180 the concept explica cómo reparar el organismo tras los excesos navideños

Desde 180 the concept dan las claves para detoxificar el organismo tras las Navidades y recuperar la vitalidad Una vez las festividades navideñas han pasado, toca volver a la calma, tanto emocional como alimentaria. Y es que, especialmente durante esta época se tiende a comer y beber más de lo habitual, lo que puede afectar tanto a la salud general como especialmente a la digestiva y al sistema inmunológico.

"La falta de una dieta equilibrada puede sobrecargar el sistema digestivo y aumentar la retención de líquidos. Este exceso calórico y de nutrientes poco saludables puede alterar la microbiota intestinal, causando hinchazón, digestiones pesadas y malestar general. Aunque recuperar la normalidad del organismo puede parecer sencillo, será necesario seguir unas pautas que facilitarán que se logre de forma saludable" explica Gema Cabañero, directora de I+D+I de 180 the concept.

Consejos en clave ‘healthy’ para hacer un reset en el organismo

Antes de nada es importante que no se entre en un bucle de culpabilidad y negatividad que no hará otra cosa que retrasar los objetivos. Volver a sentir menos hinchazón y con más vitalidad requiere de paciencia y de compromiso con los objetivos. La directora de I+D+i de 180 the concept indica seis consejos que ayudarán a conseguirlo:

La hidratación es uno de los factores más importantes. "Beber agua permite que se eliminen toxinas y deshechos a través de la orina, ayudando a purificar el organismo. Además, si se bebe suficiente agua durante las comidas, se mejorará la digestión y ayudará a disminuir el consumo de otras bebidas poco saludables como el alcohol", indica Cabañero. Mantenerse activo a través del ejercicio físico permite acelerar el metabolismo y mejorar el estado anímico. Incluir alimentos sanos y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y azucarados. "Las frutas y verduras están cargadas de antioxidantes como la vitamina C, el betacaroteno y los flavonoides, que ayudan a neutralizar los radicales libres producidos por el estrés oxidativo causado por el exceso de alcohol, grasas y azúcares de las Navidades. Además, tienen un alto contenido en agua, lo que también ayuda en la eliminación de las toxinas". El consumo de fibra ayudará a eliminar de forma natural y depurar el organismo para evitar la hinchazón de vientre. Comer de forma consciente. Es importante que se sepa notar cuando se está lleno para evitar problemas digestivos o incomodidad. Decir adiós a las vacaciones y a las comidas más copiosas de la Navidad no significa que se tenga que seguir una dieta restrictiva que termine por hacer volver al punto de partida. "Complementar una alimentación saludable en la que se permitan ciertos excesos puntuales junto con suplementos nutricosméticos de efecto saciante, que ayuden a controlar la ansiedad por la comida, también puede ayudarnos a lograr una alimentación balanceada de forma saludable", explica Gema Cabañero.

La importancia de depurar el organismo

El cambio de hábitos provocado por estas fiestas genera una gran cantidad de toxinas, también conocidas como sustancias de deshecho, que impiden al organismo volver a funcionar con normalidad. En estos casos, su acumulación satura las vías naturales de eliminación del cuerpo, como consecuencia se puede sentir hinchazón, pesadez y cansancio.

"Las toxinas son sustancias nocivas que están relacionadas directamente con un mayor envejecimiento de la piel. El exceso de estas impide el correcto proceso de renovación celular, lo que aumenta la oxidación e inflamación y provoca el envejecimiento prematuro" indica la experta.

Si bien cumplir los consejos antes mencionados puede ayudar a eliminar algunas toxinas, en ciertos casos se necesita una ayuda extra que permita a los órganos como los riñones, el hígado o los intestinos eliminar estas sustancias de forma más rápida.

El plan detox para la vuelta a la normalidad

Como respuesta frente a esta problemática, la firma de nutricosmética avanzada 180 the concept cuenta con su Plan detox de 180 the concept, una combinación de ingredientes naturales que depura y elimina todas las impurezas del organismo para así, alcanzar una belleza y bienestar integral.

Este plan, compuesto por las fórmulas e1+h4+h5, con alto contenido en Omega 3, ayuda a neutralizar los efectos que la acumulación de toxinas tiene en el organismo y estabiliza los niveles de azúcar en sangre para favorecer el control del apetito.

Por otro lado, incluye Vitamina E, que impide la oxidación de las membranas celulares y permite la regeneración de los tejidos. También cuenta con L-Glutamina, conocida por su capacidad para regenerar las paredes de la mucosa intestinal. Además de ello, el Plan Detox ofrece un alto aporte de Vitamina A, que trabaja en sinergia con el Zinc y una selección de probióticos y prebióticos que refuerzan las barreras intestinales, facilitando la depuración y evitando la acumulación de toxinas en el organismo. Ambos trabajan en sinergia para potenciar el sistema inmunológico, mejorar la función hepática y promover un entorno interno más limpio y saludable.