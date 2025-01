David Llorente y el eje Carabanchel-Praga

David Llorente Oller acabó 2024 con una nueva entrega novelística. Halla Llorente cauce en la literatura para poner de manifiesto las sombras de un capitalismo que, globalizado, ha impuesto un adocenamiento colectivo el cual queda muy vívidamente expresado en “Tú no eres Sherlock Holmes” (Alrevés, 2024).

La formación filológica de Llorente brota patentizada en la profusa referencialidad con la que a salto de mata nos sorprende el autor; asimismo, las entrecruzadas tramas que conforman el volumen nos son trasladadas polifónicamente, pues (aparte de los muchos personajes que toman la palabra) un narrador en primera, segunda o tercera personas, por momentos, se nos difumina en el entendimiento; el autor (en unamuniano giro) comparece para enfrentarse al protagonista generando diversas perspectivas en un proceder que bebe de “La Colmena” de Cela en tanto que Llorente estatuye un personaje coral, si bien mediante un estilo mucho más abigarrado, cosa que no obsta para que sea fácilmente asimilable y desentrañable el conglomerado argumental, lo que logra a través una “variatio” sintáctica eminentemente paratáctica pero trepidantemente ensamblada (de ello dan cuenta la alternancia de asíndeton y polisíndeton, que semejan el turnismo de Cánovas y Sagasta) con un predominio del sustantivo (motivos por los que la novela se lee ágilmente), dicha categoría gramatical otorga la ingente impronta referencial que caracteriza la narración toda.

Consigue el autor mediante lingüísticos ardides una sensación de simultaneidad; alcanza una visión panorámica, priorizando, merced al manejo de una praxis de cariz tremendista, los ingredientes más truculentos con que la existencia adoba el transcurrir de los días en un contexto de crisis económica (la de 2008) cuyos estragos son entreverados mediante textos expositivos que refieren los hitos de tan ignominioso segmento temporal el cual aún sigue vigente (no en vano el ministro Cuerpo apuntaba recientemente que los “hombres de negro” de la UE acaban de dejar de venir a fiscalizar el pago de la deuda, de la que todavía queda una parte por devengar). Y por entre una sordidez barojiana en la que, como el vasco, Llorente trata de manera inclemente a muchos de sus personajes, acaba por llegar al esperpento, si bien ciertos paroxismos literarios con los que se maneja nuestro novelista emparentan con una realidad que no les va a la zaga. Testimonio fehaciente de que el siglo XXI comenzó ya en crisis (si bien en 2008 esta repuntó), Llorente se expatrió años antes a Praga en pos de resarcirse de la lacerante atmósfera carabanchelera que le producía al alimón usgo y esplín allegándose a una ciudad de largas noches y fríos propiciadores de ciertos reumas en el alma (suponiendo su abarloo el punto culmen para el desbordamiento del Moldava) desde la cual pudo contemplar, situado en el tendido siete de la sensorial apertura, cómo un éxodo de compatriotas incursionaba allí subido en balsas de vana esperanza. En la página 16 del libro Llorente incluye un pasaje, una suerte de retruécano que condensa gran parte del “leit motiv” de la obra que nos ocupa: “Los españoles van llegando a Praga al tiempo que los praguenses se van suicidando y los suicidios, en algunos casos, son una huida y la llegada a Praga, en otros casos, es un suicidio”. Pese a lo expresionista de la atmósfera pergeñada por nuestro autor, logra este una verosimilitud a la que contribuyen los extractos de contemporánea realidad que son injertados por entre la trama, los cuales erigen a Llorente en un orfebre que literaturiza la observación participante. Conecta los datos más significativos de la hoja de ruta de la crisis de 2008 con sus empíricas observaciones, que nos traslada literariamente. Eleva a categoría detalles “a priori” insignificantes como el sonido de las ruedas de las maletas de los inmigrantes españoles aportando destellos sublimadores al conjunto (pág. 53). Nos refiere ejemplos del maltrato funcionarial al extranjero (pág. 46). Y por entre lo sociopolítico asienta la trama principal, de la que cuelgan todas las demás. Dicha trama (“primus inter pares”) se antoja una sátira contra la novela detectivesca y criminológica. Se aprecia, en lo acre de la voz narrativa cuando se dirige en segunda persona a Ubaldo Contador (el miembro de la policía científica que protagoniza la novela), que no lo mueve una alta estima a este tipo de personajes. Asimismo parece burlarse de ese ensalzamiento de la destreza del asesino que se da en las novelas de género, cuando se hace hincapié en la artesanía con que se manejan tanto el Asesino de la Moneda como su émulo el Mutilador de Praga. No limita su retrato de la social abyección Llorente a los pobres buscavidas que cual “lazarillos” pululan por la novela, sino que, sobre todo en la segunda parte de la obra, se centra más en el ámbito institucional, poniendo a las claras la molicie y las corruptelas en que se mueve todo el entramado de embajadas y agregadurías. Los personajes transitan, coinciden, interaccionan, pero no se atisba el menor dejo de fraternal acercamiento entre ellos, incluso la voz narrativa se manifiesta desapegada dejando testimonio de esa deriva civilizatoria hacia la que nos conduce el capitalismo salvaje globalizado.

“Tú no eres Sherlock Holmes” es una sugerente novela cuya vivacidad y premura no dan tregua al lector, que no puede dejar de transitar las más de cuatrocientas páginas de que consta casi hasta acabarlas. Es el libro que aquí nos ocupa un crisol en el que se entremezcla un nutrido acervo literario y humanístico con interesantes retazos de pensamiento crítico.