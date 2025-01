ASEFAVE aplaude la apuesta por la rehabilitación de las administraciones

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas celebra iniciativas como las desgravaciones fiscales ligadas a la eficiencia energética, los planes renove o los Fondos Next Generation. La entidad considera que cualquier tipo de ayuda o fondo que no se agote tiene que redirigirse para que las CCAA puedan seguir estimulando la rehabilitación "La prioridad es seguir rehabilitando, tal y como recomienda la UE. De ahí que todas las administraciones tienen que ser conscientes de que no puede haber planes o programas de ayudas que no se agoten", considera ASEFAVE.

Y es que la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas es consciente de que son muchos los profesionales de la arquitectura y la construcción que esperan medidas que vayan encaminadas a facilitar y estimular la rehabilitación en el sector.

Precisamente algunas de las recientes iniciativas que ASEFAVE aplaude han sido la aprobación de la prorrogación de las desgravaciones fiscales ligadas a actuaciones de eficiencia energética en edificios y viviendas, así como la aprobación del plan renove de ventanas de la comunidad madrileña o la nueva convocatoria de Fondos Next Generation en la Comunidad Valenciana.

Este aplauso por parte de ASEFAVE es parte de la postura de la entidad, que lleva tiempo manifestando su rechazo ante el incumplimiento de planes o programas de ayudas, que tendrían que ser agotados o, al menos, redirigidos, para que puedan ser íntegramente distribuidos y ejecutados.

Para la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas "ese es el camino: otorgar y hacer realidad las diferentes ayudas o emprender iniciativas que se reclaman desde hace tiempo", como la reducción del IVA o la de la carga burocrática que sufren las empresas del sector.

Por último, ASEFAVE destaca que los mencionados pagos son cruciales para el avance y desarrollo del sector, ofreciendo una oportunidad única para realizar mejoras significativas en infraestructuras y promover la sostenibilidad. Para la entidad, las diferentes administraciones deben actuar con responsabilidad y estimular la rehabilitación, garantizando el desembolso de los fondos y ayudas asignadas.

Sobre ASEFAVE

