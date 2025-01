Nace THE MILL Motor Gallery, un evento de excelencia automovilística, tecnología y lifestyle en España

THE MILL Motor Gallery llega a España con su primera edición, un evento premium y privado que fusiona automoción, lifestyle y tecnología en un entorno exclusivo. Esta cita ineludible se celebrará el 21 de mayo en la histórica Finca Aldea Santillana, al norte de Madrid, un enclave que data del año 1445 y que ofrece un escenario inigualable para esta celebración La gran galería del motor

THE MILL se presenta como una galería del motor donde se exhibirá una exclusiva y limitada selección de 50 vehículos, en las categorías de Gran Turismo, Supercars e Hypercars de todas las épocas. THE MILL es la celebración de la excelencia donde los clásicos de leyenda inspiran a las maravillas automovilísticas de hoy y mañana.

Propietarios, coleccionistas y entusiastas nacionales e internacionales se reunirán para compartir su pasión por el automovilismo en un ambiente distinguido y sofisticado.

Automoción, lifestyle, tecnología y gastronomía

THE MILL contará con la exhibición de vehículos exclusivos y diferentes displays de celebraciones relevantes en el año que se integrará con marcas de automoción, concesionarios de firmas premium, y marcas de lifestyle y tecnología, que presentarán sus novedades en un entorno cuidadosamente diseñado. Además, los asistentes disfrutarán de una experiencia gastronómica, basada en la cocina española.

Concurso de elegancia

Uno de los momentos más esperados de THE MILL será la entrega del premio Best of Show, donde un jurado internacional de expertos en automoción seleccionará el vehículo más destacado de la exhibición. Además, se otorgarán otros reconocimientos:

The Golden Mill : Elegido por los propios participantes.

: Elegido por los propios participantes. People’s Choice : Votado por los asistentes al evento.

: Votado por los asistentes al evento. Best Documented Car: Reconocimiento a la excelencia en la documentación de los vehículos expuestos, otorgado por el jurado de su partner oficial, The Motor Chain. Premium Driving Tour by THE MILL

Para enriquecer aún más la experiencia, THE MILL Motor Gallery ofrece a propietarios y coleccionistas internacionales la oportunidad de participar en su Premium Driving Tour. Un recorrido exclusivo entre el 15 y el 21 de mayo de 2025 por el norte de España que permitirá explorar pintorescas carreteras, descubrir parajes impresionantes, degustar la rica variedad culinaria del país y concluyendo en la primera edición de THE MILL Motor Gallery.

Una colaboración de renombre

THE MILL Motor Gallery nace de la colaboración entre CarDesign.es, la primera revista en español especializada en diseño de coches e historia de la automoción – organizadora de los Premios CarDesign.es – y Gema Bernaldo de Quirós, organizadora de eventos con más de 17 años de experiencia en Reino Unido. En su destacada trayectoria figuran los eventos internacionales en Goodwood Road Racing, Salón Privé Concours of Elegance y su colaboración en el GP de Catalunya durante ocho temporadas, entre otros.

THE MILL aspira así a convertirse en el nuevo destino de referencia para los amantes del motor en España, creando una comunidad unida por la pasión hacia el mundo de la automoción y ofreciendo experiencias únicas que fusionan tradición e innovación.

Para más información sobre THE MILL y el tour, visitar www.themillgallery.com

Para participar en el Concurso, visitar: https://www.themillgallery.com/participantes

THE MILL Motor Gallery es un evento premium de automoción, lifestyle y tecnología que se celebra en España, concebido para ofrecer una perspectiva fresca a los eventos convencionales de motor. Su misión es fusionar pasado, presente y futuro del automovilismo, creando espacios de encuentro enfocados en la calidad de los participantes y diseñando experiencias únicas para disfrutar al máximo de la cultura del motor y el lujo.

