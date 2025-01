Schmidt arranca 2025 con un 13% de crecimiento en sus ventas frente al año pasado

La firma de mobiliario a medida Schmidt cierra el año 2024 con 7 nuevas aperturas de tiendas, llegando a 88 puntos de venta solo en España y prevé una expansión superior para 2025. La firma confirma un crecimiento del 13% en sus ventas en 2024 frente al año 2023, logrando estar más cerca del objetivo de facturación de 100 millones de euros A pesar de operar en un entorno de enfriamiento del mercado, caracterizado por una desaceleración económica global y un aumento en las tasas de interés, la firma de mobiliario Schmidt cierra el año 2024 con una destacada progresión en sus ventas, registrando un crecimiento del 13% respecto al 2023.

Schmidt logra mantener así un rendimiento sobresaliente que no es más que el reflejo de la solidez de su modelo de negocio, su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado y el compromiso continuo con la innovación y la calidad. Con una visión clara hacia el futuro, Schmidt sigue consolidando su posición en el sector, acercándose a su objetivo de alcanzar los 100 millones en facturación y ampliando su red de tiendas dentro del territorio español.

Crecimiento de Schmidt durante 2024

Sin duda, el año 2024 ha supuesto crecimiento y expansión para Schmidt, que suma siete nuevas aperturas de tiendas, alcanzando un total de 88 locales en España. Y es que, la firma francesa de muebles a medida ha conquistado zonas vírgenes como las Islas Canarias, donde ha abierto su primera tienda en Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, Schmidt ha reforzado su presencia en la Comunidad Valenciana, donde ha abierto tres nuevos locales ubicados en Elche, Gandía y Sagunto, alcanzando un total de 14 tiendas en la zona. También ha aumentado su presencia en la Comunidad de Madrid, con dos nuevas aperturas en las zonas de Tres Cantos y Alcalá de Henares, logrando 16 tiendas dentro de la comunidad. A todo ello se suma la apertura de una nueva tienda en Galicia, en el centro de A Coruña, que se suma así a la ubicada en Oleiros. Además, se prevé una expansión similar o superior para 2025.

Las claves del éxito Schmidt: calidad, cercanía y protección

El diseño y distribución de una tienda es primordial a la hora de ofrecer a los clientes una experiencia inmersiva en la que puedan imaginar, planificar y organizar las tareas a realizar para poder visualizar el resultado final. Con este objetivo en mente y para seguir ofreciendo esta experiencia al total de sus clientes, Schmidt sigue expandiendo su concepto de tienda más abierto y luminoso disponible en la mayoría de tiendas de España.

Novedades de la firma en 2025

Sumado a ello, la marca sigue muy de cerca las necesidades planteadas por sus clientes a la hora de crear nuevos productos que sigan las tendencias más actuales.

Nuevas gamas de colores : Schmidt amplia sus opciones de tonos, incluyendo tonos Peach, Purple y Avocado, para brindar calidez y elegancia al hogar.

: Schmidt amplia sus opciones de tonos, incluyendo tonos Peach, Purple y Avocado, para brindar calidez y elegancia al hogar. Soluciones de almacenamiento mejoradas : en este sentido, la firma cuenta en este 2025 con nuevos diseños de despensas, lavaderos, vestidores y estanterías abiertas a medida, combinando estilo y funcionalidad.

: en este sentido, la firma cuenta en este 2025 con nuevos diseños de despensas, lavaderos, vestidores y estanterías abiertas a medida, combinando estilo y funcionalidad. Innovadores diseños en productos: las soluciones a medida que aportan un plus de espacio de almacenaje, sin comprometer la estética ni la funcionalidad, se han convertido en un must de la mayoría de los hogares. En este sentido, Schmidt ha creado nuevas soluciones que permiten ocultar elementos o crear áreas de estar multifuncionales. Por ejemplo, paredes divisorias personalizadas que conecten elegantemente dos habitaciones.

las soluciones a medida que aportan un plus de espacio de almacenaje, sin comprometer la estética ni la funcionalidad, se han convertido en un must de la mayoría de los hogares. En este sentido, Schmidt ha creado nuevas soluciones que permiten ocultar elementos o crear áreas de estar multifuncionales. Por ejemplo, paredes divisorias personalizadas que conecten elegantemente dos habitaciones. Nuevas gamas de frentes de madera: la firma Schmidt se inspira en su lugar de nacimiento para añadir a su catálogo unas gamas de madera que muestran su experiencia del trabajo de la madera, para aportar elegancia, notoriedad y estilo a sus muebles.

la firma Schmidt se inspira en su lugar de nacimiento para añadir a su catálogo unas gamas de madera que muestran su experiencia del trabajo de la madera, para aportar elegancia, notoriedad y estilo a sus muebles. Nueva colaboración creativa con Lacroix: llamado Iris des Marais, Schmidt y Lacroix se unen esta vez para dar a luz una nueva gama print que evoca la ciudad de Arles y los hermosos iris de las marismas que florecen a orillas del Ródano.