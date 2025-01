Volkswagen Polo, bodas de oro

Has aparcado el coche en el supermercado y al volver, descubres que te han arañado la puerta. O bien, al hacer una mala maniobra le has dado a una columna al aparcar. ¿Es realmente posible reparar la pintura de carrocería uno mismo? ¿Un arañazo en la pintura de carrocería o un golpe en el parachoques? La mayoría no tenemos compresores de aire, ni pistola para pintar ni por supuesto, cabina de pintura.