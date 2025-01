Cómo los Certificados de Ahorro Energético (CAE) contribuyen a los informes ESG de las empresas

Los Certificados de Ahorro Energético están transformando la manera en que las empresas abordan la sostenibilidad, al combinar beneficios económicos con un impacto positivo en los estándares ESG. Estas herramientas clave no solo promueven la eficiencia energética, sino que también refuerzan la transparencia y la responsabilidad ambiental en los informes corporativos. En Delcae, trabajan para que cada cliente pueda transformar sus ahorros en una ventaja competitiva y en un impacto positivo para el planeta En un entorno empresarial donde la sostenibilidad y la responsabilidad social están cada vez más en el centro de la estrategia corporativa, los Certificados de Ahorro Energético (CAE) se posicionan como un instrumento esencial para ayudar a las empresas a cumplir con los estándares ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). El impacto positivo que estos certificados tienen en la mejora de los informes ESG, promoviendo una mayor transparencia y eficiencia en el camino hacia la sostenibilidad, con indicadores cuantitativos y objetivos.

CAE y su impacto en los KPI de sostenibilidad

Los CAE son documentos que certifican el ahorro de energía final obtenido a través de proyectos de eficiencia energética. Estos ahorros, además de generar beneficios económicos, como la monetización en el mercado de CAE, permiten a las empresas reducir su huella de carbono de manera significativa. Esta acción contribuye directamente a mejorar los indicadores clave de sostenibilidad (KPI) reflejados en los informes ESG.

"Los Certificados de Ahorro Energético no solo permiten a las empresas rentabilizar sus esfuerzos en eficiencia energética, sino que también fortalecen su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. En Delcae, trabajamos para que cada cliente pueda transformar sus ahorros en una ventaja competitiva y en un impacto positivo para el planeta", ha detallado la consejera delegada de Delcae, Elena González.

Cumplimiento normativo y beneficios ESG

Gracias a iniciativas como el sistema CAE, regulado por el Real Decreto 36/2023, las empresas encuentran una alternativa eficaz al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa europea y nacional. Estas acciones no solo optimizan los recursos energéticos, sino que también aseguran un mejor desempeño en las auditorías de sostenibilidad y en la presentación de información no financiera exigida por las regulaciones europeas y la taxonomía verde.

Delcae, como primer Sujeto Delegado independiente en España creado exclusivamente para operar en este mercado, acompaña a las empresas en cada etapa del proceso. Desde la certificación de ahorros hasta la monetización de los mismos, el equipo de Delcae garantiza agilidad y excelencia en la gestión, maximizando los beneficios ambientales y económicos para sus clientes.

Contribución a una economía baja en carbono

La Unión Europea ha marcado un ambicioso objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % para 2030. Los CAE son una herramienta fundamental para lograr este objetivo, incentivando a las empresas a invertir en eficiencia energética y descarbonización.

Con una amplia experiencia en el sector, Delcae reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, ofreciendo soluciones personalizadas y efectivas que alinean los intereses económicos de las empresas con sus objetivos de responsabilidad ambiental.

Vídeos

Cómo los Certificados de Ahorro Energético (CAE) contribuyen a los informes ESG de las empresas