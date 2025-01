Panamá presenta en FITUR 2025 una nueva edición del evento gastronómico y cultural 'Menú Panamá'

Para acercar la gastronomía de ese país y presentar este relevante evento, estarán presentes, en su stand de FITUR 2025, dos chefs panameños reconocidos en las listas de los Latin America’s Best Restaurants, Mario Castrellón, del restaurante Maito, e Isaac Villaverde, del restaurante La Tapa del Coco Panamá estará de nuevo presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará del 22 al 26 de enero en Madrid. Este año, Visit Panama (PROMTUR) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) destacarán la riqueza natural, cultural y gastronómica del país, como los principales ejes de su participación. En su stand, ubicado en el Pabellón 3 de la feria y diseñado para transportar a los visitantes a un recorrido sensorial único, se ofrecerán experiencias gastronómicas con dos chefs de renombre internacional: Mario Castrellón (puesto 14 de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants) e Isaac Villaverde (puesto 74 del ranking Latin America’s 100 Best Restaurants). También se realizarán actividades inmersivas que incluyen desde degustaciones, representaciones culturales a un tour virtual 360° por los paisajes más emblemáticos del país.

En FITUR, también se promocionará Menú Panamá 2025, un festival gastronómico-musical que se celebrará del 24 al 26 de abril de 2025 en la Ciudad de Panamá. Este evento, que será a beneficio de TURIGASTRO, la primera cámara de turismo gastronómico de Panamá, tiene como objetivo articular un mensaje de unidad y realzar la gastronomía del país como puente de conexión para la región centroamericana y el Caribe.

Demetrio Maduro, presidente de la Junta Directiva de Visit Panama (PROMTUR), mencionó: "La inauguración tendrá lugar el jueves 24 de abril de 2025, con chefs internacionales y panameños ofreciendo una experiencia gastronómica única con cooking shows en vivo. Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de rutas gastronómicas que destacan los sabores más representativos de las regiones de Panamá, como la cocina afropanameña en Colón, la gastronomía chino-panameña en el Dorado y Condado, así como una propuesta de alta cocina del Archipiélago de las Perlas. Además, se trabajará de cerca con mercados públicos, la comida callejera y los cocineros populares, promoviendo una conexión auténtica con la herencia culinaria del país".

"Además, se llevarán a cabo festivales musicales, cenas exclusivas y una variedad de actividades culturales que resaltan la riqueza gastronómica y cultural del país, atrayendo tanto a turistas como a residentes locales", concluyó Maduro.

"En FITUR 2025, queremos que los visitantes no solo conozcan, sino que vivan Panamá en toda su esencia. A través de Menú Panamá, los invitamos a recorrer nuestra riqueza cultural y gastronómica en una experiencia única llena de sabor y tradición. Dos destacados chefs y talentos panameños estarán a cargo de deleitar a los asistentes con creaciones que cuentan nuestras historias, acompañadas de actividades que reflejan nuestra diversidad y calidez como destino turístico. Es una oportunidad para que el mundo conecte de manera personal y auténtica con Panamá", expresó Gloria De León, Ministra de Turismo de Panamá.

Panamá, ubicado entre dos océanos y dos continentes, ofrece una experiencia inigualable con una biodiversidad excepcional, destacando el bosque tropical más estudiado del planeta y sus parques nacionales. Su capital, Ciudad de Panamá, combina la modernidad de sus rascacielos con la historia del Casco Antiguo y el Canal de Panamá, ambos Patrimonios de la Humanidad. Además, la mezcla de culturas indígenas, afrodescendientes y españolas se refleja en su gastronomía, reconocida por la UNESCO. Desde las islas de Bocas del Toro hasta las montañas de Boquete, Panamá es un destino único para los viajeros que buscan aventuras al aire libre, paraísos naturales, historia y experiencias auténticas.

La conectividad internacional de Panamá continúa creciendo con la confirmación de la aerolínea Condor, que comenzará a operar vuelos directos entre la Ciudad de Panamá (PTY) y Frankfurt (FRA) a partir de junio de 2025. Esta nueva ruta fortalecerá aún más las conexiones entre Panamá y Europa, con vuelos operando dos veces a la semana, los miércoles y domingos. El servicio, que será operado con un avión A330-900neo con capacidad para 310 pasajeros, incrementará la llegada de más pasajeros europeos a Panamá, abriendo nuevas oportunidades para el intercambio cultural y el turismo en el país.

En FITUR 2025, el stand de Panamá será un espacio vibrante donde los asistentes podrán sumergirse en la cultura, la gastronomía y la naturaleza del país. A lo largo de los cinco días del evento, Panamá ofrecerá una serie de actividades destacadas que permitirán a los visitantes experimentar de primera mano lo mejor de este destino único. Estas actividades son:

1-Experiencia gastronómica (del 23 al 25 de enero de 2025)

Los chefs Mario Castrellón e Isaac Villaverde, reconocidos internacionalmente por su destacada contribución a la gastronomía panameña, liderarán una serie de degustaciones que presentarán platos tradicionales y modernos. Castrellón, cuyo restaurante Maito ocupa el puesto número 14 en Latin America’s 50 Best Restaurants, y Villaverde, dueño de La Tapa del Coco, incluido en la lista de los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica con la posición 74, sorprenderán a los asistentes con sabores auténticos que reflejan la diversidad cultural y natural de Panamá.

2-Tour Virtual 360° (del 22 al 26 de enero)

Los cinco días de la feria, los visitantes al stand tendrán la oportunidad de realizar un recorrido virtual inmersivo por los principales atractivos turísticos de Panamá. Mediante tecnología 360°, podrán explorar lugares icónicos como el Canal de Panamá, las playas paradisíacas de Bocas del Toro y el impresionante Parque Nacional Darién, uno de los espacios naturales más ricos del planeta.

3-Representación cultural (del 24 al 26 de enero)

Durante el fin de semana, el stand cobrará vida con presentaciones de bailes tradicionales y representaciones culturales que mostrarán los colores y la energía de las tradiciones panameñas.

Estas actividades forman parte de una estrategia integral de promoción para mostrar la diversidad de Panamá, tanto en su oferta cultural como natural, posicionando al país como un destino turístico accesible, moderno y lleno de historia.