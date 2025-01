¿Es posible reparar la pintura coche sin ser un pintor profesional?

Has aparcado el coche en el supermercado y al volver, descubres que te han arañado la puerta. O bien, al hacer una mala maniobra le has dado a una columna al aparcar.

¿Es realmente posible reparar la pintura de carrocería uno mismo? ¿Un arañazo en la pintura de carrocería o un golpe en el parachoques?

La mayoría no tenemos compresores de aire, ni pistola para pintar ni por supuesto, cabina de pintura. Además, no tenemos la formación ni la experiencia de un pintor especializado en carrocería.

Sin embargo, en este artículo, vamos a enseñar que es posible reparar la pintura de carrocería y obtener un resultado «como nuevo» sin aplicar ninguna técnica milagrosa ni ningún truco, simplemente realizando los mismos pasos que realizaría un especialista profesional en su taller. En este artículo hablamos de realizar un retoque parcial en una pieza de un coche o de una moto, ni más ni menos.

La clave del éxito de un retoque de pintura como un profesional

Si se siguen todas las instrucciones de forma escrupulosa y minuciosa, garantizamos que se puede obtener la misma calidad, de aspecto y de resistencia, de la pintura que cuando era nueva.

La pintura coche es un arte y una técnica difícil y quien diga lo contrario, quiere impresionar, o quien utiliza productos no profesionales tiene todas las posibilidad de echar a perder el trabajo de pintura por los defectos (goteos, falta de brillo, despegue, manchas, burbujas, agujeros...).

¿Qué productos se necesitan para hacer un retoque en la carrocería?

Todos los productos indicados deben comprarse en una tienda de pinturas profesionales. Evite los productos que se venden en grandes superficies ya que no proporcionarán buenos resultados tanto por el color, como por el brillo, pero tampoco por la resistencia. Por ejemplo, te ofrecemos la tienda “Pearls and Flakes”.

El papel abrasivo: hay que utilizar los granos P240 / P320 / P500

La cinta de enmascarar: se trata de una cinta de papel de 24 o 48 mm de ancho especial para la pintura y que no deja ningún resto de cola en la carrocería.

La masilla 2C*: es una pasta espesa que se mezcla con un endurecedor y que se endurece rápidamente, lo que permite rellenar los agujeros y los golpes gracias a una espátula.

La imprimación en aerosol 2C*: es una pintura gris (o a veces de otros colores) que se aplica en una capa gruesa y que debe lijarse. Este producto es útil para nivelar la superficie antes de la pintura y su uso es obligatorio si se aplica una masilla previamente. Cuando hay grandes arañazos, también hay que utilizarla.

La pintura en aerosol 1C*: esta pintura está formulada gracias a una receta elaborada por una tienda de pintura de automóviles. Para encontrar esta receta, es necesario tener el código de color del coche, que se encuentra generalmente en el interior de las puertas. Se trata de un código de color compuesto por varias letras y números (normalmente no más de 4).

El barniz en aerosol 2C*: es el paso final, que permite proteger tanto la carrocería como la pintura de los arañazos, la intemperie y los rayos del sol. Además, es un paso estético, ya que el producto proporciona un acabado brillante.

*¿Qué quiere decir 1C o 2C? Se trata de un término que solo se puede encontrar con las pinturas de calidad profesional, y que designa las pinturas monocomponentes (1C) y pinturas (imprimación/barniz/laca) con 2 componentes (2C), es decir, con un endurecedor. No existe ninguna pintura metalizada o nacarada en fórmula bicomponente 2C.

¿Qué pasos hay que seguir para reparar la pintura de carrocería?

1/ Preparar la superficie

Empiece limpiando la superficie con detergente o con alcohol si no tiene un desengrasante profesional para coche. Esto permite retirar todos los contaminantes grasos y las siliconas invisibles, y va a permitir empezar el trabajo de lijado en una superficie sana.

Hay que trabajar en una zona de 10 a 20 cm alrededor del golpe o del arañazo.

En el caso de un golpe, hay que empezar con un lijado con una hoja abrasiva P240 en la zona del hueco, para aplicar la masilla. Alrededor del golpe, hay que hacer un lijado con P320.

2/ Aplicar la masilla

Para la aplicación utilice espátulas metálicas o plásticas. En general, la masilla mezclada con endurecedor va a reaccionar y endurecerse muy rápido. Por tanto, trabaje rápida (dispone de 60 segundos) y eficazmente al aplicar la masilla con una cantidad suficiente y sin excesos.



Con una cuña para lijar y un papel abrasivo P240 que se mojará en el agua, hay que hacer el lijado en la zona de la masilla. Moje regularmente la zona para facilitar el lijado y evitar que se caliente. Si hay agujeros o faltas, cuya profundidad sea superior a 1 milímetro, entonces vuelva a realizar la aplicación de la masilla para rellenar los huecos. Termine con un lijado con papel P320 y tras el lijado, haga un aclarado con agua y luego, deje secar.

3/ Aplicar la imprimación

Realizando de 2 a 3 capas espesas en la zona de la masilla y alrededor, espere 5 minutos entre cada capa para conseguir la evaporación. Dependiendo del grosor que haya aplicado, deje un tiempo de secado suficiente (en general entre 1 y 2 horas) antes de proceder al lijado.

Aquí también hay que utilizar una cuña para lijar, pero esta vez con un papel abrasivo P320 que mojará regularmente en agua para facilitar el lijado.



Tras el lijado con P320, si está contento con el resultado, haga un lijado con P500. Aclare con agua y pase la mano por la superficie: no debería notar ningún defecto ni aspereza, la superficie debe estar perfectamente lisa. Deje secar.

Ahora ya ha conseguido una superficie perfecta para pintar. La zona pintada con la imprimación debe reducirse, y alrededor, la pintura es mate.

Con este lijado, la superficie debe estar limpia y no contaminada. ¡Salvo que haya puesto las manos en la superficie! En este caso, o en caso de duda, recomendamos hacer un desengrasado con vinagre de alcohol, lejía u alcohol.

4/ Aplicar la pintura del código de color

El aerosol debe tener una boquilla de chorro plano para proyectar una pulverización de forma triangular. Mantenga el aerosol a una distancia de 15 cm durante la pulverización. Aplique de izquierda a derecha y luego, de derecha a izquierda superponiendo las capas a medias, cuando suba o baje por la pieza. (Utilizará la misma técnica y el mismo gesto al aplicar la imprimación o el barniz).

«Una capa» significa una ida y vuelta. Una capa debe ir seguida de un tiempo o un intervalo de secado de unos 5 minutos.

La pintura de carrocería debe aplicarse en 3 capas, es decir, 2 capas normales seguidas de una última capa más ligera, alejando un poco el aerosol para así homogeneizar y evitar los defectos de manchas. Otra opción, es aplicar 4 capas haciendo capas más finas.

Recordatorio: elija siempre un día sin viento para así evitar la presencia de polvo en exceso en la atmósfera y aplique con una temperatura suave, ni demasiado frío ni demasiado calor.

5/ Aplicar el barniz

Este es el paso final al que podrá llegar sin problema. En este paso es importante aplicar el barniz rápidamente al terminar de aplicar la pintura, para así permitir que el barniz se agarre correctamente a la pintura.

El barniz siempre se aplica en 2 capas y no sirve de nada aplicar más. Entre las 2 capas hay que respetar un tiempo de secado de diez minutos.

El barniz no se aplica exactamente igual que la pintura. Mientras que la pintura es un producto fino, líquido y que seca rápidamente, el barniz es un producto más espeso y que se seca lentamente.

Para evitar los goteos, no aplique la capa demasiado gruesa y mantenga una distancia de 15 cm de la superficie, además de una velocidad suficientemente rápida de desplazamientos del aerosol.

Tras aplicar el barniz, el secado completo se alcanzará a las 24 horas para poder conducir el coche.

Si hay ligeros defectos como, por ejemplo, algo de polvo pegado en el barniz, podrá arreglarlo fácilmente con un pulido.

Puedes encontrar información adicional leyendo este tutorial "Cómo pintar un coche".