KōAN Club inicia su expansión nacional a través de franquicias con un modelo de bienestar integral

La cosmética y el bienestar están evolucionando hacia propuestas más integrales, sostenibles y científicamente fundamentadas. En este contexto, KōAN Club se ha posicionado como una marca que combina salud holística, tratamientos estéticos y ciencia aplicada, con una línea propia de productos basada en la cosmética bio-molecular. Ahora, la firma da un paso estratégico con el lanzamiento de su modelo de franquicias, una fórmula pensada para extender su filosofía de autocuidado consciente a nuevos territorios. En la siguiente entrevista con Irene de la Rosa, directora de KōAN Club, es posible acceder a más información y conocer los detalles de esta nueva etapa.

¿Cómo definirías la filosofía que sustenta el modelo de KōAN Club?

KōAN nace como una filosofía de vida, más que como un centro de bienestar. Es una manera de vivir en armonía con nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro entorno. El método KōAN se basa en una visión holística que integra biomedicina, sabiduría ancestral y rituales personalizados para acompañar a cada persona en su proceso de transformación personal. Queremos que cada persona recupere la conexión consigo misma, aprenda a escuchar su cuerpo y lo cuide desde el amor propio y la consciencia.

¿Qué papel desempeña la cosmética bio-molecular dentro de vuestros tratamientos y productos?

La cosmética bio-molecular es una herramienta clave dentro del método KōAN porque va más allá de lo estético. Nuestros productos están formulados con principios activos puros, en base de aloe vera ecológica, con la máxima concentración y el mínimo peso molecular, lo que permite que penetren en las capas más profundas de la piel. Esto no solo mejora la salud cutánea, sino que también acompaña procesos emocionales, porque la piel es un reflejo del alma. Por eso decimos que nuestra cosmética trata la piel desde dentro hacia fuera, y desde fuera hacia dentro.

¿Cuál fue el punto de inflexión que os llevó a desarrollar vuestra propia línea de cosmética bio-molecular?

Todo surgió al ver que los tratamientos convencionales no abordaban la raíz del problema. Trabajábamos en cabina con protocolos personalizados, pero necesitábamos una línea que acompañara ese proceso también en casa. Así nació ViBeS by KōAN, la línea de nano-cosmética de nuestra marca Dr.KōAN que hace vibrar a tus células como una extensión del ritual KōAN, para que el cuidado no termine en la cabina. Queríamos ofrecer una cosmética emocionalmente consciente, libre de tóxicos, con principios activos que verdaderamente aportaran resultados y acompañaran cada tipo de piel en función de su estado emocional y físico.

KōAN Club apuesta por un enfoque integral del bienestar. ¿Cómo se articula esta visión en los servicios que ofrecéis?

Nuestros servicios se estructuran en torno a cinco pilares: alimentación consciente, tratamiento físico y emocional, estilo de vida, cuidado personal y el método KōAN mes a mes. Ofrecemos rituales faciales, corporales y capilares que combinan técnicas de masaje mindfulness, acupuntura, aparatología avanzada, fitoterapia, suplementación y neuroterapia. Cada ritual está diseñado para liberar bloqueos emocionales, trabajar las fascias y regenerar el sistema desde un enfoque integral. No tratamos síntomas, tratamos personas.

Recientemente habéis anunciado la apertura al mercado mediante franquicias. ¿Qué os ha llevado a dar este paso ahora?

Después de años de consolidar el modelo y comprobar su efectividad en nuestras sedes, sentimos que era el momento de compartir esta filosofía con el mundo. Muchas personas nos pedían llevar KōAN a sus ciudades, y muchos profesionales del sector buscan hoy un modelo que trascienda la estética tradicional y aporte valor real a la vida de las personas. La franquicia nace para expandir consciencia, autocuidado y bienestar, respetando nuestra esencia y metodología.

¿Qué perfil buscáis en quienes quieran unirse al proyecto como franquiciados?

Buscamos personas con vocación de servicio, sensibilidad y visión. Profesionales que compartan nuestra filosofía, que crean en el poder del autocuidado como motor de cambio personal y social. No buscamos tanto inversores como embajadores del método KōAN: personas con ganas de transformar el sector del bienestar, con valores humanos, compromiso y un profundo respeto por el cuerpo, la mente y las emociones.

¿Qué elementos diferenciales ofrece el modelo de franquicia de KōAN Club frente a otras propuestas del sector wellness y estético?

Nuestro modelo no es solo una franquicia, es una escuela de consciencia. Ofrecemos una metodología propia, con formación continua, soporte integral, protocolos testados, productos bio-moleculares exclusivos, y una comunidad que acompaña. Además, KōAN es un ecosistema: no solo trabajamos la parte estética, sino también la emocional, la energética y la nutricional. Es un modelo que transforma desde el interior y genera resultados visibles y duraderos.

¿Cómo vais a garantizar que la experiencia KōAN se mantenga coherente en todos los puntos, independientemente de la ubicación?

Tenemos un sistema muy cuidado de formación inicial y continua, con supervisión directa del equipo central. Cada centro franquiciado recibirá la guía y el acompañamiento necesario para implementar el método KōAN tal como lo concebimos. Además, trabajamos con herramientas digitales que nos permiten mantener una comunicación fluida, evaluar resultados y actualizar protocolos constantemente. La experiencia debe ser coherente, emocional, sensorial y transformadora en cualquier parte del mundo.

¿Qué previsiones tenéis para esta primera fase de expansión y en qué zonas tenéis mayor interés en implantar las nuevas franquicias?

En esta primera fase queremos consolidarnos en España y abrir las primeras sedes internacionales en zonas estratégicas como Dubái, Miami, México y Portugal, donde ya hemos despertado mucho interés. Pero más allá del mapa, buscamos que cada centro sea un referente local de bienestar consciente. La expansión no es una cuestión de cantidad, sino de calidad y coherencia. Queremos crecer con alma.

Más allá de la expansión, ¿en qué ámbitos estáis trabajando para seguir innovando dentro del sector de la cosmética bio-molecular?

Estamos desarrollando nuevas fórmulas que integran adaptógenos, biotecnología vegetal y neurocosmética. Además, investigamos cómo la cosmética puede influir en los biorritmos y la microbiota cutánea, y cómo integrar todo esto dentro de un enfoque personalizado según el tipo de piel, el estado emocional y los ciclos vitales. También estamos creando experiencias sensoriales que combinen cosmética, respiración y meditación. La belleza para nosotros es una consecuencia natural del equilibrio interior.

La propuesta de KōAN Club combina ciencia, estética y bienestar emocional, consolidando un concepto de autocuidado holístico que ahora busca ampliar su alcance a través del modelo de franquicia. Con la cosmética nano-molecular como uno de sus pilares diferenciales, la marca inicia una nueva etapa de crecimiento en la que se plantea transformar la forma en que se conciben los espacios de belleza y salud en España y más allá.