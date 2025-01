FotoScaner lleva la digitalización de imágenes y vídeos a otro nivel con técnicas avanzadas en el escáner de negativos y diapositivas

La empresa, que acumula más de 15 años de experiencia en este sector, utiliza equipos de alta resolución como escáneres NIKON y EPSON, tecnología LED y corrección ICE para garantizar una digitalización precisa y sin imperfecciones FotoScaner aplica una metodología meticulosa y profesional que prioriza la calidad y la seguridad en cada etapa del proceso de digitalización. La conservación del material es clave en su operativa. Los archivos se almacenan en un armario ignífugo certificado, que garantiza protección contra incendios y robos. Además, el entorno de trabajo está cuidadosamente diseñado para evitar la exposición a agentes dañinos como polvo, humedad o gases. El acceso a los materiales está controlado estrictamente, asegurando su integridad durante todo el proceso.

El manipulado de los recuerdos se realiza con extremo cuidado. Solo personal cualificado maneja los materiales, utilizando guantes para evitar marcas y asegurando que los originales no sean entregados a terceros, salvo vídeos, que son procesados por un laboratorio especializado de confianza. Las técnicas de limpieza son mínimas y no invasivas, respetando siempre las propiedades originales del material. La recepción y entrega del material se realizan mediante opciones seguras como transportistas recomendados, correos certificados o entrega personal. Para la devolución, se emplean servicios fiables como GLS y correos certificados, con opciones rápidas para minimizar tiempos de transporte. Aunque no se responsabilizan de pérdidas o daños causados por transportistas, trabajan con sistemas reconocidos que ofrecen indemnizaciones.

En cuanto a los datos técnicos, FotoScaner emplea equipos de alta resolución como escáneres NIKON y EPSON con capacidades de 4000 a 4800 dpi, sensores CCD, y tecnología LED, lo que permite una separación de colores precisa y resultados impecables. Aplican la tecnología ICE para eliminar polvo y arañazos en negativos y diapositivas a color. Ofrecen profundidades de hasta 16 bits por canal (48 bits en total) y entregan los archivos en formatos como JPG, TIF y DNG, organizados en carpetas para una gestión sencilla. También realizan la digitalización de cintas Super 8, con un proceso único que exige un cuidado especial.

Con esta metodología y tecnología avanzada, FotoScaner asegura una digitalización que preserva cada detalle, convirtiendo los recuerdos en archivos duraderos de alta calidad.