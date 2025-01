S2GRUPO e isEazy lanzan una escuela de ciberseguridad para abordar la creciente amenaza de los ciberataques

La falta de expertos en ciberseguridad y la insuficiente formación en esta materia se han consolidado como factores críticos que amplifican el impacto de los ciberataques en un entorno digital cada vez más complejo. Según el último Global Risks Report del World Economic Forum, la ciberdelincuencia se situará entre los principales desafíos globales en 2025, con un coste económico anual estimado en 10.500 millones de euros Este contexto subraya la necesidad urgente de reforzar las capacidades digitales tanto de empresas como de individuos. Ante este panorama, S2GRUPO, compañía especializada en ciberseguridad, inteligencia y defensa, junto a isEazy, referente en tecnología de e-learning, ha anunciado el lanzamiento de una Escuela de Ciberseguridad. Este proyecto tiene como propósito ofrecer una solución integral y accesible para la formación en ciberseguridad, atendiendo a la creciente demanda de competencias específicas en este ámbito.

"La información es uno de los activos más valiosos de cualquier organización, y su protección no depende únicamente de sistemas avanzados, sino también del compromiso y las prácticas diarias de las personas que interactúan con ella", ha afirmado José Rosell, CEO de S2GRUPO. Según el directivo, una formación adecuada puede transformar a los empleados en la primera línea de defensa contra los ciberataques, convirtiendo al factor humano en un activo estratégico.

La Escuela de Ciberseguridad ofrece más de 120 cursos estructurados en cuatro áreas clave: concienciación sobre prácticas básicas, conceptos generales y normativas para profesionales IT, formación adaptada a distintos perfiles laborales y programas de especialización avanzada. Los contenidos, disponibles en ocho idiomas, adoptan un enfoque práctico (learning-by-doing), combinando teoría con ejercicios aplicados y sesiones en directo desde el laboratorio de S2GRUPO, donde los participantes pueden interactuar con expertos y resolver casos reales.

Miguel Valverde, CEO de isEazy, ha destacado la importancia de esta colaboración para equipar a las organizaciones con herramientas formativas que les permitan afrontar las amenazas digitales desde el primer día. "Nuestra meta es ofrecer formación de vanguardia, accesible y flexible, que permita a los profesionales adquirir competencias críticas para la ciberseguridad", ha señalado.

El lanzamiento de esta iniciativa se enmarca en el objetivo de cerrar la brecha de habilidades en ciberseguridad, un problema que afecta a empresas de todos los tamaños y sectores, incluidas aquellas que operan en áreas estratégicas como la energía, la salud y los servicios financieros. La apuesta de S2GRUPO e isEazy busca no solo preparar a las organizaciones para el presente, sino también para un futuro digital cada vez más exigente y competitivo.