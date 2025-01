Tomás Crespo presenta: 'Rock around the clock: Una breve historia del rock ‘n’ roll'

El periodista y escritor Tomás Crespo se ha centrado en los nombres que le han parecido más relevantes, sea por su éxito comercial, por la influencia que tuvieron sobre otros artistas... o por ambas cosas a la vez El 12 de abril de 1954 fue el día en que Bill Haley & His Comets grabaron la canción que, según la teoría más extendida, dio nacimiento al rock n’ roll. Otras voces sitúan ese momento fundacional cuando Elvis Presley lanzó That’s Alright Mama, o en algún tema de Chuck Berry. Pero la teoría de Bill Haley es tal vez la más bonita de todas, porque no es un nombre tan conocido como los otros dos... y claro, porque su Rock around the clock incluye la palabra ‘rock’ en el título.

La canción es naturalmente el punto de partida de Rock around the clock. Una breve historia del rock ‘n’ roll, un nuevo libro que abarca la historia del género desde los inicios en esos pioneros años 50 hasta el ecléctico siglo XXI, pasando por la revolución pop de los 60, el glam rock y el rock sinfónico de los 70, el heavy de los 80 o el rock alternativo de los 90.

Para ello, el periodista y escritor Tomás Crespo se ha centrado en los nombres que le han parecido más relevantes, sea por su éxito comercial, por la influencia que tuvieron sobre otros artistas... o por ambas cosas a la vez. Estos han sido los dos criterios básicos que han guiado esta historia, un tanto crítica, del rock n’ roll: éxito e influencia. Que cuando se juntan, crean fenómenos inolvidables, como Elvis,los Beatles, Michael Jackson o Nirvana, por poner solo cuatro ejemplos.

La historia del rock y del pop ya ha cumplido más de 70 años, y la evolución no invita precisamente al optimismo. En efecto, hace ya bastante tiempo que no surge una nueva generación rockera, motivo por el cual la cronología del libro se detiene en 2010. Pero, aunque suene a tópico, el autor quiere creer que mientras queden cuatro chavales con ganas de coger una guitarra, un bajo y una batería, y de encerrarse en un garaje a emular a sus ídolos, la música rock no habrá muerto del todo.

Rock around the clock ya está disponible en Amazon en e-book y tapa blanda y también en inglés en formato e-book.

Sobre el autor

Tomás Crespo (Annecy, Francia, 1978)

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, amante de las letras, el cine y la música, ejerce el periodismo freelance para edeon y otros clientes, y ha escrito libros para varias editoriales sobre cine ("Regreso al presente", "Psicosis al desnudo"), cómics ("El diccionario de Astérix") y naturalmente sobre música, analizando la obra de los Beatles, los Rolling Stones o Nirvana.