y ofreciendo alternativas de hospedaje frente a la creciente demanda de turistas tras la crisis del 2020.

Un respiro para el sector turístico en medio de la crisis Si bien los últimos acontecimientos geopolíticos han propiciado un incremento sustancial en el alquiler de lujo, lo cierto es que estas situaciones no han desestimado el uso de este tipo de viviendas para pasar las vacaciones. A pesar de los esfuerzos por incentivar el turismo en las grandes ciudades, las personas siguen priorizando el alquiler de chalets y villas de lujo, sobre el uso de pisos en el casco urbano de las diferentes municipalidades. Eso no quiere decir que en las ciudades la oferta de pisos de lujo no está ampliamente masificada, por lo que los turistas pueden elegir cualquier inmueble dependiendo de sus intereses y sus expectativas de visita.

Para facilitar la búsqueda de hospedaje a los turistas, Amarante ha diseñado un portal de alquiler en el que las personas pueden acceder a una base de datos completa y diversificada, compuesta por villas y apartamentos de lujo ubicados en diferentes localizaciones. Gracias a este portal, los turistas pueden encontrar alternativas para quedarse y pasar sus vacaciones, sin sacrificar comodidad o glamour en ningún momento. Los destinos preferidos de sus usuarios son Barcelona, Costa Brava y San Sebastián, pero en su portal es posible encontrar inmuebles en otros lugares, lo que disminuye los límites a la hora de planear un viaje por la península ibérica y su territorio insular. Amarante, además, también cuenta con un completo servicio de conserjería para mejorar la experiencia de visita de los huéspedes y otras prestaciones como el alquiler de coches, préstamo de yates, reservas en restaurantes, etc. Los visitantes también pueden acceder a los servicios de un chef especializado para la preparación de sus alimentos, catering, guías turísticos, guardería, etc.

Inmuebles de lujo En España, Amarante ofrece alquiler de castillos de lujo para grupos grandes y para personas que desean vivir una experiencia única en una construcción con más de 300 años de antigüedad. El portal también cuenta con propiedades de este tipo para alquiler en Francia e Italia. Con este servicio, Amarante espera que cada vez más personas se animen a programar sus vacaciones con anticipación y reserven hospedajes a la altura de sus gustos y necesidades.