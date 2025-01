El fin de las 'Golden Visa' no afectará al mercado inmobiliario del lujo en España

Los clientes que compran vivienda de lujo, afirman la consultora inmobiliaria K&N Elite en ciudades como Madrid o en lugares turísticos premium de nuestro país, tienen un alto poder adquisitivo y muchos de ellos tienen potentes sociedades inmobiliarias con las que operan a nivel mundial El anuncio de la eliminación de las ‘Golden Visa’ marca un antes y un después en el panorama inmobiliario español, pero no en el sector del lujo. Desde su instauración en 2013, este programa ha atraído a miles de inversores internacionales, ofreciendo permisos de residencia a quienes realizaban inversiones inmobiliarias iguales o superiores a 500.000 euros. A partir del 3 de abril de 2025, este incentivo dejará de estar disponible, con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda para la población local.

Aunque la medida podría generar ajustes en algunos sectores, el mercado inmobiliario de lujo en España se mantiene firme, especialmente en ciudades como Madrid. Desde K&N Elite, expertos en propiedades premium, se percibe esta transición como una oportunidad para fortalecer su posicionamiento en un segmento que trasciende los beneficios regulatorios y se centra en ofrecer experiencias de adquisición excepcionales.

"No estamos viendo una aceleración de la compra de vivienda por la finalización de las Golden Visa en el sector del lujo y tampoco creemos en la desaceleración a partir de abril- señala Rafael Santana, Director de K&N Elite Madrid.- Indudablemente habrá clientes con presupuesto cercanos a los 500.000 euros que buscan la residencia en nuestro país que se frenará, pero nadie puede dudar que comprar vivienda de lujo en España y principalmente Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y localidades como Marbella, es fruto de que somos un país atractivo para invertir, porque nuestras propiedades año a año se revalorizan y eso es muy atractivo para los compradores. Además, muchos operan bajo empresas y la residencia no se encuentra en el primer lugar de sus prioridades".

España ha transformado su mercado inmobiliario. Ahora en el sector del lujo se priorizan factores como la calidad de la vivienda, la sostenibilidad, y sobre todo el retorno de lo invertido. Las ventajas regulatorias, según la consultora, no han sido ni serán lo prioritario en el crecimiento del mercado, sino el atractivo como país. Nos siguen viendo como una buena oportunidad empresarial, con una estabilidad económica y un vibrante mercado.

Impacto limitado en el mercado premium

Aunque el umbral de las ‘Golden Visa’ se fijaba en 500.000 euros, los datos muestran que este régimen representaba una proporción muy pequeña del mercado inmobiliario global en España, especialmente en el segmento de lujo. Desde K&N Elite aseguran que las operaciones ligadas a este programa no superaban el 1% del total en 2024, lo que indica que su eliminación tendrá un impacto limitado en el segmento premium. Además, subrayan que el perfil de sus clientes internacionales rara vez depende exclusivamente de incentivos regulatorios. En su lugar, buscan propiedades que combinen diseño, ubicación estratégica y un retorno de inversión a largo plazo.

Un futuro prometedor para el mercado inmobiliario de lujo

El fin de las ‘Golden Visa’ abre un capítulo en el que las fortalezas del mercado inmobiliario español serán las verdaderas protagonistas. Ciudades como Madrid seguirán captando la atención de compradores internacionales por sus características únicas, desde la conectividad global hasta la calidad de vida.

"K&N Elite continuará liderando el mercado de lujo en España, adaptándose a los cambios normativos y reforzando nuestra posición como socio de confianza para inversores internacionales. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo un servicio excepcional, que combine propiedades exclusivas con un profundo conocimiento del mercado," concluye Santana.