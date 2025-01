2025 será un año espectacular en el mercado de la vivienda

Con un mercado inmobiliario en plena recuperación, Málaga se presenta como el lugar ideal para comprar o vender una propiedad en 2025. El descenso de los tipos de interés, la creciente demanda y el atractivo internacional de la ciudad están creando condiciones excepcionales para que compradores y vendedores obtengan el máximo beneficio. ¡Descubrir por qué este es el momento perfecto para dar el paso en el mercado inmobiliario!

Por qué 2025 es el año para comprar o vender en Málaga Si se está considerando entrar en el mercado inmobiliario, ya sea para comprar una nueva casa o vender una propiedad, este es el momento ideal. Según las previsiones del economista Gonzalo Bernardos, el mercado de la vivienda vivirá un año espectacular en 2025. Pero, ¿por qué esperar tanto cuando las condiciones actuales ya prometen oportunidades increíbles?

Por qué comprar ahora es una excelente decisión En los últimos meses, el Euríbor ha descendido significativamente, situándose en un 2,94% en septiembre de 2024, y las previsiones apuntan a que seguirá cayendo por debajo del 2,5% en la primavera de 2025. Este alivio en los tipos de interés ha facilitado que las hipotecas sean más accesibles y asequibles para las familias.

Además, la demanda de vivienda en Málaga está en auge, impulsada por jóvenes y familias que hasta ahora no habían podido acceder al mercado debido a restricciones económicas. Ahora, con una mejora en la situación laboral y el acceso a crédito bancario, hay una mayor disposición para invertir en propiedades.

Por si fuera poco, optar por hipotecas a tipo fijo es una opción cada vez más atractiva, con tipos de interés que podrían situarse por debajo del 2% para los mejores clientes. Esto no solo ofrece estabilidad financiera a largo plazo, sino también una oportunidad única para comprar antes de que los precios sigan subiendo.

Por qué vender ahora maximiza tus beneficios Para quienes estén pensando en vender su vivienda, este es el momento de actuar. Las previsiones de Bernardos indican que el precio medio de venta aumentará un 10% en 2025. Sin embargo, el mercado ya está mostrando signos de recuperación y mayor actividad gracias a la reducción de los tipos de interés y al crecimiento del crédito hipotecario.

La llegada de más compradores al mercado, animados por unas condiciones financieras favorables, significa una mayor competencia y posibilidades de venta. Los precios actuales están en un punto óptimo, lo que permitirá obtener el mejor rendimiento por tu propiedad antes de que el mercado se ajuste al aumento de la oferta futura.

El atractivo de Málaga: una inversión segura Málaga sigue siendo uno de los destinos más deseados para vivir e invertir, gracias a su clima, calidad de vida y conexión internacional. Tanto si se busca el hogar ideal como si se quiere aprovechar el auge del mercado para vender, el momento es ahora. No hay que dejar pasar esta oportunidad de formar parte de una ciudad en constante crecimiento y con un mercado inmobiliario lleno de posibilidades.

Comprometidos con cada necesidad En Sunny Home Real Estate, ofrecen ayuda para tomar decisiones informadas y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mercado actual. Es posible contactar con ellos y descubrir cómo pueden ayudar a encontrar la casa soñada o vender una propiedad al mejor precio.