¿Qué establece la Ley de Propiedad Horizontal sobre la limpieza de escaleras y áreas comunes?

En este artículo, se resolverán las principales cuestiones sobre la limpieza de escaleras y zonas comunes, para ello se analizará qué dice la ley de propiedad horizontal sobre las zonas comunes y las escaleras, y cómo las comunidades pueden organizarse para cumplir con la normativa.

En este artículo, Servimos Limpiezas resolverá las principales cuestiones sobre la limpieza de escaleras y zonas comunes, para ello se analizará qué dice la ley de propiedad horizontal sobre las zonas comunes y las escaleras, y cómo las comunidades pueden organizarse para cumplir con la normativa.

Responsabilidad sobre la Limpieza de Escaleras y Zonas Comunes Según la Ley de Propiedad Horizontal, las escaleras, portales, rellanos y otras zonas compartidas son consideradas elementos comunes de la comunidad. Esto significa que su mantenimiento y limpieza deben ser asumidos colectivamente por los propietarios.

Obligación de Mantenimiento

El artículo 10 de la LPH establece que los propietarios tienen la obligación de realizar las obras y tareas necesarias para conservar los elementos comunes en buen estado. Esto incluye la limpieza periódica de las zonas comunes para evitar su deterioro y garantizar un entorno saludable.

Distribución de Gastos

El artículo 9.1.e de la LPH señala que los gastos de mantenimiento, incluida la limpieza de escaleras, deben ser repartidos entre los propietarios de acuerdo con el coeficiente de participación asignado a cada vivienda. No obstante, los estatutos de la comunidad o acuerdos adoptados en junta pueden establecer criterios distintos para el reparto.

Decisiones sobre la Limpieza: ¿Qué Dice la LPH? La LPH también regula cómo se deben tomar las decisiones relacionadas con la limpieza de escaleras y zonas comunes:

Junta de Propietarios

Las decisiones sobre la limpieza deben ser discutidas y aprobadas en la junta de propietarios, como establece el artículo 14. Esto incluye aspectos como:

La contratación de una empresa de limpieza de comunidades La frecuencia de limpieza.

El tipo de tareas a realizar (limpieza básica, desinfección, etc.).

Mayorías Necesarias

Según el artículo 17.7, las decisiones relacionadas con el mantenimiento y limpieza de las zonas comunes requieren una mayoría simple en la junta de propietarios, salvo que los estatutos especifiquen lo contrario.

Opciones para Organizar la Limpieza La limpieza de escaleras y zonas comunes puede organizarse de distintas maneras. La elección dependerá del presupuesto, las necesidades de la comunidad y los acuerdos alcanzados en junta.

Turnos entre Vecinos

Algunas comunidades optan por organizar turnos rotativos entre los vecinos para encargarse de la limpieza. Aunque esta solución puede parecer económica, suele generar conflictos por incumplimientos o diferencias en la calidad del trabajo realizado.

Contratar una Empresa Especializada

La opción más eficiente y profesional es la contratación de una empresa especializada. Contratar un servicio profesional asegura una limpieza regular y de calidad, además de evitar problemas entre los vecinos.

¿Cómo elegir una buena empresa para la limpieza de zonas comunes? Elegir la empresa adecuada para la limpieza de tu comunidad de vecinos es clave para garantizar un servicio profesional, eficiente y adaptado a las necesidades de todos los propietarios. La amplia oferta de servicios en ciudades como Barcelona puede dificultar la elección, pero existen ciertos criterios que te ayudarán a tomar la mejor decisión.

Una buena empresa de limpieza de comunidades debe contar con experiencia en el sector y un enfoque especializado en zonas comunes como portales, escaleras, ascensores y accesos exteriores.

Cada comunidad es única, y sus necesidades de limpieza pueden variar según el tamaño del edificio, la frecuencia de uso y el número de propietarios. Una empresa ideal debe ofrecer soluciones personalizadas y flexibles, adaptándose a los horarios y prioridades de la comunidad para evitar molestias a los vecinos.

El servicio debe ser de alta calidad, con protocolos claros y medidas de control para garantizar resultados consistentes. Pregunta si la empresa realiza inspecciones regulares o si cuenta con sistemas para medir la eficacia del servicio.

Uso de Productos y Métodos Adecuados. Es importante que la empresa utilice productos de limpieza respetuosos con las superficies.

Transparencia y Comunicación. Una empresa confiable debe ofrecer presupuestos claros y detallados, especificando las tareas incluidas en el servicio. Además, es esencial que cuente con canales de comunicación abiertos para resolver dudas o responder a incidencias rápidamente.

Opiniones y Recomendaciones. Consultar las opiniones de otras comunidades de vecinos que hayan contratado los servicios de la empresa puede ser un excelente indicador de su calidad.

Elegir una empresa de limpieza de comunidades de vecinos no tiene por qué ser complicado si evalúas aspectos como experiencia, personalización y calidad. Invertir en una empresa profesional no solo mejora el mantenimiento de las zonas comunes, sino que también refuerza la convivencia y la calidad de vida en la comunidad.

Invertir en una empresa profesional no solo mejora el mantenimiento de las zonas comunes, sino que también refuerza la convivencia y la calidad de vida en la comunidad.