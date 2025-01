Trabajo pretende subir el SMI para 2025 un 4,4%, lo que supone 50 euros mensuales

Ayer miércoles, el Ministerio de Trabajo comenzó las negociaciones convocando a sindicatos y patronal con el fin de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2025. La propuesta de inicio de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, es aumentar 50 euros mensuales, fijando el SMI en 1.184 euros en 14 pagas (o lo que es lo mismo, 1381,33 euros en 12 pagas), con efecto retroactivo desde el 1 de enero.



La subida que supondría porcentualmente hablando un incremento del 4,4%, que sumado al acumulado del 54% desde 2018, alcanzaría casi el 60% en los últimos seis años. Pero aún a pesar de estas cifras España continua a distancia de los salarios mínimos interprofesionales de países de la UE como Alemania, Francia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica o Luxemburgo, según datos publicados por la Oficina Europea de Estadística.

En la actualidad nuestro país se sitúa en un nivel intermedio en el ámbito de la Unión Europea, muy similar al SMI de Eslovenia, y ocupa el octavo puesto del ranking de un total de 21 estados que lo tienen normado por ley. Otras naciones como Dinamarca, Finlandia, Suecia Austria o Italia, que nos superan en lo que respecta al salario medio mensual, no ofrecen cifras de su SMI al no tenerlo fijado en su legislación laboral y, por tanto, no cuentan en esta lista.

Aun así, si la propuesta gubernamental se llevase a efecto es inferior al de 2024 que fue de un 5%´o del 8% de 2023. Más moderadas fueron las de 2022 (3,5%), de 2021 (1,6%) y muy similar al de 2020 (5,5%). pero muy lejos del 22,3% de 2019.

Postura de los agentes sociales

Mientras que los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han sugerido una subida entre el 5% y el 6%; la patronal, representada por la CEOE y Cepyme, indican que la oferta ministerial es inasumible porque ahondaría en la pérdida de empleo de los últimos años y supondría una aumento considerable de los costes empresariales.



Por otro lado, el Ministerio de Trabajo afirma que con la propuesta que ha lanzado, después de basarse en el informe de la Comisión de Expertos que ha asesorado al Gobierno en esta materia, se alcanzaría prácticamente el 60% del salario medio, por tanto se acabaría con la denominada pobreza salarial y se daría cumplimiento al objetivo que recomienda el Comité Europeo de Derechos Sociales y que está plasmado en la Carta Social Europea.

Las negociaciones se prevén arduas, aunque no se eternizaran como las de la reducción de jornada. Ya el pasado año Trabajo acordó solo con los sindicatos la subida de un 5% del SMI para 2024. De igual manera en 2023, 2022 y 2021 los empresarios tampoco dieron su apoyo a los incrementos que se pactaron y tan solo respaldó la subida de 50 euros (de 900 a 950 euros mensuales) en el año 2020.

Los salarios de 2,5 millones de trabajadores se verán afectados por este indicador. Se trata en la medida de lo posible que no pierdan poder adquisitivo y de ir limando la desigualdad salarial.