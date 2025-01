La República de San Marino se posiciona como destino clave en FITUR 2025

La Oficina de Turismo de San Marino participará en la 45ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará del 22 al 26 de enero de 2025 en IFEMA Madrid. Tras el aumento de visitantes españoles a San Marino, la ciudad busca seguir consolidando su presencia en el mercado turístico español y latinoamericano con el objetivo de cautivar al público con su riqueza histórica, cultural y natural Este año, la república más pequeña y antigua del mundo tendrá el stand C16 ubicado en el Pabellón 4, junto a ENIT (Agencia Nacional de Turismo de Italia). El stand de San Marino será un punto de encuentro para operadores turísticos, medios de comunicación y creadores de contenido, quienes podrán conocer las principales razones para visitar este lugar tan único.

Situada en la cima del Monte Titano, a más de 755 metros de altitud, San Marino es un auténtico paraíso que combina su riqueza histórica y cultural con paisajes naturales inigualables. En esta edición de FITUR, la República promete sorprender a los visitantes con nuevas experiencias que destacan su encanto medieval, su gastronomía de calidad y sus tradiciones profundamente arraigadas.

Este Estado es una joya histórica y cultural enclavada en el corazón de Italia. Con su casco histórico y el Monte Titano reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2008, este pequeño Estado soberano ofrece una experiencia única como un "museo al aire libre". Su rica historia, que se remonta al siglo IV, y su compromiso con la preservación de sus tradiciones y paisajes lo convierten en un destino ideal para quienes buscan una conexión profunda con el pasado en un entorno de belleza natural.

El compromiso de San Marino con el turismo sostenible también es notable. Su tamaño compacto y su enfoque en preservar el patrimonio cultural y natural lo convierten en un destino donde el impacto ambiental del turismo está cuidadosamente gestionado.

Entre sus principales atractivos destacan:

El Passo delle Streghe , o "Paso de las Brujas," es uno de los lugares más emblemáticos y cautivadores de San Marino, uniendo historia, naturaleza y misticismo. Este sendero conecta las tres icónicas torres del Monte Titano: Guaita, Cesta y Montale, y ofrece a los visitantes una experiencia inolvidable mientras recorren el corazón de este sitio

, o "Paso de las Brujas," es uno de los lugares más emblemáticos y cautivadores de San Marino, uniendo historia, naturaleza y misticismo. Este sendero conecta las tres icónicas torres del Monte Titano: Guaita, Cesta y Montale, y ofrece a los visitantes una experiencia inolvidable mientras recorren el corazón de este sitio La Piazza della Libertà y el Palazzo Pubblico son el corazón político y simbólico de San Marino, donde tradición e historia se encuentran. Esta plaza, rodeada de una arquitectura medieval impresionante, es un lugar de encuentro y tienen lugar ceremonias oficiales institucionales durante todo el año. En verano, es especialmente popular por el cambio de guardia, un espectáculo que destaca la herencia republicana del país, que solo se puede presenciar en esa época. El Palazzo Pubblico, con su estilo neogótico, es la sede del Gobierno y del Parlamento de San Marino y ofrece una ventana al pasado, mientras su fachada domina la plaza, invitando a los visitantes a admirar la belleza histórica y el espíritu cívico.

y el son el corazón político y simbólico de San Marino, donde tradición e historia se encuentran. Esta plaza, rodeada de una arquitectura medieval impresionante, es un lugar de encuentro y tienen lugar ceremonias oficiales institucionales durante todo el año. En verano, es especialmente popular por el cambio de guardia, un espectáculo que destaca la herencia republicana del país, que solo se puede presenciar en esa época. El Palazzo Pubblico, con su estilo neogótico, es la sede del Gobierno y del Parlamento de San Marino y ofrece una ventana al pasado, mientras su fachada domina la plaza, invitando a los visitantes a admirar la belleza histórica y el espíritu cívico. La Basílica de San Marino , dedicada al santo fundador y patrón del país, es un monumento de gran relevancia espiritual y cultural, situado en el corazón del casco histórico. Este templo, con su diseño neoclásico elegante y austero, transmite una atmósfera de profunda serenidad. Su interior alberga las reliquias de San Marino, convirtiéndolo en un importante lugar de peregrinación y reflejo de la identidad religiosa y cultural de la República. La basílica no solo es un espacio de devoción, sino también un símbolo de la continuidad histórica y espiritual de este pequeño pero significativo Estado.

, dedicada al santo fundador y patrón del país, es un monumento de gran relevancia espiritual y cultural, situado en el corazón del casco histórico. Este templo, con su diseño neoclásico elegante y austero, transmite una atmósfera de profunda serenidad. Su interior alberga las reliquias de San Marino, convirtiéndolo en un importante lugar de peregrinación y reflejo de la identidad religiosa y cultural de la República. La basílica no solo es un espacio de devoción, sino también un símbolo de la continuidad histórica y espiritual de este pequeño pero significativo Estado. El Museo Estatal de San Marino , situado en el histórico Palazzo Pergami Belluzzi, es un tesoro cultural que alberga una vasta colección de arte y artefactos que narran la rica historia y el patrimonio de la república. Sus exhibiciones incluyen piezas arqueológicas, obras de arte sacro, documentos históricos y objetos que reflejan las tradiciones y la evolución de San Marino a lo largo de los siglos.

, situado en el histórico Palazzo Pergami Belluzzi, es un tesoro cultural que alberga una vasta colección de arte y artefactos que narran la rica historia y el patrimonio de la república. Sus exhibiciones incluyen piezas arqueológicas, obras de arte sacro, documentos históricos y objetos que reflejan las tradiciones y la evolución de San Marino a lo largo de los siglos. Las estrechas y pintorescas calles del Centro Histórico permiten descubrir tiendas de artesanía, restaurantes tradicionales y rincones llenos de encanto que reflejan la esencia de San Marino. La República del Monte Titano llevará a FITUR 2025 un adelanto de los lugares más exclusivos y emocionantes con los que cuenta:

Las imponentes murallas medievales de San Marino, que rodean el casco histórico, son un símbolo de la fortaleza y la independencia de la República a lo largo de los siglos. Estas murallas, intercaladas con puertas como la Porta San Francesco, no solo protegían a los habitantes, sino que ahora ofrecen una experiencia única para los visitantes, quienes pueden caminar por sus caminos elevados y disfrutar de vistas espectaculares del paisaje

de San Marino, que rodean el casco histórico, son un símbolo de la fortaleza y la independencia de la República a lo largo de los siglos. Estas murallas, intercaladas con puertas como la Porta San Francesco, no solo protegían a los habitantes, sino que ahora ofrecen una experiencia única para los visitantes, quienes pueden caminar por sus caminos elevados y disfrutar de vistas espectaculares del paisaje La Cava dei Balestrieri , un lugar donde el pasado cobra vida a través de torneos de ballesta, una tradición que se remonta a la Edad Media y que sigue viva en San Marino. Este espacio al aire libre, rodeado de las murallas históricas del casco antiguo, también acoge eventos culturales y espectáculos. Es un lugar perfecto para sumergirse en la atmósfera medieval y experimentar de cerca las costumbres y festividades que forman parte de la identidad sanmarinense.

, un lugar donde el pasado cobra vida a través de torneos de ballesta, una tradición que se remonta a la Edad Media y que sigue viva en San Marino. Este espacio al aire libre, rodeado de las murallas históricas del casco antiguo, también acoge eventos culturales y espectáculos. Es un lugar perfecto para sumergirse en la atmósfera medieval y experimentar de cerca las costumbres y festividades que forman parte de la identidad sanmarinense. El Teleférico de Borgo Maggiore, conecta este encantador pueblo con el casco histórico de San Marino, situado en la cima del Monte Titano. Este moderno medio de transporte no solo es práctico, sino también una experiencia escénica inigualable, ofreciendo vistas espectaculares del valle, las colinas y el mar en el horizonte. Este destino es perfecto para los amantes de la naturaleza, ofreciendo más de 60 kilómetros de senderos bien señalizados que atraviesan una variedad de paisajes, desde densos bosques hasta prados abiertos y formaciones rocosas en el Monte Titano. Estos caminos permiten a los visitantes explorar el entorno natural del país, disfrutando de vistas ideales y una conexión profunda con la flora y fauna local. Además, actividades como senderismo, ciclismo y observación de aves son populares entre quienes buscan experiencias al aire libre.

La experiencia se enriquece con su tradición culinaria, que combina los sabores de la cocina romañola con productos autóctonos de alta calidad. Entre las delicias que no pueden faltar están la piadina, un pan plano que acompaña embutidos y quesos; el bustrengo, un pastel tradicional a base de harina de maíz, frutas secas y especias; y los vinos locales de la Cantina di San Marino, como el prestigioso Tiziano o el Brugneto.

Además, San Marino se enorgullece de su producción artesanal de alta calidad, promovida por el "Consorcio Tierra de San Marino", que fomenta la preservación de técnicas tradicionales y el uso de ingredientes locales. Entre los productos destacados están el aceite de oliva virgen extra, caracterizado por su sabor delicado, los quesos artesanales, la miel y otros productos que reflejan la esencia del territorio. Estos elementos hacen de San Marino un lugar donde la naturaleza y la gastronomía se combinan para ofrecer una experiencia única y auténtica.

Por otra parte, es muy fácil acceder desde Italia gracias a una variedad de opciones de transporte. Por carretera, se puede llegar a través de la autopista A14 Bologna-Ancona y las carreteras secundarias SS72 y 258 Marecchiese, que ofrecen un trayecto cómodo y bien señalizado. Para quienes prefieren el transporte público, existen autobuses directos que conectan la estación de tren de Rímini con San Marino, facilitando el acceso desde esta importante ciudad costera. Además, para los viajeros internacionales, los aeropuertos cercanos, como el F. Fellini de Rímini (a solo 27 km) y el G. Marconi de Bolonia (a aproximadamente 132 km), brindan conexiones aéreas convenientes, haciendo de San Marino un destino ideal tanto para escapadas rápidas como para visitas más prolongadas.

La República de San Marino estará en FITUR 2025 para descubrir la magia de un destino donde la historia, la cultura y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía.