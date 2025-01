El Turismo Activo y Ecoturismo en Canarias: pilar estratégico para un modelo turístico sostenible

Activa Canarias cree que 2024 ha demostrado que es necesario contar con el sector del Turismo Activo y Ecoturismo en Canarias como actor principal, si los esfuerzos se quieren encaminar a un cambio de modelo. Pese a las buenas proyecciones, una serie de obstáculos atenazan la actividad del turismo sostenible en Canarias, un hecho ya detectado por la asociación, que trabaja para dar certidumbre a las empresas y a los visitantes El Turismo Activo y Ecoturismo en Canarias se consolida como un componente esencial del modelo turístico de las islas, destacándose por su capacidad para generar empleo, fomentar la sostenibilidad, y diversificar la oferta turística en un entorno único. Con un impacto significativo en la economía regional y un compromiso con la conservación del medio ambiente, este subsector demuestra ser una alternativa sólida y responsable al tradicional modelo de sol y playa. Todo ello se ha vuelto a evidenciar en un 2024 en el que se ha debatido de manera profusa sobre alternativas al modelo turístico que lleva décadas imperando en Canarias.

Desde la creación de empleo directo e indirecto hasta su papel clave en la transición hacia un turismo más inclusivo y accesible, se enfrenta tanto a oportunidades como desafíos. La reforma normativa, el impulso de nuevas actividades como las vías ferratas, y la lucha contra el intrusismo, reflejan el esfuerzo continuo de las empresas para adaptarse y crecer en un entorno competitivo.

Sin embargo, las alertas climáticas recurrentes, el cierre de espacios naturales sin la participación de los que allí operan con responsabilidad, y la falta de coordinación con las administraciones públicas, representan obstáculos críticos que limitan el desarrollo pleno de estas actividades.

El presidente de Activa Canarias, José Luis Echevarría, subraya que "este sector tiene un papel estratégico en la construcción de un modelo turístico sostenible para las islas, y que su potencial de crecimiento aún está lejos de agotarse. Con el respaldo de políticas inclusivas y una colaboración efectiva entre las partes implicadas, el Turismo Activo y Ecoturismo en Canarias tiene el potencial de consolidarse como un motor de cambio, beneficiando tanto a la economía local como al medio ambiente y la calidad de vida de los visitantes y residentes".

Más empleo y facturación, con un techo todavía por descubrir

Este subsector genera en torno a 3.400 empleos directos, de los cuales el 80% son estables, lo que demuestra la solidez y sostenibilidad laboral de estas actividades. Existen cerca de 1.200 empresas dedicadas al Turismo Activo, con un nivel de consolidación elevado, ya que el 80% de ellas tienen más de cinco años de antigüedad. La facturación del sector, por su parte, alcanza los 124 millones de euros anuales, con una media superior a los 130.000 euros por empresa.

Según el presidente de Activa Canarias, José Luis Echevarría, el techo de desarrollo aún no se ha alcanzado y prevé que pueda seguir creciendo en un futuro próximo. No obstante, se estima que el Turismo Activo genera alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos en Canarias, según datos de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Además, con la reforma del Decreto de Turismo Activo que está en marcha, se espera una mejora notable en la creación de nuevos puestos de trabajo, ampliando oportunidades para perfiles especializados.

Las empresas están buscando nuevas vías de desarrollo de su actividad, con una innovación constante que haga más atractivo el destino. En ese sentido, las vías ferratas emergen como una opción para diversificar la oferta y promover el desarrollo rural. Sin embargo, la mayoría en Gran Canaria no cuenta con autorización oficial, lo que plantea un desafío para su regulación y mantenimiento.

Además, la inclusión de la actividad turística aparece como un elemento estratégico para la asociación y sus empresas. En este sentido, en colaboración con la Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias y el Instituto Social y Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria, Activa Canarias ha desarrollado un mapa de actividades accesibles y un reportaje sobre experiencias inclusivas en la naturaleza. Esto refuerza la idea de que la accesibilidad no solo mejora la experiencia del viajero, sino que también enriquece el destino turístico, siendo inclusivo para todas las personas.

Problemáticas que frenan el desarrollo

"La actividad irregular, el cierre de espacios naturales sin participación de los profesionales que trabajan el terreno o las alertas recurrentes, representan algunos de los problemas que atenazan al Turismo Activo y al Ecoturismo en Canarias", subrayó José Luis Echevarría.

En palabras del presidente, en primer lugar, "se enfrenta una fuerte competencia desleal por parte de empresas no acreditadas, lo que afecta tanto la experiencia del cliente como la reputación del destino". Para combatirlo, se están implementando estrategias junto a la Policía Canaria para mapear los puntos críticos y realizar inspecciones, otro de los avances de la asociación en este año.

En segundo lugar, Echevarría destaca que "el sector está condenado a importantes pérdidas económicas debido al alto número de declaraciones de alertas climáticas que impiden que se desarrollen las actividades al aire libre. Estas restricciones, aunque justificadas por motivos de seguridad, se han incrementado de manera que afectan gravemente la continuidad de las empresas y la planificación de sus operaciones".

Continúa: "la falta de una normativa y coordinación que contemple excepciones para profesionales capacitados limita la adaptación de las empresas y la continuación del trabajo bajo condiciones seguras. La situación ha llegado a un punto crítico, con cancelaciones recurrentes que están afectando negativamente la imagen del destino Canarias. En el 80% de los casos, los clientes solicitan la devolución, lo que genera pérdidas significativas de entre 600 y 1.000 euros por cada actividad cancelada".

El tercer gran desafío es "el cierre repentino" de espacios naturales por parte de las administraciones públicas sin procesos de participación con las empresas, como el reciente ejemplo del Parque Nacional del Teide, felizmente subsanado tras el acuerdo alcanzado con el Cabildo de Tenerife. De igual forma, la asociación está colaborando con el Cabildo de Gran Canaria para incluir al sector dentro de la gestión autorizada de experiencias en el Roque Nublo.

Activa Canarias aboga por un modelo de gestión participado, donde el sector del turismo sostenible tenga presencia y voz autorizada, con el fin de propiciar un modelo turístico de calidad. Estos acuerdos no solo otorgan autorización a las empresas para operar en Espacios Naturales Protegidos, sino que también establecen criterios estrictos para garantizar la seguridad de las actividades en este tipo de entornos, que contempla el acceso de personal formado y con equipamiento adecuado.