Esta noche no deseaba pensar, últimamente prefiero dejarme llevar por la corriente, estoy cansada de luchar, de sobrevivir, de verlo todo gris, pero poco a poco va pasando la tormenta y mi mente está quedando en calma, y sé que me recuperaré, siempre lo he hecho, siempre me he levantado, he mirado el atardecer y me he sentido insignificante. Pensareis que eso no tiene sentido, pero no es lo mismo sentirse insignificante ante otra persona, que sentirse insignificante ante la grandeza del universo, porque si llegamos a comprender lo pequeños que somos, también comprenderemos que hay cosas por las que no merece la pena pasarlo mal.

Bueno, el caso es que, sin deseos de pensar, apareció en mi móvil una canción de Yami Safdie y Camilo, “Querida yo”, y mi mente no ha podido evitar pensar en la pregunta que yo tanto hago en mis entrevistas “¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Así que me he puesto a pensar que podría decirle a mi yo del pasado:

“Querida yo, es complicado no contarte cosas de tu futuro y aconsejarte correctamente, pero lo voy a intentar. Si deseara cambiar tu vida, sería fácil escribirte, pero si eres la persona que eres es por tus errores, por tus tropiezos y por las decisiones que has tomado a lo largo del camino. Tu inocencia ha hecho que algunas personas se aprovechen de ti y te dañen, pero la mayoría ha sabido verte y quererte tal y como eres. Papá te dirá que debes pensar las cosas más antes de hacerlas y que debes dejar de ser tan distraída, pero si cambiases, no hubieras vivido situaciones tan divertidas que, aún, hoy recuerdas con cariño.

Tu fuerza es tu coraje, tu capacidad para levantarte como una guerrera cuando te dan por muerta, y cuando la tristeza invada tu alma, recuerda que tu mayor tesoro son las letras. No sueñes con ser grande, escribe para sanar tu alma, plasma tu dolor, tu desesperación, tu ira, y todo aquello que te ahogue por dentro y no te deje avanzar, porque la poesía será tu espada; tus lágrimas nublarán la pantalla del ordenador, pero no dejes que tus dedos dejen de teclear aquello que no debe permanecer en ti, aquello que te daña.

En tu camino vas a tener grandes amigas, pero solo una permanecerá contigo, no te entristezcas por eso, las personas aparecen en nuestra vida cuando las necesitamos, y si desaparecen es porque alguien en otro sitio las necesita más que nosotras, si aún guardas esa maravillosa amistad de la que te hablado es porque entre vosotras va a existir un lazo invisible que hará que nunca os sintáis solas. Bueno, también te digo que muchas veces estarás rodeada de gente y te sentirás tan sola que desearías estarlo realmente.

Tu vida no va a ser fácil, la vida nunca lo es, cuanto más amor tienes a tu alrededor, mayor es la pérdida y el vacío que se siente cuando un ser querido se va. Esa pérdida marcará un antes y un después en ti, en tu carácter y en la forma de ver el mundo, y como solo me arrepiento de una cosa, te voy a dar un consejo, mi querida yo del pasado: no escuches lo que te digan, despídete de él, porque va a ser la última oportunidad que tengas para decirle lo mucho que lo quieres. No sabes lo que daría por uno de sus abrazos, por tenerlo sentado a la mesa en navidad, riéndose y pidiéndome un beso como siempre hacía, lo que daría por comentar con él la última novela leída o ayudarlo a hacer el crucigrama del periódico… sí, en estos momentos te envidio por tenerlo aún junto a ti en el pasado.

Con respecto al amor, he de decirte que todos los chicos que pasarán por tu vida serán unos cobardes a los que tu forma de ser les intimidará, pero llegará uno, justo en esos momentos en los que el universo hace magia, en el que conocerás a un chico de ojos grises que se lanzará a por ti y te conquistará, un chico con el que te sentirás tan cómoda, que serás tú misma, con tus defectos y tus virtudes.

Como en todas las parejas, habrá momentos buenos y malos, pero con cada caída os levantareis y seguiréis juntos resistiendo cada tempestad hasta la salida del sol.

Con los años, la piel se vuelve más dura y los golpes de esas pocas personas que se cruzan en nuestro camino nos duelen menos, porque por cada alma oscura, hay diez almas luminosas dándome la mano y sonriendo.

Ya sé que sabes que no somos perfectas, e incluso la mayoría de las veces somos demasiado imperfectas y raras para un mundo tan perfecto, pero no dejes de ser tu misma, no dejes de hacer locuras, no dejes de ser divertida, y no dejes que nadie apague tu sonrisa.

Muchas veces, tu sonrisa será una máscara al mundo, tu tristeza será tan difícil de ocultar, que únicamente en casa podrás descansar del agotamiento que supone ser otra persona, la persona que todos necesitan que seas. Pero no te preocupes, porque tu vida estará llena de risas, y simplemente aprenderás a valorar esos pequeños instantes como tesoros que te dan fuerza para afrontar los bajones.

Intentarás cambiar, lo sé, el mundo demanda que cambies, pero no podrás, así que no lo intentes, sigue siendo tú, no te esfuerces en ser alguien que jamás vas a ser, no intentes ser políticamente correcta con todo el mundo, porque hay personas que no merecen tu esfuerzo, aléjate de ellas.

Por cierto, por muy claras que tengas las cosas, a cada paso cambiarás de opinión, y eso no es malo, simplemente tu cambias y la vida cambia.

No te enfades por tonterías, porque con el tiempo te das cuenta que eran cosas insignificantes. Sobre todo, cuando tengas a tus hijos en brazos y sientas que tu universo son ellos. Ups, esa era una de las cosas en las que ibas a cambiar de opinión, sé que no te gustan los niños, pero a los tuyos los vas a amar más que a tu vida.

Sé que te cuestan las nuevas etapas, pero no les tengas miedo, siempre que has cerrado puertas, se han abierto otras más interesantes, y cuando termina una etapa es porque debía hacerlo.

Por último, me gustaría decirte que, aunque haya momentos difíciles, serás muy feliz porque no todo el mundo sabe ser feliz con lo que tiene, y tú sabes admirar lo bonito de la vida, disfrutar de andar descalza por el césped y escuchar el sonido del silencio. Porque solo tú eres capaz de bailar y reír como una loca y de disfrutar de un simple atardecer. No sé si eres irresponsable, pero el no pensar en el mañana, te da la capacidad para tener un futuro libre de planes, un futuro en el que puedes hacer cualquier cosa.

Te quiero, querida yo, disfruta cada segundo y abraza mucho a nuestra familia. Desde el futuro te mando un beso muy fuerte.”