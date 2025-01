Las películas con la participación de TransPerfect Media logran cinco nominaciones a los Premios Goya

La entidad ha estado presente en el proceso de localización de 'El conde de Montecristo', 'Emilia Pérez' y 'Aún estoy aquí', 'El lugar de la otra' y 'No estás sola: La lucha contra La Manada'. Los premios serán entregados el 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Granada en su trigésimo-novena edición La multinacional líder en soluciones tecnológicas y servicios lingüísticos, con sedes en Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, Alicante y Valencia TransPerfect ha jugado un papel fundamental en la posproducción y localización de cinco películas nominadas a los Premios Goya 2024 en las categorías de Mejor película europea, Mejor película iberoamericana y Mejor película documental, consolidando su posición como referente en la industria del cine a través de TransPerfect Media, su división audiovisual.

Para Le comte de Monte Cristo (El conde de Montecristo), nominada a Mejor Película Europea, TransPerfect Media ha realizado el doblaje al español, los subtítulos en inglés, subtítulos adaptados para personas sordas y con dificultades auditivas, además de una masterización Dolby Cinema para Blu-Ray Ultra HD. En Emilia Pérez, otra candidata en la categoría de Mejor película europea, la compañía ha gestionado la devolución del material en 35mm, contribuyendo a la preservación del film.

La división audiovisual de TransPerfect ha participado en la creación de subtítulos en inglés, sueco y griego y en la de subtítulos adaptados para personas sordas y con dificultades auditivas en inglés y español en No estás sola: La lucha contra La Manada, que está nominada en la categoría de Mejor película documental.

Finalmente, TransPerfect Media ha trabajado en dos películas nominadas a Mejor película Iberoamericana. Ha llevado a cabo procesos de subtitulación en francés e inglés, corrección de color y entrega de materiales finales, además de labores en el procesamiento químico del metraje para Aún estoy aquí y ha ofrecido servicios de localización con la realización de subtítulos en euskera y vietnamita para El lugar de la otra.

Apuesta por la industria del cine

TransPerfect Media, división audiovisual de TransPerfect, ha estado profundamente involucrada en la evolución del cine global. En 2024, la compañía fortaleció su presencia en mercados emergentes y consolidó su liderazgo en proyectos audiovisuales a nivel mundial, asentándose como un referente en la localización del producto.

En octubre de 2024, TransPerfect Media reforzó su compromiso con la industria cinematográfica participando en el Festival de Sitges. La compañía organizó la mesa redonda titulada "How to Revive a Classic Movie in Today's Digital World: A Conversation with Christophe Gans", donde se debatieron aspectos clave de la restauración de películas clásicas en el contexto digital actual. Este evento subrayó la importancia de la preservación y adaptación de obras cinematográficas clásicas para las nuevas generaciones.

Jacques Barreau, vicepresidente de medios y entretenimiento interactivo de TransPerfect Media, ha hablado sobre las nominaciones: "Nuestro compromiso con la excelencia en servicios de localización audiovisual refuerza nuestra conexión con la industria cinematográfica. Es un honor para nosotros poder contribuir al éxito de estas producciones nominadas a los Goya".

El prestigio de los Premios Goya

Los Premios Goya, organizados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, son el máximo reconocimiento del cine español. La 39ª edición se celebrará el 8 de febrero de 2025 en el Palacio de Congresos de Granada, presentada por Maribel Verdú y Leonor Watling. Este año, películas como El 47 de Marcel Barrena, con 14 nominaciones, y La infiltrada de Arantxa Echevarría, con 13, parten como favoritas. Además, Aitana Sánchez-Gijón recibirá el Goya de Honor en reconocimiento a su destacada trayectoria en el cine español.

Los Premios Goya son el evento cinematográfico más importante de España, reconociendo anualmente la excelencia en la industria del cine. Este galardón ha impulsado el reconocimiento internacional de numerosas producciones iberoamericanas y europeas.