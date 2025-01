Centro de Formación de Administración y Hostelería, CEBANC, lidera un proyecto europeo para la transformación digital del turismo mediante formación adaptada a profesionales y empresas del sector

En el proyecto europeo TREADS (Tourism Resilience and Digital Skills) que acaba de comenzar, participan asociaciones, microempresas y expertos en educación digital, de Italia, Grecia, Eslovenia y España, entre las que se encuentra el Clúster GAIA Como resultado del proyecto se diseñarán cursos sobre competencias digitales y ciberseguridad dirigidos a profesionales del turismo, PYMES y microempresas del sector, así como a organizaciones de formación profesional y educadores interesados en integrar estas competencias en sus programas formativos.

Recientemente, ha dado sus primeros pasos el proyecto europeo TREADS (Tourism Resilience and Digital Skills), cuyo objetivo es reforzar la formación profesional enfocada en las nuevas demandas de la era digital y los riesgos cibernéticos dirigida a profesionales, PYMES y microempresas del sector turístico. Gracias a esta formación adaptada se pretende: impulsar la transformación digital en el turismo europeo, capacitar a los profesionales en competencias digitales fortaleciendo su competitividad y empleabilidad, así como sensibilizar frente a los riesgos cibernéticos y mejorar la resiliencia de las empresas turísticas.

Para conseguirlo, el proyecto -financiado por la Unión Europea y que finalizará en 2026-, permitirá mejorar la oferta formativa en competencias digitales para el sector turístico mediante: nuevos materiales formativos especializados en transformación digital y seguridad; el desarrollo de una plataforma de aprendizaje online accesible para profesionales del turismo de toda Europa; un manual de buenas prácticas, y la organización de eventos y reuniones internacionales para compartir resultados, entre otras iniciativas.

Los destinatarios del proyecto son profesionales y empresas del turismo, proveedores y educadores de formación profesional, así como autoridades locales, regionales e instituciones que pretendan impulsar la digitalización del turismo en sus respectivos territorios.

El proyecto está liderado por el Centro de Formación de Administración y Hostelería CEBANC, con 50 años de experiencia en formación profesional y reconocido en Gipuzkoa por sus programas de turismo, hostelería y salud. Cuenta también con la participación del Clúster GAIA, que representa a la industria vasca del conocimiento y las tecnologías aplicadas con 315 empresas asociados.

Asimismo, participan en TREADS: Fodazione Enaip Lombardia, institución italiana con 20 centros formativos acreditados; Travel 2Fit, startup griega tecnológica especializada en soluciones basadas en datos para turismo; la empresa de TIC griega Atlantis Engineering, especializada en soluciones de mantenimiento y formación digital para la industria y el turismo; y la empresa Arctur (Eslovenia), que utiliza tecnologías avanzadas (IoT, big data, blockchain e IA), para sectores como turismo y sostenibilidad.

Los socios del proyecto subrayan que el proyecto TREADS está alineado con las prioridades de la Comisión Europea, como son la Década Digital de Europa y el Pacto por las Habilidades, y contribuirá a paliar la brecha de habilidades digitales en el sector turístico. "El proyecto promueve además un turismo más innovador, resiliente y preparado para afrontar los desafíos del futuro digital", aseguran.

Cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.