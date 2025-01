Lefebvre resume en una guía las novedades y supuestos de ampliación en permisos laborales de las familias monoparentales tras la sentencia del Tribunal Constitucional

Las familias monoparentales suman a las 16 semanas de la madre biológica las 10 adicionales que corresponderían al otro progenitor, de modo que se obtiene un total de hasta 26 semanas Lefebvre, compañía líder en software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, ha publicado una guía en formato infografía para explicar las novedades sobre la duración del permiso por nacimiento y cuidado del menor en familias monoparentales, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional publicada en noviembre del año pasado. De acuerdo a la sentencia, el TC concluía que la regulación actual no incorpora un régimen especial para las familias monoparentales y, por tanto, se estaba produciendo un trato discriminatorio para los hijos de este tipo de familias.

Mientras no exista una decisión legislativa en firme, las personas progenitoras únicas podrán disfrutar de hasta 26 semanas, es decir, una combinación de periodos que resultan de sumar al permiso estándar de 16 semanas de la madre biológica las 10 adicionales que, en una familia biparental, corresponderían al otro progenitor. No obstante, se excluyen, las primeras 6 semanas del segundo permiso, que son de carácter obligatorio e intransferible cuando existe otro progenitor.

Esta acumulación debe interpretarse como una extensión, sin que puedan aplicarse retroactivamente a sentencias judiciales o resoluciones administrativas que fueran firmes antes de la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Además, en caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, la regla general también contempla un permiso total de 16 semanas (6 obligatorias a jornada completa y 10 voluntarias). En las familias monoparentales, también se suma el periodo adicional de 10 semanas que correspondería al segundo progenitor, con las mismas limitaciones indicadas para las primeras 6 semanas de carácter obligatorio.

Esta infografía detalla otros supuestos de ampliación:

Discapacidad: 2 semanas más.

2 semanas más. Nacimiento o adopción múltiples: 2 semanas más a partir del segundo hijo o hija.

2 semanas más a partir del segundo hijo o hija. Parto prematuro y hospitalización prolongada por más de 7 días: tantos días como el recién nacido se encuentre hospitalizado hasta un máximo de 13 semanas adicionales. Es importante subrayar que la citada medida no puede aplicarse a expedientes judiciales o administrativos ya resueltos en firme con anterioridad.

La infografía completa elaborada por Lefebvre se puede descargar desde el siguiente enlace.