La Fundación Adecco insta a las empresas a movilizarse para apoyar la inclusión laboral de más de 22.000 personas afectadas por la DANA

Mediante el proyecto #EmergenciaPorElEmpleo: Misión DANA, anima a las empresas a participar activamente en la recuperación de las familias y municipios afectados por la catástrofe, a través del empleo, con programas integrales de inclusión laboral La Fundación Adecco ha activado #EmergenciaPorElEmpleo: Misión DANA, un programa que apuesta por el empleo como herramienta esencial para apoyar a las familias y a las personas que han sufrido de forma más directa los efectos de la catástrofe de la DANA.

"Una vez cubiertas las necesidades básicas, facilitar la reincorporación laboral de las personas afectadas será clave para restaurar la estabilidad y el futuro de los municipios. Casi tres meses después de la tragedia, la situación sigue siendo crítica y son miles de personas las que han visto sus vidas y medios de subsistencia devastados. Desde la Fundación Adecco se constata que el empleo es la llave para devolverles, no solo estabilidad económica, sino también esperanza y dignidad. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las empresas para sumar esfuerzos y colaborar con #EmergenciaPorElEmpleo: Misión DANA. Para ser el motor que impulse la reconstrucción de la comunidad y el futuro de las personas más vulnerables" expresa Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

La iniciativa #EmergenciaPorElEmpleo de la Fundación Adecco nació en 2020 para dar respuesta a las situaciones de emergencia social en España como consecuencia de catástrofes como la DANA, el Volcán de la Palma o la crisis migratoria de Canarias, de emergencias sanitarias como el COVID o de cualquier situación que tenga como consecuencia el incremento de la exclusión social y en la que el empleo contribuya a la recuperación.

La magnitud del desastre

El pasado 29 de octubre de 2024, la DANA dejó una profunda herida en la provincia de Valencia. A las irreparables pérdidas humanas se suman daños materiales y ambientales devastadores: viviendas destruidas, cultivos arrasados e infraestructuras empresariales colapsadas.

En los 75 municipios afectados, las cifras reflejan la magnitud del desastre: 48.722 empresas impactadas, 51.000 autónomos damnificados, 355.000 profesionales en situación de vulnerabilidad, 34.800 establecimientos dañados y 63 parques empresariales afectados. Sectores clave para Valencia como la logística, el mueble, el metal, el turismo o la agricultura han sufrido graves pérdidas, al igual que el comercio minorista y el transporte.

El empleo, pilar para la reconstrucción

La reconstrucción de Valencia es una responsabilidad colectiva y una oportunidad para fortalecer la resiliencia de la sociedad. En este sentido, la experiencia de la Fundación Adecco constata que el empleo es la herramienta más poderosa para:

Recuperar la independencia económica de las familias.

Reactivar la economía local.

Brindar una vía tangible para la reconstrucción emocional y social. #EmergenciaPorElEmpleo: Misión DANA: plan integral para apoyar a las personas y dinamizar el tejido productivo local

Actualmente, más de 22.000 personas de las poblaciones afectadas por la DANA están inscritas en la Fundación Adecco como demandantes de empleo y se encuentran en situación de vulnerabilidad. A estas se sumarán muchas otras impactadas por este desastre natural, siendo su reincorporación laboral un elemento clave para proporcionarles estabilidad y esperanza para afrontar el futuro.

Bajo este convencimiento, se activa el programa #EmergenciaPorElEmpleo: Misión DANA, que implementará un plan integral para apoyar a las personas afectadas y dinamizar el tejido productivo local. Un equipo experto y multidisciplinar de la Fundación Adecco realizará un trabajo intensivo con las personas beneficiarias y las empresas, desarrollando, entre otras, las siguientes acciones:

Preparación y capacitación de las personas desempleadas mediante un programa de empleo "in situ" en las distintas localidades, evitando el desplazamiento a la oficina de la Fundación Adecco en Valencia. Diseño de un itinerario de empleo individualizado que incluya orientación laboral, capacitación técnica, de especialización o de recualificación y/o formación en competencias transversales, entre otras. Apoyo psicológico para enfrentar la búsqueda de empleo con resiliencia, especialmente cuando se trate de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que pueden encontrar más dificultades para gestionar esta situación. Ayuda económica para personas en situación de extrema vulnerabilidad a lo largo del itinerario de empleo y hasta lograr su contratación. Intermediación entre las empresas y las personas en situación de vulnerabilidad. "El recién estrenado año 2025 será decisivo para la reconstrucción de las familias valencianas impactadas por la DANA. En este contexto de recuperación, las empresas tienen la oportunidad de desempeñar un papel clave, no solo como agentes económicos, sino como motores de cambio y esperanza. Con su colaboración, podremos centrarnos en aportar lo que mejor sabemos hacer: impulsar la inclusión laboral de las personas más vulnerables, brindándoles nuevas oportunidades de empleo y desarrollo. El trabajo es uno de los caminos más efectivos para otorgar estabilidad y dignidad a quienes más lo necesitan, contribuyendo a fortalecer el tejido social y económico de nuestra comunidad" explica Mesonero.

Para que esta iniciativa prospere y se pueda intervenir sobre estas poblaciones con programas integrales de inclusión laboral, la Fundación Adecco está trabajando intensamente para recaudar los recursos necesarios que permitan la puesta en marcha de esta iniciativa, contribuyendo de esta manera a la recuperación de una manera sostenible. De este modo, cualquier empresa que quiera a través de sus estrategias de responsabilidad corporativa apoyar esta iniciativa puede contactar a través de https://fundacionadecco.org/dana