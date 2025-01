Fuentenovilla entrega la recaudación de su marcha solidaria a APANAG

Más de un centenar de personas se inscribieron para recorrer los seis kilómetros de la IX Marcha Solidaria de Fuentenovilla. La recaudación íntegra se le ha entregado este fin de semana a Roberto Inglés, presidente de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara La villa alcarreña de Fuentenovilla empezaba, el pasado 4 de enero, su año deportivo con la IX Marcha Solidaria. Los fondos de las inscripciones se iban a destinar a la Asociación APANAG.

En una fría mañana de sábado, de niebla y llovizna, más de un centenar de personas se acercaban a la Plaza Mayor, para iniciar la marcha. La iniciativa llevaba aparejada una inscripción económica con un propósito solidario: apoyar la labor de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara, que atiende a unas 120 familias de la provincia.

Este pasado viernes, la alcaldesa de Fuentenovilla, Monserrat Rivas, le entregaba al presidente de APANAG, Roberto Inglés, la recaudación íntegra de la marcha. Rivas recordaba que en el pueblo hay "dos niños muy queridos" con Trastorno del Espectro Autista o TEA. "Conocemos bien el trabajo que hacen sus padres con ellos y la ayuda que reciben de APANAG, de manera que, este año, desde el pueblo al que represento, les hemos querido mostrar todo nuestro apoyo con esta acción solidaria", señalaba la alcaldesa. Rivas se mostró abierta a nuevas colaboraciones en el futuro, y destacó la colaboración de la nueva Asociación Deportiva de Fuentenovilla para lograr este propósito.

Por su parte, Roberto Inglés recordaba que la Asociación acaba de iniciar, en 2025, el proyecto de Centro de DIA. "Este tipo de acciones solidarias nos viene muy bien, puesto que le da visibilidad al Trastorno del Espectro Autista, pero también económicamente, puesto que para atender a las personas con TEA es necesario mucho personal, y por lo tanto, hay que pagar muchas nóminas", afirmaba el presidente de APANAG. "Gracias a Fuentenovilla y a su alcaldesa por haber pensado en nosotros. Les animo a que sigan apoyando a nuestra asociación, y a otras, con estos eventos", terminaba.

La ruta, de seis kilómetros, fundamentalmente llana, de dificultad baja, encadenaba en su trayecto, algunas de las fuentes más bonitas del pueblo al que dan nombre.

Sobre el TEA

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición neurológica y del desarrollo que afecta cómo una persona percibe el mundo, se comunica e interactúa con otras personas. Es un espectro porque incluye una variedad de manifestaciones, habilidades y desafíos que pueden variar significativamente entre los individuos.

Entre las características principales del TEA están las dificultades en la comunicación e interacción social, comportamientos repetitivos y patrones de interés restringidos o un procesamiento sensorial atípico.

El TEA incluye condiciones previamente consideradas separadas, como el Síndrome de Asperger, el Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado (TGD-NE), y el autismo clásico. Actualmente, estas categorías han sido unificadas bajo el término TEA, debido a la gran diversidad de manifestaciones.

Aunque no se conoce una causa única, se sabe que el TEA tiene una base genética y puede estar influido por factores ambientales, aunque no se considera causado por prácticas de crianza o eventos específicos.

No existe una "cura" para el TEA, pero las intervenciones pueden mejorar la calidad de vida, incluyendo terapias conductuales (como ABA, análisis conductual aplicado), terapias ocupacionales y de integración sensorial o Terapias del lenguaje para mejorar habilidades comunicativas, así como estrategias personalizadas según las necesidades de cada individuo.

El TEA no define por completo a una persona; muchos tienen talentos excepcionales, como habilidades analíticas, memoria destacada o creatividad, que pueden desarrollarse en un entorno adecuado. La comprensión y la inclusión son clave para su bienestar.