Descubre ‘El Arte de Servir’; Una obra que revive la elegancia y los secretos del Hotel Bahía Blava.

CÍRCULO ROJO.- En un mundo donde lo efímero predomina, ‘El Arte de Servir’ llega para transportarnos a un universo de sofisticación, emociones intensas y una narrativa clásica. Esta novela debut, publicada por la prestigiosa Editorial Círculo Rojo, promete conquistar corazones y dejar huella en la memoria de sus lectores.

Una inspiración nacida en las entrañas del Hotel Aigua Blava

El autor, quien por primera vez se sumerge en el desafiante mundo de la literatura, nos comparte una historia cargada de vivencias personales y un toque nostálgico. Con apenas 16 años, trabajó como camarero en el icónico Hotel Aigua Blava, una experiencia que le dejó cicatrices y anécdotas inolvidables. "Siempre escuché decir a mis compañeros de trabajo que tenían historias para escribir un libro. Este es el resultado de esas reflexiones y memorias", comenta el autor.

El proceso creativo no fue menos fascinante. Durante dos años en Nueva York y uno en España, la trama cobró forma, tomando cuatro años más para ver la luz en forma de publicación. "Quería contar una historia no contada", afirma. Y lo logró: ‘El Arte de Servir’ no es solo una novela; es un testimonio de vida, un homenaje a quienes viven en los bastidores de la hostelería y un tributo a la narrativa clásica que recuerda a las grandes producciones del cine de antaño.

Un escenario cautivador y personajes inolvidables

El libro nos introduce al Hotel Bahía Blava, un lugar lleno de secretos, glamour y conflictos humanos. Aquí conviven camareros de vieja escuela, músicos, policías, coches antiguos, y hasta la mafia. Todo ello en un marco que evoca la opulencia del Gran Gatsby, pero con una frescura y autenticidad propias. Según el autor, el 70% de las escenas está inspirado en experiencias reales, lo que otorga al relato una fuerza emocional única.

"Es una historia para quienes disfrutan de las buenas tramas, pero también para aquellos que conocen el Hotel Aigua Blava y quieren revivir sus paisajes y atmósferas", asegura el autor. El libro, además, está pensado para lectores que buscan entretenimiento de calidad, donde cada capítulo es una montaña rusa de emociones.

Un homenaje al arte de contar historias

‘El Arte de Servir’ no solo destaca por su trama, sino también por su estilo. "Es como las películas de antes, auténtica y con un enfoque en la narrativa", explica el autor. La obra se aleja de los estereotipos literarios para ofrecer algo genuino: una historia que vale la pena ser leída, que invita a reflexionar y, sobre todo, a disfrutar.

Ya disponible gracias a Editorial Círculo Rojo

Publicado por Editorial Círculo Rojo, ‘El Arte de Servir’ está ya disponible en librerías seleccionadas y plataformas online. Si buscas una novela que te transporte a otro tiempo y lugar, que te haga vivir emociones a flor de piel y que te sorprenda con cada página, esta es tu oportunidad de descubrir una obra que promete ser inolvidable.

SINOPSIS

La obra es un compendio de artículos de opinión críticos con la mutación de principios y valores que, a juicio del autor, se ponen de manifiesto en el ejercicio del poder en la España contemporánea; prácticas que, en términos generales, tienden al menoscabo de las libertades individuales, a la ocupación ideológica de las instituciones, a la sustitución de la pluralidad por el pensamiento único y al hostigamiento de la disidencia intelectual. La mayor parte de los textos, publicados como Cartas al director entre principios de 2023 y junio de 2024, se dedican a asuntos de actualidad, lo que da la oportunidad al autor de valorarlos como acontecimientos coetáneos; pero, sobre todo, le permiten reflexionar sobre las causas y las tendencias ideológicas que los provocan y denunciar la frecuente suplantación de la argumentación por la falacia y de la racionalidad por el sentimentalismo sectario.

AUTOR

La obra es un compendio de artículos de opinión críticos con la mutación de principios y valores que, a juicio del autor, se ponen de manifiesto en el ejercicio del poder en la España contemporánea; prácticas que, en términos generales, tienden al menoscabo de las libertades individuales, a la ocupación ideológica de las instituciones, a la sustitución de la pluralidad por el pensamiento único y al hostigamiento de la disidencia intelectual. La mayor parte de los textos, publicados como Cartas al director entre principios de 2023 y junio de 2024, se dedican a asuntos de actualidad, lo que da la oportunidad al autor de valorarlos como acontecimientos coetáneos; pero, sobre todo, le permiten reflexionar sobre las causas y las tendencias ideológicas que los provocan y denunciar la frecuente suplantación de la argumentación por la falacia y de la racionalidad por el sentimentalismo sectario.