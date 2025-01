Año nuevo y nuevo Kit Digital; descubrir cómo implementar IA en una PYME gratis

El Kit Digital sigue siendo una de las principales iniciativas del Gobierno de España para fomentar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas. Con su renovada convocatoria para 2025, que incluye nuevas ayudas y soluciones tecnológicas avanzadas, las PYMEs tienen una gran oportunidad para dar un salto cualitativo.

Esta iniciativa, que ha demostrado su eficacia desde su lanzamiento, está diseñada para facilitar la adopción de herramientas digitales que mejoren la competitividad y modernicen el tejido empresarial. Con un presupuesto ambicioso y un enfoque en la innovación, el Kit Digital aspira a seguir impulsando la digitalización de miles de negocios en toda España.

La IA, un factor decisivo en el futuro de las PYMEs La inteligencia artificial (IA) está transformando el entorno empresarial a pasos agigantados, y para las PYMEs no es la excepción. Incorporar herramientas de IA se ha vuelto crucial para mantenerse competitivo, mejorar la eficiencia y tomar decisiones más acertadas. Gracias al Kit Digital, soluciones tecnológicas que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones están ahora disponibles para empresas de menor tamaño.

Según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), el 12% las empresas con más de 10 empleados ya usan IA en su operativa diaria, y aunque en las microempresas el porcentaje es menor (4,6%), la tendencia es clara: cada vez más negocios buscan automatizar procesos, optimizar sus recursos y ofrecer un mejor servicio al cliente.

Rodrigo Hernández, CEO de Clickmi, subraya que “la IA ofrece soluciones capitales para las necesidades del día a día las PYME, permitiendo mejorar la captación de clientes, reducir costes operativos y optimizar procesos clave”. Herramientas como los chatbots, sistemas de automatización contable y software de análisis predictivo son solo algunas de las aplicaciones que ya están cambiando la manera de operar de muchas empresas.

Además, según Rodrigo Hernández, la IA se ha convertido en un poderoso aliado para agencias de inbound marketing como Clickmi. Permite hacer una captación y cualificación de leads mucho más porten que repercute en el volumen de ventas de las PYMEs. En áreas como la logística, también se están viendo grandes avances, desde la optimización de rutas de reparto hasta la predicción de la demanda.

Convocatoria 2025: nuevas ayudas y plazo ampliado Desde el 12 de diciembre de 2024, las empresas con entre 50 y 249 empleados pueden solicitar las ayudas del Kit Digital. Esta nueva convocatoria está dotada con subvenciones de hasta 29.000 euros y estará abierta hasta el 30 de junio de 2025 a las 11:00 AM. Las ayudas se dividen en dos segmentos:

Segmento IV: Para empresas de 50 a 99 empleados, con un bono de hasta 25.000 euros.

Segmento V: Para empresas de 100 a 249 empleados, con un bono de hasta 29.000 euros.

Estas ayudas buscan impulsar la adopción de tecnologías innovadoras que mejoren la competitividad de las PYMEs en todos los sectores.

Soluciones tecnológicas destacadas: el papel de la IA El Kit Digital 2025 introduce nuevas soluciones tecnológicas con un fuerte componente de inteligencia artificial, orientadas a mejorar la eficiencia y el rendimiento de las empresas:

Servicio de ciberseguridad gestionada: Protege la información y los sistemas de las empresas frente a posibles amenazas digitales, garantizando la continuidad de sus operaciones.

Gestión de clientes con IA asociada: Esta solución permite mejorar la relación con los clientes mediante una gestión más eficiente y personalizada, aumentando las oportunidades de negocio.

Business intelligence y analítica con IA asociada: Ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos reales, proporcionando informes detallados y predicciones que optimizan la estrategia empresarial.

Gestión de procesos con IA asociada: Automatiza procesos operativos clave, permitiendo a las PYMEs reducir costes, errores y tiempos de ejecución.

Cómo beneficiarse del Kit Digital con Clickmi El acceso a las ayudas del Kit Digital puede ser sencillo si se cuenta con el respaldo de un agente digitalizador experimentado como Clickmi. Desde la inscripción inicial hasta la implementación de las soluciones, Clickmi acompaña a las empresas en cada paso, asegurando que aprovechen al máximo el bono digital.

Los requisitos básicos incluyen estar al corriente de las obligaciones fiscales y llevar al menos seis meses en actividad. Tras el registro, se elige el paquete de soluciones más adecuado y se gestiona la solicitud ante Red.es. Para las PYMEs interesadas, el apoyo de un experto como Clickmi es clave para garantizar una tramitación eficiente y sin contratiempos.

“Lo importante es que las empresas entiendan cómo pueden beneficiarse de estas ayudas y elijan soluciones que realmente aporten valor a su operativa diaria”, apunta Rodrigo Hernández, CEO de Clickmi.

No hay que perderse esta oportunidad

El Kit Digital 2025 representa una ocasión única para que las PYMEs adopten tecnologías avanzadas y mejoren su competitividad en el mercado. Si se desea saber más o se necesita un asesoramiento personalizado, no hay que dudar en contactar con Clickmi. El equipo está preparado para guiarte en todo el proceso y ayudar a transformar el negocio.