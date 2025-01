Flimbort lanza su nuevo curso especializado en Blockchain y Web 3: impulsando la innovación y el conocimiento

Flimbort anuncia un nuevo curso online de Blockchain y Web 3, diseñado para equipar a los estudiantes con habilidades digitales esenciales. Impartido por expertos, y en particular por Ricardo Palacios, el curso abarca desde conceptos básicos hasta aplicaciones más avanzadas. "La educación es clave en un entorno cambiante", dice Jesús Rodríguez, asesor pedagógico. Las plazas son limitadas, los interesados pueden inscribirse en el sitio web de Flimbort Flimbort, como centro educativo reconocido por su compromiso con la innovación y la formación de profesional, anuncia el lanzamiento de su nuevo curso especializado en Blockchain y Web 3. Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes con las habilidades y los conocimientos necesarios para navegar de manera efectiva en el mundo digital, tanto en el presente como en el futuro.

El curso de Blockchain se realiza de manera completamente online y aborda desde los conceptos básicos hasta las aplicaciones avanzadas de esta revolucionaria tecnología. Impartido por expertos de la industria con amplia experiencia como es Ricardo Palacios, el curso proporcionará a los alumnos una comprensión de cómo el Blockchain está transformando diversos sectores.

"Flimbort, considera que la educación es clave para el desarrollo y la adaptación en un mundo en constante cambio," afirmó Jesús Rodríguez, asesor pedagógico de Flimbort. "Con este curso, buscamos no solo informar, sino también inspirar a sus alumnos para que se conviertan en líderes en la implementación de soluciones basadas en Blockchain".

El programa no solo se centra en la teoría, sino que también permite a los estudiantes aplicar lo aprendido en situaciones del mundo real, lo que enriquece su experiencia de aprendizaje. Además, se ofrecerá título acreditativo al finalizar el curso.

Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web de Flimbort:https://flimbort.com/desarrollador-web3-y-el-futuro-de-internet-descentralizado/

Dado que las plazas son limitadas, se recomienda a los interesados que aseguren su participación lo antes posible para no perderse esta oportunidad única de formación que les preparará para enfrentar los retos del futuro en el ámbito tecnológico. Este curso no solo representa un paso adelante en la educación, sino que también abre las puertas a nuevas oportunidades profesionales.