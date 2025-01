Expertos de Minsait y SIA analizan estrategias contra el fraude en el sector bancario

El sector financiero enfrenta un entorno cada vez más desafiante debido al aumento de los casos de fraude. La creciente digitalización de los servicios y las transacciones ha llevado a un incremento en la sofisticación de las ciberestafas, poniendo en riesgo tanto a las entidades bancarias como a sus clientes. En este contexto, la implementación de estrategias efectivas para la detección y prevención del fraude resulta clave para proteger los activos y la confianza en el sector.

La colaboración como pilar clave en la lucha contra el fraude En una entrevista publicada por Digital Biz Magazine, expertos de Minsait, una compañía de Indra, y de SIA, empresa especializada en ciberseguridad, han abordado las principales tendencias y retos en la gestión del fraude en entidades financieras. Durante la conversación, se destacó la necesidad de aunar esfuerzos entre tecnología, procesos y equipos humanos para fortalecer la protección frente a amenazas emergentes.

"El fraude en el sector bancario no solo representa una pérdida económica, sino que también puede impactar negativamente en la reputación de las entidades. Por ello, es crucial contar con soluciones avanzadas, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, capaces de identificar patrones sospechosos en tiempo real", explicaron los expertos. Asimismo, se subrayó la importancia de trabajar en un ecosistema colaborativo, donde las tecnologías y las estrategias de diferentes actores del mercado converjan para ofrecer una protección más sólida.

Herramientas tecnológicas al servicio de la ciberseguridad financiera Durante la entrevista, los especialistas hicieron hincapié en el papel de las plataformas avanzadas, como las desarrolladas por IBM, trabajando en colaboración con Minsait y SIA para optimizar la prevención y detección de ciberestafas. Estas soluciones no solo permiten identificar amenazas con mayor precisión, sino que también contribuyen a reducir los tiempos de respuesta ante incidentes, minimizando su impacto en los usuarios.

El compromiso con la innovación y la protección de los activos financieros coloca a estas organizaciones como referentes en el sector, demostrando cómo las herramientas tecnológicas avanzadas pueden convertirse en aliados esenciales en la lucha contra el fraude.

El análisis presentado por Minsait y SIA reafirma la importancia de una visión integral de la ciberseguridad, combinando tecnología, procesos robustos y formación especializada. Estas acciones no solo mitigan el riesgo de ciberestafas, sino que también refuerzan la confianza de los clientes en un entorno financiero cada vez más digital.