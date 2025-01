ATZUR su nuevo single 'NOW I’M HAPPY'

El dúo emergente de alt-pop ATZUR regresa con su primer lanzamiento desde su aclamado álbum debut, y lo hace con una poderosa declaración de esperanza y renovación. Titulado “NOW I’M HAPPY”, el tema marca un punto de inflexión en la trayectoria creativa del dúo austro-hispano, capturando la euforia de encontrar la felicidad después de atravesar los momentos más oscuros. Buscando lo bueno y encontrándolo.

“Hay una belleza única en sentirse feliz después de haber soportado algo terrible”, explica ATZUR. “Es como salir al exterior tras una tormenta y encontrar el sol brillando solo para ti, como si el universo te recordara en silencio que la vida puede volver a ser amable. Es crudo, honesto y celebratorio, porque este tipo de alegría se gana”

Con melodías como himnos, ritmos pulsantes y letras profundamente personales, “NOW I’M HAPPY” encarna la mezcla característica de ATZUR de profundidad emocional y energía explosiva. La canción invita a los oyentes a abrazar sus propias historias de resiliencia, creando una atmósfera poderosa que permanece mucho después de la última nota.

El sencillo es el primer adelanto de la nueva música de ATZUR tras su álbum debut y una gira con entradas agotadas por toda Europa. Conocidos por sus actuaciones cargadas de energía que cautivan al público y letras que llegan a lo profundo, ATZUR sigue rompiendo barreras con una música que resuena tanto a nivel personal como universal.

ATZUR confirma sus primeras fechas: 4 Mayo Madrid. La Sala (Wizink Center), 9 Mayo Valencia (Sala Rock City), 10 Mayo Barcelona (Razzmatazz II), 13 Mayo Berlin (Lido) y 15 Mayo Londres (Oslo).

Biografía

Un encuentro en una app de citas da origen al dúo austro-español de pop alternativo, ATZUR. El dúo "nos recuerda a una fusión entre Chvrches y Florence + The Machine" (Mondo Sonoro) "y Woodkid" (Poolbar Festival) con un sonido "tan elegante como un diálogo mítico entre el sol y la luna" (Reeperbahn Festival). Su primer sencillo, Running, arrasó en las listas de Radio FM4 de Austria y EGOfm de Alemania, acumulando más de medio millón de reproducciones en Spotify. Teloneando para bandas como Algiers y Giant Rooks, el grupo ha estado de gira por Alemania, España, Portugal, Austria y Francia. Tras una actuación estelar en el Festival BIME en Bilbao, actuaron en el renombrado Primavera Sound Festival en Barcelona en junio de 2023. Su álbum debut, STRANGE RITUALS, fue lanzado el 15 de septiembre de 2023, seguido de una gira con entradas agotadas por toda Europa.

